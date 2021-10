Quali videogiochi provare durante la quarantena?

Il tempo della quarantena è sempre una sensazione di solitudine. Quando le persone sentono questa parola, si arrabbiano perché c’è molto tempo libero e nessuno sa come spenderlo. I videogiochi sono una delle opzioni migliori

Gli sviluppatori moderni offrono ai clienti attuali e potenziali un’ampia varietà di design. Questi sono giochi di temi diversi, difficoltà — per ragazze e ragazzi, per adolescenti e persone di età. In una parola, ognuno può trovare qualcosa di interessante per se stess.

Successivamente, considereremo la valutazione dei migliori giochi che consentono a ogni persona di immergersi completamente nel mondo virtuale e divertirsi. Abbiamo selezionato per te i 4 migliori giochi:

Far Cry 6 Deathloop New World Game of Thrones Power Stacks

Successivamente, considereremo più in dettaglio ciascun rappresentante di questa valutazione.

Far Cry 6

Far Cry 6 uscirà presto, a giudicare dalla data che è apparsa sullo store di Microsoft. In precedenza il progetto era già stato rinviato, e ora la data di uscita di Far Cry 6 è fissata per il 25 maggio, sebbene Ubisoft non abbia dato conferme ufficiali. Successivamente, la data è stata posticipata all’autunno. E le fonti ufficiali della SEA hanno depositato l’atto d’accusa il 7 ottobre. Tuttavia, il Microsoft Store non ha sbagliato con le date in passato. In quanto tale, molto probabilmente ci si può fidare della perdita e chiunque può acquistare Far Cry 6 dopo il rilascio.

Una perdita dal negozio Microsoft ha rivelato che l’FC6 ha una dimensione di 50 GB. Tuttavia, il peso dei file può variare a seconda della piattaforma di gioco. Gli esatti requisiti di sistema per Far Cry 6 sono ancora sconosciuti. Tuttavia, dato che il titolo sta uscendo su console di vecchia generazione, è improbabile che siano trascendentali. Si presume che una scheda video con 4 GB di memoria video e un processore di 5-6 anni sarà sufficiente per un gioco confortevole.

Deathloop

Deathloop è un gioco d’azione in cui i giocatori si recano alla Black Reef Island, dove regna l’illegalità. I giocatori prenderanno parte all’eterna lotta tra due assassini dotati di abilità straordinarie. L’isola è piena di una varietà di luoghi che devono essere esplorati con attenzione per ottenere un vantaggio sul tuo avversario al fine di rompere l’infinito circolo vizioso di ritorni e resurrezioni.

I giocatori sperimenteranno un mix dinamico di sparatutto e roguelike, in cui due eroi — Colt e Julianne — si affrontano in un gioco mortale di gatto e topo. La caratteristica fondamentale di Deathloop è la capacità di “riavvolgere il tempo”, che consente di ricominciare da capo dopo un’altra morte e di pensare a un piano con una maggiore probabilità di successo. Deathloop può essere giocato da solo o in cooperativa: in quest’ultimo caso, il secondo giocatore assume il ruolo di Julianne e inizia la caccia a Colt.

New World

New World è un sandbox multiplayer di massa di Amazon Game Studios ambientato in un ambiente fantasy.

Gli sviluppatori propongono di forgiare il proprio destino insieme ad altri giocatori in un mondo vivo, ma ostile. Ai giocatori viene data completa libertà di scelta: cosa fare, chi essere, come costruire l’economia e le città, per chi e con chi combattere. Il mondo di New World è pieno di orrori primordiali: dalle bestie classiche alle creature fantastiche. Affrontarli da solo o unirti per questo con altri giocatori — devi decidere.

Il gioco è ambientato nel 17° secolo in Nord America, il periodo della colonizzazione. Sullo sfondo della fantasia medievale e di altre ambientazioni tradizionali, questo approccio sembra insolito e allettante. Il gioco presenta stagioni che cambiano, un sistema meteorologico e un ciclo giornaliero dinamico. A proposito, tutti questi aspetti sono molto importanti, specialmente il ciclo giorno/notte, poiché ci sono diversi nemici in diversi momenti della giornata.

Game of Thrones Power Stacks

Alla fine della valutazione, vi presentiamo un gioco piuttosto atipico chiamato Game of Thrones Power Stacks dell’operatore di software di casinò online Microgaming, famoso e collaudato in tutto il mondo. Il gioco automatico non lascerà indifferente nessuno. Il gameplay promette di essere divertente e ricco di azione, e la generosità dell’emulatore è semplicemente incredibile.

Game of Thrones Power Stacks è una slot proprietaria di Slingshot Studios (Microgaming) che si gioca su 5 rulli con 40 linee di pagamento. Il simbolo di pagamento regolare viene scelto per sommare la potenza ad ogni giro e il round bonus ha un moltiplicatore 2x. Questo moltiplicatore si applica anche ai jackpot Link & Win se la funzione viene attivata da un giro gratuito e questo può comportare pagamenti totali fino a 25.000 volte la puntata.

Puoi trovare questo entusiasmante emulatore e il nuovo prodotto di Microgaming in qualsiasi casinò online non AAMS. Ai clienti degli stabilimenti di gioco viene offerta la possibilità di proiettare inizialmente l’emulatore utilizzando la modalità demo (gratuita), e poi, se lo desiderano, possono effettuare scommesse reali.