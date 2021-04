Quando la tecnologia aiuta la bellezza

Quando pensiamo alla bellezza, spesso associamo ad essa parole gentili. La bellezza è naturale, è affascinante, è luminosa… Ebbene, oggi la tecnologia (una parola un po ‘”dura”, non è vero?) cerca di avvicinarsi il più possibile all’ “ideale di bellezza”. Ammorbidisce, leviga il suo suono metallico e si affretta ad aiutarci

Superando lo stato metaforico, le odierne tecnologie dimostrano la loro “sensibilità”. E noi donne siamo già abituate a chiedere aiuto alla tecnologia, e non abbiamo più paura di combinare l’idea di bellezza con nozioni dure, quasi ingegneristiche. Inoltre, vari beauty gadget possono essere facilmente trovati in alcuni negozi online, come ad esempio makeup.it.

Rapporto tra tecnologia e bellezza

Come sono correlate la tecnologia e la bellezza ? L’insoddisfazione per i prodotti di bellezza tradizionali e la richiesta di nuove soluzioni ha spinto l’intervento della tecnologia nell’industria della bellezza e dei cosmetici. L’uso crescente di dispositivi e strumenti nelle routine quotidiane di cura della pelle sta davvero rivoluzionando il modo in cui guardiamo alle terapie di bellezza e benessere oggi perché non solo sono efficaci, ma forniscono anche risultati efficienti.

Un tempo, i trattamenti cosmetici e di bellezza erano definiti da botox, liposuzione e lifting del viso o degli occhi. Quelli erano i giorni in cui il laser sembrava assolutamente fantascientifico. Con l’avvento di nuove tecnologie e tecniche, tutte queste sono ormai passate in secondo piano per far posto a procedure cosmetiche non invasive che possono portare benefici curativi senza i dolori associati alla chirurgia. Vi è un crescente utilizzo del laser per la chirurgia estetica del viso e tecniche mininvasive per il rimodellamento del viso, dei capelli e del corpo. Queste procedure di trattamento di bellezza non invasive non solo danno risultati più rapidi, ma sono anche meno costose dei loro equivalenti chirurgici con un fattore di rischio molto più basso. In effetti, la tecnologia più recente sta rendendo molto più facile implementare queste procedure estetiche non chirurgiche nel settore della bellezza.

Perché i dispositivi di pulizia sono più efficaci di altri prodotti

La maggior parte delle persone utilizza un metodo meccanico di pulizia del viso: massaggia la pelle utilizzando una varietà di scrub con l’aggiunta di sale, zucchero, mandorle tritate, caffè e altre particelle abrasive. Questo è il più antico metodo di peeling, inoltre, semplice ed economico, ma l’azione meccanica porta spesso a irritazioni e persino lesioni alla pelle.

Più moderno: peeling chimico che utilizza cosmetici contenenti acidi, come l’acido glicolico o salicilico. Le formulazioni vere e davvero efficaci dovrebbero essere utilizzate solo da uno specialista in un salone di bellezza ea casa un’alta concentrazione può danneggiare la pelle. Puoi usare solo soluzioni deboli da solo, ma un tale peeling chimico a casa è inefficace e può avere effetti collaterali.

I dispositivi per la pulizia del viso sono dispositivi speciali progettati per il peeling e tengono conto della maggior parte delle sfumature di esposizione alla pelle, quindi sono più efficaci e sicuri. Sebbene i saloni di bellezza stiano già passando al peeling hardware, i dispositivi delle gamme domestiche possono essere utilizzati a casa.

Pulizia “sonica” della pelle

Oggi si può parlare di “pulizia sonica della pelle” con l’ausilio di “tecnologie intelligenti”, un prodotto che – per quanto tecnico suoni – ci aiuta in termini di bellezza.

Un tale tipo di dispositivo è ultra innovativo e deterge la pelle in modo intuitivo. Smart Profile incorpora la tecnologia Smart Microchip (sia nella macchina che all’estremità della spazzola) in modo che regoli automaticamente la velocità, il tempo e la frequenza dei movimenti della spazzola in base alla zona del corpo. In altre parole, saprà quanto sono intensi i movimenti nelle zone più sensibili e – inoltre – saprà avvisarti quando è necessario cambiare la spazzola.

Il design è altrettanto “intelligente”. Il display del dispositivo ti mostrerà la velocità, la modalità di funzionamento, ma anche l’usura della batteria. La funzione Turbo ci permette di aumentare la potenza del dispositivo quando vogliamo una pulizia profonda della pelle.

Smart Profile può rimuovere il trucco 11 volte meglio di quanto faremmo con uno struccante e un floppy disk e rimuove 30 volte più particelle di inquinamento rispetto alla pulizia manuale.

Tecnologia e il futuro della cura della persona

Il settore dei cosmetici e della cura della persona continua a rivolgersi alla tecnologia, poiché i marchi cercano di offrire un’esperienza iper-personalizzata per i consumatori. Mentre il futuro della tecnologia di bellezza è difficile da prevedere, il cambiamento nei comportamenti di bellezza digitale è stato accelerato dalla pandemia COVID-19. E, con un notevole aumento della collaborazione tra il marchio di bellezza e le aziende tecnologiche, l’uso crescente di dati di AI, AR e stampa 3D continuerà a trasformare l’esperienza del consumatore, creando nuove opportunità per una maggiore personalizzazione e formulazioni su misura.

Lascia che dicano che le donne non possono apprezzare la tecnologia!