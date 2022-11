Scommesse online: alcune considerazioni per evitare brutte sorprese

Se vi appassionano le scommesse online, ci sono alcuni aspetti che bisogna tenere a mente per non incappare in delle brutte sorprese. Vediamo insieme alcune considerazioni

Il gioco online ha completamente cambiato la vita di molti appassionati. Grazie al web, siti di scommesse e casinò online sono diventati molto più accessibili. Questo sicuramente è un vantaggio perché si può giocare comodamente seduti dalla poltrona di casa e in qualsiasi momento della giornata, ma è anche un rischio perché il web è pieno di pericoli e i malfattori sono i primi a voler sfruttare le nostre debolezze. Ecco quindi alcuni accorgimenti per evitare brutte sorprese!

Scommesse online: evitiamo di perdere il controllo

Il primo nemico di noi stessi è certamente… il nostro stesso io. Con l’ampia disponibilità di giochi online a tutte le ore e scommesse su ogni tipo di evento, il rischio di perdere il controllo è elevatissimo. Come nei casinò i gestori usano dei trucchetti per evitare di farci andare, anche i siti online ci provano, tentando di farci giocare il più possibile. Esistono dei modi per tutelare però noi stessi e i nostri conti bancari.

Si possono infatti impostare dei limiti orario per l’accesso o l’utilizzo. Sia su PC che su smartphone possiamo scaricare delle app per bloccare automaticamente una pagina web o un’altra applicazione dopo che è passato un certo tempo di utilizzo oppure oltre un certo orario. Non solo. I siti di scommesse e casinò online offrono anche la possibilità di impostare dei limiti massimi di spesa e di ricarica del proprio profilo. Impostate sempre in modo ragionevole questi limiti in modo da non perdere tutti i vostri risparmi al gioco.

Proteggersi dai malintenzionati

Ovviamente ci sono anche molti malintenzionati. Come proteggersi? Usare magari una VPN non mai sbagliato. Ma possiamo fare anche di più. Prima di tutti utilizziamo sempre siti che sono stati certificati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM), l’ente statale che si occupa di regolare il gioco d’azzardo. I siti che sono certificati devono dimostrare di rispettare una serie di regole a tutela del consumatore, della sua privacy e della sua salute.

Altra buona pratica è non utilizzare i dati del nostro conto corrente o carta di credito direttamente. Usiamo piuttosto un conto PayPal o una prepagata dotata di IBAN o un conto virtuale che dedicheremo solo al gioco. In questo modo evitiamo di avere un canale diretto sui nostri risparmi e che quindi rende impossibile ai malviventi rubare i dati. Inoltre rende anche più difficile a noi perdere il controllo: una volta finito il budget nel conto dedicato non potremo accedere direttamente ad altri risparmi!

Ovviamente come ultimo consiglio: non credere mai ai chi promette soldi troppo facili. Probabilmente si tratta solamente di una truffa. I siti seri offrono delle quotazioni sempre ragionevoli e commisurate al rischio. Diffidate anche dei pronostici miracolosi che di solito non portano da nessuna parte.

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!