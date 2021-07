Rabona: casinò e bookmaker con scommesse sul calcio

Rabona Casino’ e Bookmaker utilizzano un software di alta qualità fornito da Soft2Bet. La ditta ha una gamification incorporata e un sacco di promozioni bonus

Un nuovo progetto di gioco per adulti, creato nel 2019 dalla società di gioco d’azzardo Tranello Group, oggi, poco conosciuto tra gli utenti, ma il numero dei suoi clienti abituali è in costante crescita. Il fondatore non è un novizio nel business del gioco d’azzardo e possiede da diversi anni il famoso sito di scommesse Nomini Casino. La piattaforma Rabona presentata da lui ha combinato un casinò e un bookmaker. Questo permette di piazzare scommesse calcio e altri sport.

È noto che il marchio è ufficialmente registrato a Cipro e opera sotto la licenza di Curacao (Paesi Bassi). La piattaforma funziona in 11 lingue, tra cui inglese, russo, francese e italiano. Ma si concentra maggiormente sui mercati di Germania, Norvegia e Canada.

Registrazione e processo di lavoro

Per registrarsi sulla piattaforma, è necessario compilare un questionario indicando il proprio indirizzo e-mail, i dati del passaporto, l’età, il numero di telefono e il luogo di residenza. È meglio fornire informazioni reali, poiché in caso di prelievo dei fondi, sarà richiesta una verifica aggiuntiva. Tra l’altro, sarà possibile trasferirli solo sul conto da cui è stato ricostituito il saldo. Eventuali problemi e controversie vengono risolti rapidamente dal servizio di supporto, che accetta richieste 24 ore su 24 via email, live chat e per telefono. La ditta rispetta la normativa sulla privacy ma può richiedere ai giocatori il rimborso delle spese nel caso in cui ci siano reclami contro l’azienda per colpa dei clienti da parte delle autorità di controllo.

Rabona Casino and Betting Company collabora con molti sistemi di pagamento popolari: Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Payer, ecc. È anche possibile depositare e prelevare fondi utilizzando portafogli elettronici di criptovalute. Il menu del sito comprende giochi d’azzardo dal vivo e slot machine, scommesse sul calcio e altri sport, sport virtuali, promozioni, tornei. E’ anche possibile effettuare una scommessa su eventi politici. La pagina principale del sito contiene le offerte più interessanti e link a informazioni utili, la visualizzazione online di trasmissioni video in diretta è prevista. I creatori del progetto si riservano il diritto di cambiare i coefficienti stabiliti in qualsiasi momento, ma le condizioni per le scommesse già effettuate rimangono.

Bonus e differenze esistenti

Rabona Casino’ e Bookmaker utilizzano un software di alta qualità fornito da Soft2Bet. La ditta ha una gamification incorporata e un sacco di promozioni bonus, ma differiscono un po’ nei termini e nella remunerazione. Pertanto, non sarebbe male anche per i candidati più esperti familiarizzarsi prima della registrazione. Ad esempio, per impostazione predefinita, ti viene dato un bonus di benvenuto obbligatorio quando fai il tuo primo deposito. È il 100% dell’importo del deposito, ma puoi trovare codici promozionali speciali su Internet che aumentano questo importo al 120-150%. Ci sono giri gratis, giri gratis quando ricarichi il tuo conto nei fine settimana, cashback settimanali e di consolazione.

Nel settore dello sport, il bookmaker dà vantaggi alle partite di calcio, ma è anche possibile prevedere i risultati degli incontri di hockey, pallavolo, basket e tennis. Allo stesso tempo, le scommesse sul calcio sono accettate sia per i campionati e i tornei popolari, sia per quelli esotici, considerano i risultati principali e aggiuntivi. Una delle opzioni della piattaforma è di offrire una collezione virtuale di carte di giocatori di squadre sportive. Esse vengono rilasciate per i punti accumulati quando si ricarica il saldo e si piazzano scommesse con questo denaro. Ogni squadra raccolta permette di ricevere 100 euro sul saldo principale. 5000 euro vengono ricevuti da coloro che hanno raccolto 180.000 punti. Il prelievo minimo su carte bancarie è di 15 euro, su altri sistemi di pagamento – 7 euro. Dispositivi fissi e mobili possono essere utilizzati per accedere al sito, esiste un programma di affiliazione.