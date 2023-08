Recensione LenosTube: ne vale la pena?

Oggi, parleremo di, LenosTube, un servizio che può aiutarti a raggiungere un importante obiettivo, ossia aumentare la visibilità del tuo canale YouTube. Scopriamo come!

Ti sei mai chiesto come le grandi aziende promuovono e commercializzano le loro idee tramite YouTube? Non è affatto semplice! Per sopravvivere in questo mondo competitivo, devi produrre contenuti validi, accurati e unici per attirare l’attenzione del pubblico.

Ma a volte, neanche questo basta. Difatti, sembra che oltre il 99% dei video su YouTube riceva meno di 100 visualizzazioni, ed è quindi a oggi ancor più difficile ottenere la visibilità che si merita su YouTube.

Oggi, parleremo di un servizio che può aiutarti a raggiungere quest’ultimo obiettivo, ossia aumentare la visibilità del canale: LenosTube.

Infatti, visto che ormai non basta avere un video di qualità per diventare popolari, molte persone si affidano a LenosTube (o siti web simili) per acquistare visualizzazioni, iscritti, o altro.

Ma, ne vale la pena? Oggi scopriremo questo!

Cos’è LenosTube?

Se stai cercando di monetizzare o di aumentare le visualizzazioni del tuo canale YouTube e hai fatto una ricerca sui motori di ricerca, c’è una buona possibilità che tu abbia trovato LenosTube, un servizio di marketing per YouTube.

Questo sito web ti aiuta a creare e promuovere il tuo canale YouTube con un metodo sicuro, vendendo visualizzazioni, iscritti e mi piace reali. LenosTube è inoltre famoso poiché aiuta a ottenere la monetizzazione.

LenosTube, entrando più nei dettagli, è un’agenzia di marketing YouTube italiana fondata nel 2018. Col tempo, si è espansa a livello mondiale arrivando ad offrire servizi soprattutto al mercato internazionale ma, pur sempre mantenendo una radice italiana per i clienti provienienti dall’Italia.

Servizi disponibili in LenosTube

A differenza di altri siti di marketing YouTube, LenosTube afferma di fornire servizi reali e genuini con un minimo – se non nessun – coinvolgimento di bot.

Questo è sicuramente un vantaggio non indifferente, in quanto consente di mantenere sicuro il proprio canale o i propri video da traffico invalido che, seppure a volte può essere più rapido ed economico, è senz’altro più rischioso.

Ma un altro vantaggio è che usare siti come LenosTube che quindi offrono servizi organici è che si ha l’opportunità non solo di aumentare i “numeri”, ma anche di trovare davvero persone reali che potrebbero essere interessate al canale YouTube e quindi, iniziare a seguirlo.

Vediamo quindi i servizi più popolari disponibili su LenosTube:

Visualizzazioni (reali e italiane) Likes (ossia, I Mi piace) Iscritti (reali, ma non al 100% italiani) Commenti (reali e scritti a mano) Monetizzazione del canale (per iniziare a guadagnare attraverso il programma Partner) Ottimizzazione SEO YouTube Promozione per Artisti (anche su Spotify, non solo YouTube)

Vediamo quindi ora tutte queste opportunità, una ad una, e scopriamo se i servizi sono di buona qualità oppure no!

Visualizzazioni LenosTube

Che tu stia iniziando o cercando di aumentare la tua visibilità su YouTube, puoi contare su LenosTube per aiutarti ad ottenere più visualizzazioni.

Lenos offre infatti vari servizi per migliorare l’esposizione del tuo video su YouTube, tra cui le visualizzazioni. Senza girarci troppo intorno, l’utente fornisce il link di un video, effettua il pagamaento, e in breve tempo vedrà magicamente come le visualizzazioni sul proprio canale iniziano ad aumentare.

Tra queste, diverse tipologie sono disponibili, quali visualizzazioni da Google Ads, visualizzazioni reali, e anche economiche, per coloro che vogliono spendere poco ma pur sempre ricevere visualizzazioni reali.

Le nostre preferite sono quest’ultime, in quanto sono davvero economiche (un paio di euro ogni 100 visualizzazioni) ma pur sempre da persone reali, nello specifico usando campagne di pubblicità.

Tuttavia, se volete visualizzazioni italiane, allora conviene selezionare le Google Ads o, in alternativa, le reali monetizzabili. Quest’ultime hanno il vantaggio di essere monetizzabili, e quindi, se il vostro canale è nel programma Partner di YouTube, potete guadagnare dalle visualizzazioni ottendendo quindi un piccolo rientro dalla spesa.

Likes, Commenti, Iscritti LenosTube

Oltre alle innovative modalità di monetizzare il tuo canale YouTube e di ottenere visualizzazioni reali, LenosTube offre anche il tradizionale servizio di iscritti, oltre che di coinvolgimento come commenti e mi piace.

Gli iscritti sono reali tramite applicazioni esterne, tuttavia non sono italiani. Non ci sono cali né problemi di sicurezza, ma se cercate iscritti provenienti dall’Italia, allora forse esistono siti migliori.

Per quanto riguarda i commenti e i Like, vi è invece la possibilità di riceverli esclusivamente da utenti italiani.

Entrambi i servizi non hanno cali, ma potrebbero essere necessarie fino ad un paio di ore per la partenza del servizio!

In particolare, hanno catturato la nostra attenzione i commenti YouTube. Con LenosTube, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare il servizio sotto diversi aspetti.

Infatti, è possibile scegliere il contenuto dei commenti, ma anche il genere degli account che commenta (maschile o femminile) oltre che la velocità di consegna.

Difficile trovare sul mercato un servizio simile in Italia e, pertanto, per quanto riguarda i commenti, LenosTube è sicuramente un sito web di prim’ordine.

Monetizzazione LenosTube con ore di visualizzazione

Ma forse, i loro servizi di monetizzazione sono ciò per cui LenosTube è più famoso. Questi servizi ti promuovono il canale YouTube con un metodo sicuro e unico (o almeno, cosi dice il loro sito web), con l’obiettivo finale di essere monetizzato e quindi guadagnare con il tuo canale.

Questo servizio è una buona idea per chi ha già un account e non vuole acquistare un nuovo canale YouTube né ripartire da zero, ma ottenere la monetizzazione sul proprio canale.

Ci sono infatti momenti in cui un utente ha tutto ciò che serve per far risaltare il suo canale tra la folla, ha creato decine di video di alta qualità, ma l’onnipotente algoritmo si rifiuta di dargli l’opportunità… o perlomeno, lo fa in modo troppo lento.

C’è qualcosa che LenosTube può fare a riguardo? Sì, assolutamente. Inviare le ore di visualizzazione. Infatti come sapete, su YouTube sono necessarie fino a 4000 ore negli ultimi 12 mesi per monetizzare ma, questo è uno scoglio abbastanza grande per i più.

LenosTube quindi offre un servizio che è una soluzione al problema, inviando fino a 4000 ore nel giro di poche settimane (generalmente pochi giorni) e permettendo ai nuovi canali YouTube di monetizzare rapidamente.

Funziona? Lo abbiamo provato e la risposta, è si. Le ore sono arrivate in circa 10 giorni, e questo influsso di nuove ore vi consente quindi di richiedere la monetizzazione YouTube.

Va ricordato però che è fondamentale che i video del vostro canale siano originali, altrimenti durante la revisione manuale, il vostro canale potrebbe non essere approvato.

SEO e Promozione Artista LenosTube

A differenza di altri servizi di marketing YouTube, offre anche SEO per i canali YouTube e pacchetti promozionali personalizzati per imprenditori e creatori di musica.

Tuttavia, la recensione su questi servizi dedicati agli artisti musicali arriverà in un secondo momento! Intanto, di sotto elenchiamo i principali pacchetti disponibili. Partiamo dai servizi SEO YouTube.

Audit SEO (gli esperti di LenosTube analizzerano il vostro canale, e ottimizzeranno inoltre i video come titoli, descrizioni, ecc.).

Visualizzazioni SEO (queste visualizzazioni avvengono tramite ricerca di parole chiave, avendo quindi un effetto positivo sul posizionamento del video nei risultati di ricerca).

Condivisioni (Non è un mistero che le condivisioni sono un fattore che condiziona l’algoritmo YouTube. Con questo servizio, potete ottenere decine di condivisioni sui social media più famosi come Facebook o Reddit, e poi riceverete un report con tutto il lavoro svolto).

Per gli artisti musicali invece, LenosTube ha create pacchetti appositi, offrendo i propri servizi anche al di fuori della piattaforma YouTube. Vediamoli di seguito.

Pacchetto di Crescita YouTube (un mix di visualizzazioni reali, condivisioni e mi piace, per dare una spinta al video)

Pacchetto Video Musicale 100K (per chi vuole ottenere moltissime visualizzazioni. Questo pacchetto tuttavia è disponibile solo nella versione inglese del sito)

Pacchetto Boost Spotify (la versione Spotify del pacchetto crescita per YouTube)

Pro e Contro di LenosTube

Bene, vediamo ora quali sono i pro e i contro di Lenostube.

Pro

Canali YT monetizzati originali

4000 ore di visualizzazione in due settimane

Visualizzazioni & Coinvolgimento organici

Commenti scritti a mano

Politica di rimborso

Buoni prezzi

Contro

Mancanza di prova gratuita

Nessun supporto chat dal vivo

Valutazione complessiva LenosTube

Siamo giunti al termine, ma prima di lasciarci, ecco il nostro giudizio complessivo di LenosTube in valori percentuali. Questi valori tengono conto anche di siti web simili nella stessa categoria, comparando ad esempio i prezzi.

Prezzo: 90%

Qualità: 94%

Support: 92%

Risultati: 97%.

In conclusione, LenosTube passa tutti i nostri test a buoni voti, dimostrando di essere un’agenzia pronta ad aiutarti ad aumentare la tua presenza su YouTube con metodi reali e sicuri, oltre che iniziare a guadagnare soldi dal tuo canale YouTube nel giro di una o due settimane, attraverso il servizio di ore di visualizzazione.

Domande frequenti

LenosTube è sicuro da usare?

Si, LenosTube è un’agenzia italiana che esiste da diversi anni e che offre servizi YouTube organici, pertanto non ci sono dubbi sulla sicurezza o l’onesta del sito web.

Come è possibile acquistare?

Al momento, gli utenti possono completare un ordine pagando tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate o criptovaluta. PayPal non è disponibile.

Esistono codici sconto LenosTube?

Su LenosTube purtroppo non esiste nessun campo che offre codici sconto e di conseguenza, non è possibile usufruire di essi. Tuttavia, il sito offre un cashback del 3% su tutti gli acquisti effettuati. È possibile poi riutilizzare i crediti cashback per nuovi acquisti.

Come contattare l’assistenza di LenosTube?

LenosTube offre supporto via email o tramite modulo di contatto.