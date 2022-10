Perché ricevi Mi piace sulle tue vecchie foto di Instagram?

Dal momento che Instagram è in circolazione da un po’, non sorprende che gli utenti siano ancora alla ricerca di metodi nuovi e intriganti per alterare e spingere i confini di come funziona tutto

Sebbene nessuno sia stato in grado di capire la formula segreta dell’algoritmo di acquisto like Instagram, le persone continuano a scoprire soluzioni alternative, questa volta per divertimento.

Ora abbiamo Likecreeper grazie ad alcuni professionisti della pubblicità e dei social media!

I creatori del network anti-social network Cloak, Chris Baker, Mike Lacher, Brian Moore e Tiger Wang, sono i creatori della nuovissima e divertente applicazione web chiamata Like Creeper.

Con oltre 700 milioni di utenti attivi su Instagram, siamo consapevoli dell’importanza di avere un alto livello di coinvolgimento con un post.

Come puoi vedere dalla citazione qui sotto e dalla divertente grafica animata sul sito, anche il gruppo di ragazzi che lo ha progettato sembra riconoscerne l’assurdità.

Da quando ho iniziato a ricevere centinaia di Mi piace su certe fotografie, potrebbe perdere il suo impatto e passare da inquietante a umoristico.

Inoltre, siamo consapevoli che questo non è sempre un compito semplice. Tutti sono fotografi quando si tratta della piattaforma di social media, quindi le persone spesso si presentano selfie e immagini del tramonto su Instagram.

Per molte persone, ricevere notifiche e vedere le loro foto diventare virali è un’enorme fonte di felicità.

Si divertono a vedere la loro base di fan espandersi e amano testare vari algoritmi per e se riescono a scoprirne uno che aumenterebbe il coinvolgimento complessivo della pagina.

Anche se può essere difficile, è possibile ottenere più Mi piace e follower. Offrendoti consigli pratici e strategie che ti aiuteranno a sfruttare al meglio il tuo tempo su Instagram, il nostro team di Eternity si impegna ad assisterti.

Improvvisamente ottenere Mi piace sulle tue foto più vecchie:

Instagram è in continua evoluzione, come dimostra la frequenza con cui avvengono gli aggiornamenti. Potrebbe essere difficile tenere traccia di tutto.

I cambiamenti potrebbero essere così significativi che inizi a chiederti: “Come hai fatto a ottenere così tanti Mi piace su Instagram?”

Poiché Instagram pone un premio su di loro, dovresti cercare di accumulare il maggior numero possibile di Mi piace All About lì. Le seguenti sono le cause principali di questo, in ordine di importanza:

Quando gli hashtag hanno successo:

Nel tuo articolo, hai abusato di un certo numero di hashtag. Sembra che ci sia una notevole quantità di commenti scriptati nella sezione dei commenti.

Troppe persone ti hanno apprezzato o seguito in un breve lasso di tempo.

L’algoritmo di Instagram è simile a questo:

Il virus Instagram che ha infettato il sito nelle ultime settimane si è impossessato anche di me.

Il fatto che così tante persone abbiano apprezzato e commentato le mie foto assolutamente orribili di oltre tre anni fa ne è la prova.

All’inizio, era inquietante che solo poche persone trovassero e apprezzassero occasionalmente le mie fotografie.

Noterai che i post popolari sono in cima al tuo feed di Instagram ogni volta che gli dai un’occhiata.

Il tuo post di Instagram riceve molti Mi piace e commenti, il che indica all’algoritmo di Instagram che ha contenuti interessanti e di qualità che interesseranno più persone, facendo sì che l’algoritmo lo mostri a un pubblico più ampio.

Escalation:

Tuttavia, quando ho iniziato a ricevere centinaia di Mi piace e commenti su quelle foto specifiche, il problema è peggiorato .

Consistenza:

La tua capacità di mantenere la coerenza è essenziale per il successo di Instagram. In generale, ci vorrà più tempo prima che il livello di attività del tuo account torni alla “normalità” più a lungo seilontano da Instagram.

Per favore, fai del tuo meglio per essere il più coerente possibile con i tuoi post.

L’approccio più pratico e che fa risparmiare tempo è quello di pianificare i tuoi post all’inizio di ogni settimana se vuoi coerenza.

Dopodiché, non dovrai preoccuparti di mantenere un programma di pubblicazione regolare perché tutto sarà curato immediatamente.

Quando si tratta del tuo account Instagram, la frequenza con cui qualcuno commenta le tue foto precedenti suggerisce che lui o lei ha letto attentamente il tuo profilo.

Un follower che ha smesso di seguirti non vedrà più nessuna delle tue precedenti foto di Instagram nel suo feed.