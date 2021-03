Rivoluzione E-commerce di Studio Samo: per imparare a vendere online

Il corso di formazione Rivoluzione E-commerce si propone l’obiettivo di fornire una formazione completa su tutti questi aspetti

Studio Samo, leader del digital marketing in Italia, ancora una volta ha saputo cogliere i segnali più importanti di quello che appare un processo significativo che sta interessando gli ultimi mesi. Si tratta delle opportunità offerte dal vendere online. Delle recenti indagini a questo proposito hanno messo in evidenza che, durante il lockdown dello scorso anno, molte aziende che gestiscono un e-commerce hanno saputo incontrare un momento di crescita del loro business.

Emerge quindi un bisogno specifico, che è quello di riflettere su come tutto ciò sia stato possibile e su come ormai le vendite online siano diventate il punto di riferimento per molti utenti del web. Un fenomeno che merita di essere analizzato ed esaminato in tutte le sue mille sfaccettature, dato il fatto che ci sono anche le premesse perché possa rafforzarsi in un prossimo futuro.

Studio Samo lancia Rivoluzione E-commerce

Per riflettere su questo importante sviluppo, Studio Samo ha lanciato Rivoluzione E-commerce, un corso completo basato sull’e-commerce, che dà la possibilità a tutti di imparare a vendere online. Si tratta di un percorso di formazione ideato interamente dagli esperti di Studio Samo, incentrato su 72 ore e strutturato in 8 moduli.

Nel corso della formazione verranno presi in considerazione gli aspetti anche più pratici che riguardano gli e-commerce. Chi vuole seguire questo percorso di formazione ha un appuntamento specifico, che è quello della diretta streaming interattiva con Zoom per quattro weekend nel corso del mese di maggio di quest’anno.

L’appuntamento è rivolto sia alle aziende, che vogliono saperne di più su come funzionano le vendite online, sia alle singole persone che vogliono avere più possibilità di inserimento lavorativo, specializzandosi nel profilo di e-commerce manager.

Oggi questa figura è diventata indispensabile. Non a caso è tra i profili professionali più richiesti e meglio retribuiti nel campo del digital marketing. Studio Samo, che si occupa ormai di formazione in azienda e online da più di 15 anni, sa benissimo come sia importante dare la possibilità di una crescita professionale, incentrandosi su tutti gli strumenti più importanti del digital marketing.

L’agenzia di formazione di cui stiamo parlando, grazie ai suoi servizi e alle consulenze, si focalizza su più di 5.000 clienti ogni anno ed è riuscita a conquistare ormai più di 20.000 soggetti in formazione.

Adesso si ripropone con una MasterClass dedicata al mondo dell’e-commerce, cavalcando l’onda di quella che è una scia di crescita che negli ultimi tempi sta raggiungendo punte incredibili.

Le dichiarazioni di Jacopo Matteuzzi

Molto interessante a questo proposito appare la dichiarazione di Jacopo Matteuzzi, Chairman di Studio Samo. Matteuzzi fa notare come il 2020, con l’imperversare dell’emergenza sanitaria e con il lockdown che ha raggiunto tempi abbastanza lunghi, molte aziende che hanno puntato esclusivamente sull’offline hanno riscontrato un calo dei consumi e quindi un calo di entrate.

Tuttavia le aziende che invece si sono basate sulle vendite online affermano di aver riscontrato un importante aumento del business. Un sondaggio che è stato svolto di recente è riuscito a mettere in evidenza che il 51% delle aziende intervistate ha visto raddoppiare le proprie entrate proprio grazie agli e-commerce.

Dal punto di vista commerciale stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, ma sicuramente i numeri delle indagini che sono state fatte a proposito del successo degli e-commerce fanno sperare in un futuro migliore, che possa essere focalizzato sullo sviluppo delle potenzialità del web per quanto riguarda le vendite online.

Non tutti comunque sanno quali siano le migliori strategie da applicare nel portare avanti un e-commerce. Non tutti conoscono nemmeno gli aspetti più pratici. Per questo il corso di formazione Rivoluzione E-commerce si propone l’obiettivo di fornire una formazione completa su tutti questi aspetti.