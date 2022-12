Servizi IT, la base su cui costruire l’efficienza della propria attività

Information technology: questa è la definizione della sigla IT, due sole lettere a indicare una serie di processi la cui efficienza oggi è alla base del funzionamento di ogni impresa

Talvolta però capita di cercare di gestire i servizi IT in prima persona. Magari non è nemmeno una scelta consapevole, semplicemente accade: si comincia gestendo i contatti dei clienti, per poi passare al cloud per archiviare documenti condivisi e infine, senza nemmeno rendersene conto, si è alle prese con una serie di strumenti che portano via molto tempo senza nemmeno dare le prestazioni desiderate. Il tutto si traduce, come è facile comprendere, in una perdita economica: da una parte si avranno meno energie da investire in altri settori dell’azienda che possono portare guadagnano; dall’altra le soluzioni “casalinghe” non portano i risultati sperati. Per questo la cosa migliore da fare è affidarsi a degli esperti del settore, che sapranno ritagliare il servizio su misura migliore per ogni realtà. Scegliendo i servizi IT di Polo Digitale, company la cui mission è guidare le aziende nel processo di digitalizzazione e innovazione, si potranno avere gli standard qualitativi e di cyber sicurezza necessari per far crescere la propria impresa.

La necessaria efficienza dei Servizi IT

A prescindere dalle dimensioni dell’azienda, oggi non c’è attività che non basi le proprie prestazioni sul buon funzionamento del comparto IT. Anzi si può dire che se questo rallentasse, tutta l’attività ne risentirebbe enormemente, fino ad arrivare a bloccarsi. Serve efficienza e rapidità, oltre alla garanzia della sicurezza dei dati processati, e vale sia che si stia parlando di produzione di livello industriale che di offerta di servizi alla clientela. Per questo conviene affidare la gestione del servizi IT a chi si occupa di digitalizzazione.

La processione dei dati

La quantità di dati che qualsiasi organizzazione si trova a gestire è di dimensioni davvero notevoli. Anche un semplice negozio può dover catalogare e archiviare i dati di centinaia di clienti, oltre a report sulle vendite e sugli incassi. Sono tutti elementi fondamentali per la gestione dell’attività, che però diventano inutili se non sono analizzati e studiati nel modo corretto. Non solo è impensabile farlo a mano, ma neppure in prima persona se non si conoscono i software più adatti a tali analisi e le funzioni che possono avere. Polo Digitale è in grado di lavorare su tutte queste informazioni, eliminando i dati in eccesso per portare alla luce quelli più utili, incrociando elementi che arrivano da diverse forme, per poi ripresentarli anche in dashboard o mappature di semplice lettura.

Comunicazione interna e networking

Non solo il lavoro da remoto richiede al team di avere delle forme di collaborazioni in rete rapide ed efficienti; anche all’interno della medesima sede aziendale il “dialogo” fra computer e postazioni deve essere performante e semplice. La progettazione di reti cablate basate su routing e switching dinamici deve essere fatta da chi è in grado di comprendere le necessità dell’azienda fino a trasformarle in concreto.

Clouding

Come appena visto tutti i collaboratori di una realtà devono poter lavorare scambiandosi in tempo reale informazioni, comunicazione e documenti; l’unico modo di farlo è poter contare su un buon servizio di clouding. Grazie al suo servizio di cloud computing, Polo Digitale offre ai propri clienti data center strutturati che offrono flessibilità nella gestione, massima sicurezza, affidabilità per quanto concerne il backup e anche scalabilità per la crescita aziendale. Non solo quindi un luogo virtuale che funga da archivio, ma la presenza di un managed service provider attivo e presente in grado di trovare e adattare la soluzione migliore a ogni esigenza.

Sicurezza digitale

La condivisione di informazioni e dati interni a una azienda è fondamentale, ma è anche indispensabile che rimanga entro i confini, per quanto virtuali, stabiliti. Ogni violazione o perdita di informazioni è un rischio potenziale che può trasformarsi in un danno economico o di reputazione.