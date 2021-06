Posizionamento SEO: le migliori strategie da utilizzare

Per ottenere un buon posizionamento SEO esistono varie strategie che devono essere applicate. Scopriamo quali sono nel dettaglio

Un’azienda che opera anche online non può esimersi dal tenere conto dei principi dell’ottimizzazione SEO. Si tratta di tutto quell’insieme di tecniche che ha come fine principale la possibilità di aumentare la visibilità di un sito. Il tutto sfruttando quelle strategie per fare in modo che le pagine web vengano visualizzate tra i primi risultati di ricerca restituiti da Google. SEO è una sigla che significa search engine optimization, che tradotta letteralmente significa ottimizzazione per i motori di ricerca. Per lavorare secondo i principi della SEO occorre davvero tenere in considerazione molti fattori. Ecco perché conviene affidarsi spesso a degli esperti.

La SEO on page

Per ottenere un buon posizionamento SEO esistono varie strategie che devono essere applicate. Innanzitutto l’obiettivo è quello di lavorare sul lato on page, vale a dire l’ottimizzazione messa in pratica all’interno delle pagine di un sito.

Da questo punto di vista si deve partire dalla scelta delle parole chiave. Questa rappresenta una fase essenziale, perché si tratta di scegliere le migliori keyword da utilizzare e attorno alle quali costruire i contenuti per il sito.

Per ottenere un buon posizionamento su Google sarebbe opportuno evitare keyword troppo generiche. Queste possono avere un alto volume di ricerca, ma bisogna considerare che intorno ad esse c’è molta concorrenza. Meglio scegliere delle parole chiave più circoscritte, più specifiche, con meno volume di ricerca e con meno concorrenza. Sono queste spesso che hanno un miglior tasso di conversione.

Poi ci sono alcuni elementi da curare nella costruzione di un contenuto in un sito, come per esempio l’inserimento della meta description, che deve essere molto chiara, ma allo stesso tempo capace di attirare l’attenzione. Una certa cura viene richiesta anche nella creazione dei titoli e dei sottotitoli, quelli che in gergo tecnico vengono chiamati H1, H2 e H3.

I motori di ricerca preferiscono contenuti originali che siano utili e che contengano in maniera naturale le parole chiave. Insomma si dovrebbe trattare di contenuti di qualità.

La SEO off page

Un buon posizionamento di un sito è favorito anche da quelle strategie che rientrano nella SEO off page. In particolare dobbiamo fare riferimento ai link in entrata. Google di solito valuta come un buon fattore il fatto che un sito sia linkato da fonti autorevoli.

Infatti il fatto che delle pagine web ricevono dei link in entrata è sicuramente un elemento importante. Ma non si tratta soltanto di quantità. Soprattutto i motori di ricerca tengono in considerazione l’autorevolezza delle pagine da cui i link stessi provengono.

In questo contesto rientrano le pratiche di link building e di link earning. Nello specifico questa seconda espressione fa riferimento al fatto che i link arrivino in maniera spontanea e quindi Google li tiene in grande considerazione, perché non apportano penalizzazioni.

Per riuscire ad ottenere dei link naturali che siano apprezzabili agli occhi dei motori di ricerca, bisogna lavorare molto sulla qualità dei contenuti. È soltanto infatti in questo modo che, avendo contenuti particolarmente significativi, gli altri siti sono più facilmente disposti a linkare le stesse pagine web.

La SEO quindi riveste un’estrema importanza per fare in modo che chi opera in rete riceva i giusti riconoscimenti, avendo più opportunità di essere rintracciabile e visibile. Questo specialmente per un’azienda o per un professionista significa avere più possibilità di aumentare il proprio business di riferimento.

Ecco perché è bene affidarsi, quando non si hanno le giuste competenze, a dei veri professionisti del web, che sappiano lavorare in maniera profonda per strutturare l’ottimizzazione SEO, tenendo conto di appositi obiettivi da raggiungere nel rendere gradito un sito ai motori di ricerca e in particolare per renderlo più apprezzabile agli occhi di Google, che è il motore di ricerca più usato.