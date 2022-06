Prodotti Moxa per automazione navale

L’automazione aziendale navale, industriale, ferroviaria e produttiva comporta notevoli vantaggi tra cui la riduzione dei tempi di produzione degli output

Tecnologia, oggi, è sinonimo di efficienza in qualsiasi ambito di applicazione. Grazie alle innovazioni sul campo le nostre vite sono cambiate radicalmente sia in ambito pubblico che privato. Il merito è della tecnologia che, pian piano, è diventata parte integrante della nostra quotidianità per offrirci sempre nuove soluzioni.

Soluzioni di connettività e di efficienza

Il miglioramento dell’efficienza aziendale, per esempio, è sempre più correlato alla connettività tra sistemi, un ambito in cui operano grandi aziende internazionali al servizio di organizzazioni navali, ferroviarie e infrastrutturali. Queste grandi realtà necessitano di soluzioni tecnico-informatiche sicure ed efficienza, proprio come le garanzie offerte dai prodotti Moxa.

Quando parliamo di sviluppo e innovazione, quindi, non facciamo riferimento solamente a siti web ed eCommerce, ma anche a tutto il comparto tecnologico ed innovativo che riguarda l’organizzazione e l’amministrazione aziendale. Il focus risiede proprio nelle soluzioni di connettività tra dispositivi intelligenti, elettronici e digitali, sia per piccole organizzazioni che per grandi realtà del campo dell’automazione industriale e navale.

Soluzioni per automazioni navali e industriali

Questo grande ambito comprende soluzioni come controller, gateway e convertitori che facilitano i tempi di comunicazione, archiviazione e risposta di dati, soprattutto in ambienti complessi. In particolare sono sistemi che facilitano connessioni multiple e conversioni seriali e parallele necessarie per mettere in comunicazione tra loro device e sistemi complessi.

La loro implementazione è al tempo stesso una necessità irrinunciabile ed un vantaggio competitivo dal momento che la transizione digitale si può considerare definitivamente avviata in ogni ambito produttivo e commerciale internazionale.

Le finalità e gli ambiti di applicazione sono molteplici

Esse spaziano dall’amministrazione interna efficiente alla gestione burocratica, finanziaria, produttiva e logistica. In altre parole sono sistemi finalizzati a identificare i passaggi critici da migliorare così come ad automatizzare processi tradizionalmente affidati ad incaricati “umani”.

Questo consentirebbe alle organizzazioni navali di gestire in un unico grande sistema intelligente ogni aspetto di pianificazione e amministrazione sollevando “l’intervento umano”. Le organizzazioni produttive e logistiche del campo navale, industriale e ferroviario ne risultano avvantaggiate anche da un punto di vista economico.

L’automazione aziendale navale, industriale, ferroviaria e produttiva comporta notevoli vantaggi tra cui la riduzione dei tempi di produzione degli output dal punto di vista degli effort lavorativi. Un macchinario, infatti lavora a tempi sostenuti senza pause, mentre l’operatore umano deve potersi riposare e, soprattutto, lavorare in un ambiente sicuro.

I vantaggi di connettività e automazione

I macchinari e le soluzioni di automazione oggi sono in grado di ridurre sprechi produttivi e costi di output ma anche di allungare il ciclo di vita degli assets aziendali attraverso l’auto-diagnostica. Quindi questo si traduce in un incremento di guadagni dovuto soprattutto all’ottimizzazione dei budget e del capitale delle risorse delle organizzazioni coinvolte.

Le risorse umane, quindi, vengono sollevate dai carichi di lavoro più impegnativi e ricollocate in ruoli di supervisione e monitoraggio. Macchinari e soluzioni digitali e di automazione, quindi, sono da considerare gli alleati dell’efficienza e della competitività delle realtà produttive in mercati globali sempre più dinamici e complessi.