La recente e radicale modificazione nei cambiamenti e nelle abitudini di milioni di persone ha portato una larghissima fetta della popolazione mondiale a cambiare non solo le proprie abitudini lavorative e sociali, la maniera di pensare e vivere l’ambiente casalingo e di relazionarsi con gli affetti più stretti, ma anche quelli che sono gli hobby e i passatempi preferiti. Di fronte all’impossibilità di poterli esperire dal vivo, in pubblico, tantissime persone hanno cercato nuove modalità per poter comunque continuare a praticare giochi e passioni online, da casa: così anche il mondo digitale ha dovuto adeguarsi, e non a caso l’ultimo anno e mezzo ha fortemente accelerato un processo di digitalizzazione che tanti esperti già prevedevano ma con un lasso di tempo maggiore.

Quanto sta crescendo il settore dei casinò online

Uno degli ambiti del gioco che è più cresciuto negli ultimi mesi è quello relativo alle piattaforme con tutti i giochi da casinò online, ai siti dedicati a dama a scacchi, ai più diversi e comuni giochi di carte. Tantissime piattaforme online sono infatti nate proprio a partire dall’inizio del 2020, altre invece hanno visto invece una crescita verticale nell’utilizzo da parte degli utenti. Non solo utenti che già prima avevano praticato questi hobby in altre forme e modalità, ma anche una larga e nuova fetta di pubblico si è avvicinata al mondo dei giochi di carte, del casinò e di giochi da tavolo da effettuare in maniera telematica, online.

Un evidente impulso, per quanto riguarda ad esempio il mondo degli scacchi, è arrivato con l’uscita della serie Netflix La regina degli scacchi, nello scorso autunno. La serie è subito balzata in testa alle classifiche delle serie tv più viste non solo nell’ultimo anno, ma anche tra le più viste in tutta la storia della serie tv in relazione ai numeri totalizzati nei primi mesi dopo l’uscita. La protagonista Beth Harmon e la sua appassionante storia hanno affascinato tantissime persone, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, con la conseguenza di una proliferazione incontrollata da parte di chi si è avvicinato al mondo degli scacchi da “novello” giocatore.

Anche il poker e tutti i principali giochi di casinò online hanno registrato una grande crescita, grazie anche all’implementazione di servizi di live-streaming, una delle novità maggiormente accentuate di questo periodo storico come dimostra il successo che ha avuto Twitch, piattaforma dedicata proprio a questo servizio. Il riuscire a giocare “in diretta” con i propri amici, creando stanze private, o il giocare online con giocatori di ogni nazionalità è stata una delle chiavi che ha portato al grande spopolamento del mondo dei giochi online. La roulette, il poker e il blackjack sono stati i giochi con il maggior grado di apprezzamento, come d’altronde evidenziano le tendenze dei casinò fisici degli ultimi decenni, ma hanno preso decisamente piede anche baccarat e altri giochi più specifici. Nell’ultimo anno e mezzo, dunque, le abitudini di milioni (se non miliardi) di persone sono cambiate radicalmente: un cambiamento che, tra le altre cose, ha riguardato le passioni e gli hobby di tutti noi.