Scontrino elettronico: la visione pionieristica di Gestisco Italia

Lo scontrino elettronico è l’ennesimo passo avanti verso la completa digitalizzazione del lavoro. Esso era già previsto nel più largo disegno partito il 1 gennaio 2019 con la fatturazione elettronica

Ovviamente il tutto non si esaurisce qui, ma va ben oltre e Gestisco Italia questo lo aveva compreso fin da subito, quando ha iniziato a lavorare per riuscire ad offrire a tutti i professionisti che si sono affidati all’azienda per la gestione combinata di fattura elettronica, scontrino elettronico e anche i corrispettivi telematici, ennesima novità.

La visione quasi futuristica avuta da FatturaPro e da Gestisco Italia, hanno portato alla possibilità di utilizzare un unico software per la gestione amministrativa di ogni azienda, tutto grazie a un plug-in di wordpress creato appositamente. Per comprendere il funzionamento di questo, puoi accedere al sito fatturapro.click e continuare a leggerci.

Cos’è lo scontrino elettronico

Lo scontrino elettronico è obbligatorio dal 1 gennaio 2020 e consiste nell’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi. Tale obbligo è stato previsto per tutti i possessori di Partita IVA che esercitino un’attività di commercio al minuto. Tra di essi potremmo ad esempio citare:

bar;

ristoranti;

negozi di abbigliamento;

piccoli supermercati.

E molto altro ancora.

Perchè è stata pensata tale modalità di emissione dello scontrino? Semplicemente con l’obiettivo di contrastare tutti i fenomeni di evasione fiscale. Insomma sostanzialmente il compito dello scontrino elettronico è lo stesso che era stato affidato alla fatturazione elettronica.

Cosa occorre

Per la fatturazione elettronica era ed è indispensabile un apparecchio con connessione internet e un software gestionale. E per lo scontrino elettronico? Ebbene inizialmente si credeva che ogni singola attività si sarebbe dovuta dotate di registratori di cassa telematici. Con annessa protesta da parte di tutti i professionisti che avrebbero dovuto affrontare una spesa come quella di un nuovo registratore di cassa.

Tutto questo per riuscire a memorizzare e poi trasmettere i dati degli scontrini elettronici.

L’alternativa era quella di utilizzare la procedura di invio dei dati messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La stessa alternativa che era stata messa a disposizione per quel che riguarda la fatturazione elettronica.

Ma poi le cose sono cambiate.

Le caratteristiche

I soggetti che sono obbligati all’emissione dello scontrino elettronico sono tenuti a memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Ma cosa cambia dal vecchio scontrino che tutti conoscono a quello a cui si è ora obbligati? Ovvio che innanzitutto la moderna modalità telematica da utilizzare è andata a sostituire il cartaceo.

Ciò che risulta importante è che nel documento che viene emesso non manchino:

data e ora a cui lo scontrino viene emesso;

numerazione progressiva;

ditta, denominazione, ragione sociale o nome e cognome del professionista che emette lo scontrino;

numero partita IVA;

sede legale;

descrizione beni venduti, nome o codice del prodotto;

somma da pagare;

aliquota IVA con rispettivo importo.

Lo scontrino elettrico con Gestisco Italia

Dicevamo appunto che le cose sono cambiate, a disposizione di tutti i possessori di partita IVA, obbligati all’emissione dello scontrino elettronico Gestisco Italia ha pensato di mettere a disposizione un software gestionale, esattamente come FatturaPro lo aveva fatto per la fatturazione elettronica, con un notevole risparmio per l’esercente.

Ma Gestisco e FatturaPro permettono molto di più, essi permettono di gestire l’intero processo contabile dell’azienda in maniera sinergica e molto semplice. Non solo prevede la possibilità di emettere fatture in formato elettronico, scontrini elettronici ed inviare i corrispettivi telematici grazie ai plugin di WordPress, ma ha previsto anche una sezione riservata a commercialisti e revisori contabili che possono accedere in maniera semplice e veloce.

Una gestione estremamente semplice e veloce, che permette di integrare in maniera perfetta la tecnologia con le modalità di lavoro. Il servizio nasce dalla convinzione di riuscire a rendere l’approccio con le nuove modalità di emissione dei documenti fiscali semplice.

Un sistema innovativo che renderà la fatturazione elettronica e non solo un vero e proprio gioco da ragazzi, permettendoti di agire in sinergia con il tuo revisore contabile, non dover perdere tempo in lunghe procedure che sottraggono tempo e impegno a quello che è il core business dell’azienda.

Tutto questo riuscendo anche a vigilare nella maniera migliore anche su quella che è la cyber security della tua azienda.