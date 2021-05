Qual è un acquisto migliore: Bitcoin o Dogecoin?

Qual è l’acquisto migliore: Bitcoin o Dogecoin? Cerchiamo di analizzare la situazione attuale e capire cosa conviene acquistare in questo momento

Bitcoin e Dogecoin hanno causato il caos nello spazio crittografico. I meme di Dogecoin hanno preso d’assalto il social trading e hanno convertito uno scherzo in una capitalizzazione di mercato di 82,88 miliardi di dollari. Ma il recente calo dei Dogecoin dopo il Saturday Night Live di Elon Musk ti fa chiedere: forse i Bitcoin sono comunque un acquisto migliore?

Perché nascono le crypto?

Uno sviluppatore ha creato i Bitcoin dopo che il sistema finanziario globale è crollato nel 2009 e i governi hanno iniziato a stampare valuta Fiat. La valuta Fiat è quando il governo stampa una moneta cartacea illimitata senza il sostegno della riserva aurea. Il denaro perde il suo valore e la banca centrale ottiene troppo potere. Per molto tempo, Elon Musk di Tesla ha criticato il denaro Fiat.

Nel 2009, uno sviluppatore ha costruito Bitcoin sul concetto di oro. BTC può essere utilizzato come valuta globale e avere anche una riserva di valore. Solo 21 milioni di BTC possono essere estratti in una vita. E poiché sempre più persone estraggono BTC, più difficile sarà ottenere la valuta digitale. Questo è stato un sostituto perfetto in quanto nessuna banca avrà il controllo sul trading di BTC, ed è il registro decentralizzato che manterrà la contabilità di chi possiede quanto.

Il concetto di BTC era così rivoluzionario che molte aziende come Microsoft e AT&T lo accettarono come forma di pagamento. Ma BTC dovrà affrontare la prova del tempo poiché qualsiasi cosa può diventare una valuta solo quando la maggioranza delle persone si fida del suo valore.

Sebbene BTC proteggesse le tue monete dagli hacker, ha mantenuto il segreto commerciale, lasciando il posto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Se le autorità di regolamentazione riescono a trovare un modo per regolare queste attività, BTC potrebbe diventare la futura valuta globale. Ciò ridurrà l’accumulo di energia nelle mani di pochi.

Quale criptovaluta, Bitcoin o Dogecoin?

Bitcoin ha iniziato ad attirare l’attenzione degli investitori in Hedge Fund nel novembre 2020, quando i governi hanno bloccato il crollo della pandemia con denaro Fiat, comprensibilmente. Ma Dogecoin è diventato famoso a febbraio quando Elon Musk è andato su Twitter per pubblicare meme su Dogecoin. Solo alcuni meme di Twitter hanno visto Dogecoin salire al 2.400% in tre mesi. E solo una dichiarazione di Musk al Saturday Night Live secondo cui Dogecoin “è un trambusto” ha fatto scendere la moneta di oltre il 20%.

Ora gli analisti affermano che il sostegno di Jeff Bezos di Amazon potrebbe portare Dogecoin a nuovi massimi. Non è assurdo che Dogecoin abbia moltiplicato la stessa cosa che BTC ha cercato di prevenire (accumulo di potere)? Uno sviluppatore ha creato Dogecoin nel 2013 come parodia di BTC. Quindi, se guardi alla logica, una battuta crescerà solo quando quella battuta diventerà virale. Ma mettere i tuoi soldi in uno scherzo non è uno scherzo.

Musk non ha investito un centesimo in Dogecoin. E qualsiasi cosa lontanamente crittografica intorno a Musk è che la sua azienda Tesla ha investito 1,5 miliardi di dollari in BTC come investimento alternativo. Invece di bruciare i tuoi sudati soldi con una bella risata, leggi tra le righe. Anche se stai solo seguendo Musk, seguilo correttamente. Non ha mai ingannato nessuno. Musk ha chiaramente affermato in uno dei suoi tweet che possiede solo azioni Tesla.

Qual è un acquisto migliore, Bitcoin o Dogecoin?

Non sono a favore della criptovaluta in quanto ha ancora una strada normativa difficile da percorrere prima di diventare una valuta ufficiale. Ma non c’è nulla di male nell’investire solo una piccola frazione, meno del 2% del tuo portafoglio in BTC. Ricorda, Dogecoin è illimitato e dà un enorme potere a influencer come Musk e Bezos, distruggendo lo scopo stesso di un’alternativa alla valuta Fiat.

Considerando che, le società e gli Hedge Fund stanno cercando di accettare BTC. Il Canada ha anche accettato BTC come investimento. Il Canada ha lanciato il primo BTC ETF Purpose Bitcoin CAD ETF del Nord America (TSX: BTCC.B). L’ETF acquista e archivia BTC e segue tutte le regole di borsa.

Non puoi acquistare BTC tramite il tuo conto di risparmio esentasse (TFSA), ma puoi acquistare l’ETF Purpose Bitcoin da questo account. Devi pagare l’1% delle spese di gestione delle risorse per ottenere l’esposizione al valore della pila di BTC archiviata in un caveau digitale.