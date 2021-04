SEO, tutto quello che dobbiamo sapere al riguardo

Come funziona la SEO sotto molteplici punti di vista, e come può trasformare l’andamento di un sito web incrementando il numero di visitatori e il guadagno dell’attività che lo gestisce

Una parolina sulla bocca di tutti, professionisti e principianti del mondo del web, che stando ad articoli e notizie ritrovabili in rete, è in grado di cambiare completamente il posizionamento di una pagina sui motori di ricerca, tra cui il famosissimo Google, Bing e Yahoo.

Tutti insomma parlano di SEO, anche se in pochi si scomodano a darne una definizione chiara e ben precisa.

Cos’è la SEO e perché tutti ne parlano

Oggi, come probabilmente avrete già intuito dal titolo principale, saremo noi a parlarne in maniera approfondita ed esaustiva.

Attenzione però, in quanto non andremo a dare solo una definizione generale del termine, ma ne esplicheremo anche i vantaggi. Innanzitutto è nostro dovere specificare che si tratta di una pratica che solo un team di professionisti può gestire e portare a termine.

Agenzie come SEO Lucca sono specializzate in tale campo, e sanno perfettamente come agire per ottenere il miglior risultato possibile.

Le varie guide fuffa che possiamo trovare online, riguardanti il SEO fai da te, non sono altro che grandi perdite di tempo, che rischiano di provocare più danni che benefici.

Fatta questa doverosa premessa, andiamo a toccare subito il cuore dell’argomento.

Search Engine Optimization, un acronimo che la dice lunga

Basta andare ad analizzare attentamente l’acronimo SEO per poter intuire a grandi linee di cosa si tratti, ovvero search engine optimization, in traduzione ottimizzazione per i motori di ricerca.

Perché è davvero questo l’obbiettivo di tale pratica, ottimizzare un determinato sito web affinché esso venga mostrato tra i primi risultati a seguito di una ricerca inerente.

L’ottimizzazione ovviamente non avviene semplicemente schiacciando un pulsante magico, ma prevede diverse fasi, tutte quante mirate a risolvere determinati problemi del portale che intendiamo ottimizzare.

Qualora infatti non ne foste a conoscenza, nonostante i motori di ricerca permettano a tutti di crearsi uno spazio sul web, hanno determinate preferenze, mirate anche a tutelare gli utenti che esplorano ogni giorno decine di schede.

Preferiscono mostrare siti web fluidi, veloci, sicuri e che mantengono le proprie promesse sotto il punto di vista dei contenuti.

Attuare una strategia di search engine optimization significa quindi focalizzarsi sul corretto funzionamento di questi aspetti. Quando incarichiamo la web agency di ottimizzare il nostro sito web, essa andrà a lavorare proprio su quanto appena detto.

Se il nostro sito ad esempio si rivela lento nei caricamenti, l’agency lo ispezionerà e modificherà dall’interno, agendo sui parametri e su tutti quei fattori che impediscono il raggiungimento di una velocità di caricamento soddisfacente.

Anche in questo caso dobbiamo fare molta attenzione, in quanto non saremo noi a specificare i problemi del portale al team di professionisti, anche perché non sempre risultano così evidenti.

Saranno loro, attraverso specifici strumenti e software digitali, a svolgere apposite analisi diagnostiche che evidenzieranno i punti deboli utili alla costruzione di una strategia SEO adeguata.

Cosa implementa la SEO all’interno di un sito web

Nel paragrafo precedente vi abbiamo raccontato soltanto una faccia della medaglia, ed ora provvederemo al resto. Se è infatti vero che la SEO risolve i problemi di un sito web, essa per raggiungere il proprio obbiettivo deve anche implementare e completare il suddetto portale.

Come viene fatto ciò?

Innanzitutto tramite l’aggiunta di contenuti pertinenti con l’argomento trattato dal nostro sito, testi contenenti determinate parole chiave, in italiano corretto, e ben leggibili sullo schermo.

Non a caso tra gli ultimi risultati a seguito di una ricerca Google, molto spesso vi sono tutti quei blog privi di contenuti significativi e importanti, contenenti solo immagini ed offerte di marketing.

Successivamente giocano un ruolo molto importante anche i link ed i collegamenti presenti nel sito. Un link è come una strada molto trafficata capace di portare da una parte all’altra della città.

Avere un sito con molti link diretti verso di lui significa automaticamente garantirsi un flusso continuo di visitatori, ed ovviamente la benedizione di Google.

Non stiamo però parlando di link randomici, ma solo collegamenti pertinenti, possibilmente tra siti che trattano la stessa tipologia di argomenti.

Collegare un sito di moda ad uno di meccanica, significherebbe darsi la zappa sui piedi da soli, senza ottenere alcun risultato. Alla fine di tutto questo tunnel di implementazioni e miglioramenti, si nasconde l’algoritmo di Google, motore di ricerca più usato al mondo.

Un algoritmo che come dicevamo in precedenza ha delle preferenze ben precise, che i professionisti della SEO studiano ogni giorno, cercando di agire per il suo soddisfacimento.

Dove sta la fregatura complice del duro lavoro? Sicuramente nell’aggiornamento periodico dell’algoritmo, che costringe le web agency ad uno studio ed una pianificazione continua delle proprie mosse.

I risultati però arrivano? Si, se tutto viene svolto in maniera professionale ed efficacie i risultati alla fine arrivano, e sono letteralmente in grado di stravolgere non solo il numero di visitatori di un sito, ma anche i guadagni dell’attività che lo gestisce, che si tratti di un dentista alla ricerca di nuovi clienti, o un e-commerce appena lanciato.