Prompt per Intelligenza Artificiale: marketplace per trovare i migliori

L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il nostro modo di creare contenuti, sia testuali che immagini. Grazie all’addestramento su vasti dataset, i modelli di AI possono produrre testi narrativi a articoli di giornali, immagini con stili artistici unici e persino contenuti visivi realistici. Questa tecnologia è stata impiegata in settori come pubblicità, design, e produzione cinematografica, velocizzando i processi creativi e liberando spazio per l’innovazione. Ma come funziona questa tecnologia?

IA generativa e promting

Il modelli di IA generativa in sostanza sono stati allenati con dataset contenenti miliardi di esempi presi dal web e da altre fonti e quindi hanno accumulato una grande quantità di conoscenza all’interno dei miliardi di parametri che contengono. Ma come si fa a generare un contenuto? In sostanza il modello deve essere stimolato con un input chiamato prompt. Il promt può essere un immagine o del testo che viene rielaborato dal modello per generare un input.

Per quanto eccezionali possano sembrare questi modelli di intelligenza artificiale, essi sono pur sempre degli algoritmi ed come si sa ad un certo input corrisponde un certo output. Prompting significa proprio cercare uno “stimolo” adatto perché possiamo generare il contenuto che ci interessa. E può non essere banale, specialmente se le richieste sono complesse. Anche una piccola differenza nei promt può generare contenuti molto diversi. Per esempio se chiediamo a ChatGPT “Descrivi in 3 frasi un gatto“, quello che otteniamo è:

Il gatto è un animale domestico dalla natura indipendente e misteriosa, caratterizzato da una grazia felina e movimenti agili. La sua pelliccia soffice e gli occhi penetranti aggiungono un tocco di eleganza al suo aspetto affascinante. Amante del comfort, il gatto sa come catturare l’attenzione e conquistare il cuore dei suoi umani con il suo affetto discreto ma incondizionato.

Ma se semplicemente cambiamo leggermente il promt “Parlami del gatto in 3 frasi“, otteniamo:

Il gatto è un animale domestico di piccole dimensioni apprezzato per la sua grazia e indipendenza. È noto per il suo comportamento giocoso e affettuoso, ma può anche mostrare una personalità più riservata e misteriosa. I gatti sono in grado di instaurare legami speciali con i loro proprietari e sono particolarmente abili nella caccia e nell’arrampicata.

Come vedete, cambiando leggermente la forma della richiesta, il risultato ottenuto è variato parecchio. Come si fa a trovare il promt per l’intelligenza artificiale migliore? Si può chiedere a degli esperti, i “promt engineer” che mettono a disposizione la loro esperienza per aiutare chi vuole utilizzare i modelli di IA generativa.

Prompt per Intelligenza Artificiale: acquistarli nei marketplace

Ma dove lo trovo un promt engineer che mi aiuti? Per ridurre la distanza tra domanda e offerta, esistono dei veri e propri marketplace come Prompti.ai. Essenzialmente si tratta di siti web dove è possibile acquistare i promt da fornire in input ai modelli generativi. Questi promt vengono creati da persone esperte e poi messi in vetrina nel marketplace. Gli utenti possono cercare dei promt tramite keyword o tramite filtri e possono anche vedere una piccola anteprima.

Per esempio, se vogliamo un promt Midjourney per creare la copertina di un video YouTube, possiamo semplicemente cercare delle keyword legate al tema del video. Se non volete perdere tempo a capire come creare il promt per l’intelligenza artificiale o semplicemente non siete soddisfatti dei risultati che ottenete, affidarvi agli esperti ad appassionati presenti in un marketplace può essere molto utile!

