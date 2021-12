Quanto è facile aprire un business su Internet?

Il mondo digitale ormai è entrato a far parte della quotidianità di sempre più persone, ma anche di sempre più imprese

Il web è pieno di opportunità e soprattutto permette di abbattere ogni tipo di barriera: chiunque può aprire un proprio sito e oggi esistono circa 1,8 miliardi di siti online. Una crescita esponenziale se si pensa che il primo sito fu lanciato nel lontano 1991, oltre 30 anni fa, e dal 1991 al 1992 il numero di siti toccò solo quota 10.

Se un tempo il web era difficile da navigare e servivano molte competenze per la creazione di un sito internet, oggi è tutta un’altra storia. Creare un sito internet è diventato un processo molto semplice e rapido, anzi, addirittura non è nemmeno necessario scrivere più linee di codice grazie ai CMS: si tratta dei Content Manager System, il cui più famoso è WordPress (e anche il più usato visto che quasi 450 milioni di siti nel mondo sono realizzati proprio usando WordPress).

Ecco cosa serve per creare un business online

Numeri alla mano, il web pullula di attività online che rivendono i loro prodotti e servizi: esistono business all digital, che operano solo su Internet, così come business che hanno sia sedi fisiche, sia una piattaforma e-commerce online. Per esempio, nel primo caso si possono citare servizi come Spotify, Netflix, Amazon, Zalando, gli store digitali delle console, le banche che operano solo online e gli operatori telefonici virtuali.

Nel secondo caso invece, ci sono i casinò online e le piattaforme di betting con le quote per scommesse: molte di queste attività hanno ancora sedi fisiche così come piattaforme all’avanguardia dove registrarsi e vedere tutte le categorie sportive disponibili, con tanto di statistiche, notizie e anche eventi live. Di certo, i business che operano online sono tanti: quasi 25 milioni di siti e-commerce esistono su Internet.