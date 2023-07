Postazione di lavoro: quello che c’è da sapere per crearla

Come si crea la migliore postazione di lavoro? Non è facile trovare un equilibrio perché dipende della esigenze, ma possiamo darvi alcuni consigli validi un po’ per tutto

La maggior parte delle persone trascorre più ore della sua giornata sul luogo di lavoro piuttosto che a casa ed è anche per questo motivo che diventa fondamentale avere a disposizione una postazione di lavoro ergonomica, sicura e funzionale. Fino a poco tempo fa non si era ancora a conoscenza dell’importanza che un ambiente accogliente, ben organizzato e studiato poteva avere sul rendimento del dipendente che deve sentirsi a proprio agio e comodo. Ecco perché qualsiasi imprenditore e datore di lavoro deve concentrare la sua attenzione anche sulla disposizione degli spazi e sull’arredamento dei locali e degli uffici e per farlo si deve rivolgere ad aziende preparate e specializzate nel settore.

Perché è importante creare una postazione di lavoro ergonomica e funzionale

Riuscire a creare una postazione di lavoro ergonomica e funzionale per i propri dipendenti può essere un vero e proprio punto di svolta per un’impresa perché i vantaggi che si possono ottenere sono semplici, oggettivi ed immediati. In particolare il lavoratore ne potrà trovare un giovamento fisico: avere una sedia ergonomica e una scrivania dalle giuste dimensioni, forma e altezza, ad esempio, riduce il rischio di assumere una postura scorretta che, con il tempo, può causare danni alla schiena. Allo stesso modo, godere di una buona illuminazione naturale ed artificiale evita l’insorgenza di difetti agli occhi e rende l’ambiente più allegro e accogliente, con indubbi effetti anche sullo stato psicologico. Avere a disposizione, poi, le migliori macchine per ufficio consente di lavorare in maniera più comoda e funzionale.

Qualsiasi dipendente che lavora in comodità, poi, riesce a concentrarsi maggiormente e più a lungo perché non si vengono a creare possibili fonti di distrazione che lo possono allontanare dallo svolgimento delle sue mansioni. Tutto ciò si traduce inevitabilmente in un incremento della sua efficienza produttiva e, di conseguenza, in un migliore rendimento che porta nel tempo a un abbattimento dei costi. La Contabile è un’azienda che opera ormai da molti anni con l’obiettivo di mettere a disposizione le più moderne forniture per ufficio che siano in grado di creare davvero un luogo di lavoro di qualità.

Alcune caratteristiche di un ambiente di lavoro perfetto

Un datore di lavoro che deve creare un ambiente di lavoro perfetto e funzionale per i suoi lavoratori deve prendere in considerazione alcuni aspetti, tra cui:

l’illuminazione naturale ed artificiale: se possibile, i locali dovrebbero avere delle ampie finestre che consentano di far entrare la luce solare. Queste dovrebbero, poi, essere dotate di tendaggi o pellicole oscuranti per proteggere i dipendenti durante le ore più soleggiate. Nella stanza, inoltre, dovrebbero essere installate delle lampade dalla giusta capacità illuminante;

per potersi concentrare è necessario che l’ufficio sia silenzioso per cui l’utilizzo dei pannelli fonoassorbenti può essere indispensabile. Ne esistono di diversi tipi e con differenti capacità di assorbimento per cui è fondamentale rivolgersi a tecnici specializzati che siano in grado di consigliare quello migliore per ogni ambiente, proprio come La Contabile è in grado di fare; la scrivania: deve essere dalla forma e dalle dimensioni idonee per garantire il lavoro comodo per tutta la giornata. Le migliori sono quelle regolabili in altezza che consentono sia di adattarsi alle caratteristiche fisiche di ogni lavoratore, sia di permettergli di modificare la posizione nelle varie ore (in piedi o seduto). Sul sito ufficiale de La Contabile è possibile trovare tantissimi modelli differenti, tutti realizzati con i migliori materiali in commercio

una buona scrivania senza un’ottima sedia non ha alcun senso. Questa deve essere comoda, imbottita, con delle robuste rotelle e regolabile in altezza e nell’inclinazione dello schienale. Ogni dipendente, poi, dovrebbe poter scegliere tra un modello con i poggioli laterali e uno senza. Le alternative possibili sono, quindi, davvero tante e i modelli che vanno oggi per la maggiore sono Helen, Asia e Sirius; i dispositivi elettronici: per lavorare è necessario avere a propria disposizione i supporti elettronici e tecnologici adatti, come computer, stampante, fax, distruggi-documenti e server per l’archiviazione dei dati e dei documenti.

Sul mercato esistono ormai tantissimi prodotti per allestire un ufficio e la differenza la fa affidarsi a tecnici specializzati in grado di progettare su misura qualsiasi ambiente in base alle specifiche esigenze del cliente. La Contabile si è distinta dai principali competitors anche per la sua capacità di studiare e analizzare gli spazi di un’azienda e di creare la migliore soluzione possibile con un occhio alla sostenibilità ambientale.

Creare una postazione funzionale ed ergonomica per i propri dipendenti non è un costo a fondo perduto, ma un investimento per permettere ai propri lavoratori di operare meglio e con maggiore produttività.