Registrare un dominio Internet: tutto ciò che bisogna sapere

Chi ha intenzione di registrare un dominio Internet e, quindi, si appresta a scegliere il nome del proprio sito web, deve tenere a mente alcune cose molto importanti

Ma cominciamo dal principio: per quale motivo registrare un dominio Internet? Le ragioni sono essenzialmente due: promuovere la propria attività oppure farlo crescere e poi rivenderlo traendone un profitto.

Scegliere un buon provider di hosting

Prima di procedere con la registrazione del dominio, è fondamentale scegliere un provider affidabile e sicuro come Ionos. La piattaforma offre diverse funzionalità interessanti, tra cui una casella e-mail professionale collegata al dominio, il certificato SSL, che garantisce la piena sicurezza a chi visita il sito contribuendo a migliorarne il ranking su Google, un numero illimitato di sotto-domini e un’assistenza clienti sempre disponibile. Ionos è la soluzione giusta per far crescere il proprio brand, che si tratti di una grande società o di una piccola attività. È possibile registrare un dominio per 5 anni e rendere attraente il proprio sito utilizzando tutte le funzioni disponibili. Ad oggi, Ionos gestisce più di 22 milioni di domini offrendo un’ampia selezione di estensioni, tra cui le nuovissime .zone e .academy. Sono disponibili anche domini Premium perfetti per costruire e rendere ancora più riconoscibile un marchio. Alle possibilità appena elencate, la piattaforma aggiunge prezzi ultra competitivi, adatti a tutti coloro che necessitano di un dominio, anche se per semplice svago. Chi registra dominio con Ionos ha maggiori possibilità di proteggere il proprio brand e sorpassare i concorrenti grazie al ventaglio di funzioni offerte, tra cui l’uso delle nuove estensioni geografiche, perfette per geolocalizzare un’attività e renderla visibile sui motori di ricerca.

Il dominio di primo livello (TLD)

Il primo step è scegliere il dominio di primo livello, ovvero la porzione del dominio che segue il punto. Le opzioni più diffuse sono .com, .org e .net. La loro emissione avviene periodicamente: si tratta di un evento cui prestare molta attenzione, così da cogliere le occasioni più interessanti. Esistono più di 1500 TLD. Per scegliere quello più adatto alla propria attività, è necessario considerare il suo significato semantico. Ad esempio, non sarebbe una grande idea usare il dominio “travel.pizza” per un’agenzia di viaggi.

Tutto ciò che bisogna fare prima di scegliere un nome dominio

Prima di registrare un dominio, è fondamentale controllare i seguenti aspetti:

accertarsi preventivamente della disponibilità del nome scelto

essere in grado di affrontare un mercato estremamente competitivo

accertarsi che il nome scelto sia legalmente utilizzabile (attualmente, le norme sono più stringenti che in passato)

scegliere un provider in grado di garantire misure di sicurezza quali l’autenticazione a due fattori

Infine, vale la pena considerare l’alternativa dei domini NFT. Si tratta di un mercato nuovo, nato in seguito all’affermazione delle criptovalute. Questa soluzione consente di creare e gestire un sito web senza intermediari, facilitando l’accesso al Web3. I domini blockchain sono totalmente indipendenti dall’ICANN, in quanto non sfruttano il sistema tradizionale dei nomi (DNS), essendo gestiti in maniera del tutto autonoma da provider quali Ethereum Name Service. Questi registrar sono gli unici a rendere gli utenti proprietari a tutti gli effetti del proprio dominio.