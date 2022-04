Shopping online, attenzione alle truffe: quali sono i siti più utilizzati dagli italiani

Non sono infatti rari i casi di truffa online, dato che ovviamente molti malfattori vanno a nozze con il boom degli acquisti in digitale

Oggi sentiamo parlare spesso di shopping online, e non potrebbe essere altrimenti, considerando che oramai la maggior parte delle famiglie non rinuncia a questo comfort. Di contro, se da un lato gli e-commerce propongono un canale d’acquisto rapido e comodo, dall’altro bisogna fare attenzione e procedere con i piedi di piombo. Non sono infatti rari i casi di truffa online, dato che ovviamente molti malfattori vanno a nozze con il boom degli acquisti in digitale. Vediamo dunque di approfondire questo tema così interessante.

La comodità degli acquisti online e il fattore sicurezza

Attualmente gli italiani acquistano spesso sul web, non solo per via dell’enorme disponibilità in termini di prodotti e servizi online, ma anche per una crescente fiducia nel fattore sicurezza. Questo elemento, però, può portare a commettere alcuni errori potenzialmente dannosi per la propria privacy e per la sicurezza del proprio conto o dei propri dispositivi.

Vuol dire che l’asticella dell’attenzione deve essere sempre tenuta molto alta, cercando di sincerarsi dell’affidabilità delle piattaforme utilizzate per fare shopping su internet. Per prima cosa, ogni e-commerce legale e autorizzato dovrebbe avere il numero univoco della propria partita IVA nel footer del sito web. A tal proposito, per accertarsi dell’affidabilità del sito, è possibile effettuare la verifica della partita IVA, utilizzando servizi specializzati nell’erogare questo tipo di informazioni.

In secondo luogo, è importante verificare la sicurezza a livello di protocollo di comunicazione, con l’HTTPS e il certificato SSL che dovrebbero essere sempre presenti e attivi. In caso contrario, qualche hacker potrebbe rubare i dati sensibili della carta, quando si procede al pagamento nella pagina del check-out. Infine, occhio a truffe piuttosto diffuse come il phishing, ed è sempre il caso di navigare con un antivirus professionale attivo.

Quali sono i siti web più usati per gli acquisti online

Gli italiani ovviamente utilizzano in primis i grandi e-commerce internazionali, come nel caso di Amazon, in assoluto il più sfruttato. Lo fanno per una questione di sicurezza e per alcune politiche pro-consumer come quella dei resi garantiti. Naturalmente anche vecchi cavalli di battaglia come eBay continuano ad avere un pubblico piuttosto nutrito, per merito di sistemi come le aste, divertenti oltre che utili per risparmiare.

Fra gli e-commerce di ultima generazione più gettonati troviamo un must come Zalando, che viene considerato come una delle principali piattaforme nel settore della moda online. Anche Wish viene usato spesso, sebbene la qualità dei prodotti sia piuttosto discutibile, ma in termini di risparmio economico non ha eguali. Negli ultimi anni si sono diffusi in Italia anche gli shop asiatici, come nel caso di AliExpress: qui è possibile trovare tantissimi affari, sebbene sia necessario dover attendere un po’ per la spedizione dei prodotti.