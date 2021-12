Perché il Bitcoin sta vivendo una crisi di liquidità nel 2021?

Se vuoi mettere le mani su alcuni Bitcoin e vederli esplodere oltre la soglia prevista di $ 100.000 o $ 300.000 entro la fine del 2021, non sei solo

Il fenomenale aumento dei prezzi dei Bitcoin ha attirato l’attenzione di tutti. Dalle società di investimento da un miliardo di dollari alle mamme locali e ai negozi pop, tutti vogliono una parte di Bitcoin. Se conosci un po’ di Bitcoin, saprai che il vero fascino di esso come risorsa è dovuto alla sua disponibilità limitata.

Ci sono in totale 21 milioni di Bitcoin. Dello stesso, fino a dicembre 2020, quasi 18 milioni sono già stati estratti e posseduti. In questo articolo, discutiamo di un problema che stanno riscontrando molti scambi e piattaforme di trading: una carenza di Bitcoin sul mercato aperto!

Cosa sta contribuendo alla crisi di liquidità dei Bitcoin nel 2021?

Nella sezione introduttiva, abbiamo accennato a come la natura finita dei Bitcoin significhi che funzionano sul classico modello domanda-offerta. La fiducia dimostrata dagli investitori significa che questa base di asset sta diventando costosa.

Tuttavia, oltre a quanto sopra, ci sono altri motivi per la stretta di liquidità in Bitcoin.

Il futuro del denaro nel mondo

Bitcoin ha la promessa di creare un sistema finanziario egualitario, che consentirebbe all’intera popolazione di essere in grado di “possedere” i propri soldi in termini reali. Cerca di sottrarsi al controllo dello stesso dalle mani dei governi e dei politici e renderlo veramente indipendente.

Nessun intermediario o commissione

Più di un trilione di dollari sono stati pagati in commissioni a banche, gateway di pagamento e società finanziarie da privati e aziende nel 2020. Con Bitcoin, questo numero si ridurrebbe a zero. Significa che un trilione di dollari in più verrebbe pompato nell’economia.

Perdita di valore e interesse nelle valute Fiat

Il crollo del petrolio ha messo in ginocchio il dollaro. Senza un sostegno fisico stabile e l’inflazione in aumento, le valute legali hanno dimostrato il loro valore reale. La cattiva gestione finanziaria e la cattiva gestione economica significano che le persone non hanno più fede nei sistemi monetari tradizionali.

L’ascesa di un mondo digitale

Lavoro, intrattenimento, salute, cibo, trasporti, ecc. Sono tutti guidati dall’adozione digitale. Anche il denaro ha visto un aumento dei modelli digitali e le criptovalute come Bitcoin saranno la naturale evoluzione. In qualità di investitore, dovresti comprendere l’ecosistema e come funziona.

Leader mondiali incompetenti

La competenza che ha portato alla creazione di forti economie mondiali è stata sostituita dall’incapacità e dall’incompetenza. L’incapacità di avviare e rafforzare le economie significa che l’individuo comune è troppo dipendente per la sua vita da un rappresentante che le fallirà.

In che modo i cambiamenti negli stili di investimento in Bitcoin stanno aggiungendo alla crisi di liquidità?

“HODLing” è un termine che ogni investitore deve conoscere nell’ecosistema degli investimenti in Bitcoin. Il termine è una parola errata per indicare i Bitcoin e consentire loro di aumentare i prezzi. L’improvviso aumento del numero di istituzioni e investitori istituzionali ha fatto sì che le persone non siano più disposte a vendere Bitcoin per guadagni immediati.

In precedenza, gli investitori al dettaglio avrebbero realizzato un piccolo profitto e poi svenduto i loro investimenti per paura che andassero in crash. La recente maturità nei modelli e negli stili di investimento significa che le fluttuazioni sono in declino e si prevede un aumento costante.

Ciò si aggiunge ancora una volta alla crisi di liquidità poiché non ci sono abbastanza Bitcoin disponibili con scambi, piattaforme di trading o qualsiasi https://bitcoin-profit.it/ di investimento. Le persone stanno iniziando a investire in Bitcoin e altre criptovalute nello stesso modo in cui fanno con gli immobili, investono e dimenticano!

Considerazioni finali

I più grandi scambi di criptovaluta affermano che non ci sono abbastanza Bitcoin per tutti. La mancata disponibilità di piattaforme minerarie per estrarre Bitcoin significa anche che i minatori non sono in grado di produrre abbastanza. In ultima analisi, si può tranquillamente affermare che il crescente interesse per il possesso e il mantenimento di Bitcoin si aggiungerà alla rarità e alle ristrettezze di liquidità.