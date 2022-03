Le perdite sono un’impresa familiare nel trading di criptovalute e potrebbero accadere a qualsiasi investitore. Scopri perché la maggior parte dei trader di Bitcoin perde denaro

Bitcoin è una classe di attività indipendente negoziata sui principali mercati azionari in tutto il mondo. Negli ultimi anni ha sovraperformato tutte le altre classi di attività, diventando oggi l’asset più redditizio sul mercato. Tuttavia, gli scambi di criptovalute vantano i volumi di trading giornalieri Bitcoin più significativi. Mentre il trading di BitQH ha attirato continuamente molte aziende e individui, è una frontiera torbida con diversi rischi.

Uno studio passato ha stabilito che circa il 95% dei trader di Bitcoin perde denaro e i numeri potrebbero anche essere più alti per vari motivi. Quindi, perché i trader di Bitcoin perdono denaro? Il seguente articolo esplora i motivi principali che avrebbero un impatto sulle perdite nel trading di Bitcoin.

Mancanza di una strategia di trading precisa

Come altri mercati aperti, il mercato delle criptovalute subisce cambiamenti costanti che richiedono strategie di trading uniche. Gli esperti consigliano ai principianti di comprendere le diverse strategie di trading di Bitcoin e come applicarle in base agli ambienti di mercato. Ciò consentirebbe agli operatori di evitare perdite e generare redditi anche in condizioni apparentemente spiacevoli. Esistono vari approcci per il trading di Bitcoin, tra cui il day trading, il range trading, lo scalping e la media dei costi in dollari.

Il day trading comporta l’assunzione di posizioni e la loro uscita nello stesso giorno. In sostanza, i trader giornalieri sfruttano le differenze di prezzo su vari scambi di criptovalute per generare rendimenti regolari minimi. Richiede un’analisi tecnica per determinare i punti di ingresso e di uscita ideali di determinate criptovalute.

I trader di gamma acquisiscono e escono dalle posizioni in base alle previsioni degli analisti esperti sui livelli di supporto e resistenza di Bitcoin. Il livello di resistenza è il punto più alto a cui il prezzo di Bitcoin può salire al di sopra del prezzo attuale. Il livello di supporto è il punto più basso in cui il valore di Bitcoin non dovrebbe cadere.

Lo scalping comporta l’utilizzo di volumi di scambio aumentati per realizzare profitti. Sebbene sia una strategia rischiosa, i trader esperti considerano il requisito di margine e altri indicatori importanti per evitare esperienze negative. Lo scalping richiede una corretta analisi della criptovaluta specifica, delle sue tendenze passate e dei volumi e la scelta quotidiana di posizioni di ingresso e uscita redditizie.

A differenza delle altre strategie di trading di Bitcoin, la media dei costi in dollari comporta l’acquisto e la detenzione di una quantità fissa di Bitcoin regolarmente. Consente ai trader di evitare il gravoso compito di cronometrare il mercato, con prospettive di sostanziali rendimenti futuri.

Diversi scambi di criptovalute decentralizzati consentono ai trader di applicare diverse strategie di trading di Bitcoin. Tuttavia, gli scambi centralizzati possono limitare le opzioni dei trader. Tuttavia, la mancanza di una precisa strategia Bitcoin ti pone sulla strada della perdita di denaro.

Consigli per social media

I social media sono la piattaforma di riferimento per l’informazione e la comunicazione per molte persone. Così, molte persone oggi prendono decisioni in base a ciò che leggono, guardano o ascoltano sui social media. Ciò ha reso i social media un terreno fertile per gli esperti di marketing, mirando al crescente pool di utenti online. Tuttavia, non tutte le informazioni condivise sui social media sono accurate.

La maggior parte degli ICO e dei marketer menziona principalmente Bitcoin nelle loro recensioni e nei loro post come una tattica promozionale per attirare traffico sui loro siti web e aumentare il valore delle loro riserve di Bitcoin. Molti consigli sui social media cercano di creare un falso hype che potrebbe essere disastroso se seguito ciecamente. Quindi, fai una ricerca approfondita per comprendere il mercato prima di acquistare Bitcoin.

Fear of Missing Out (FOMO)

Diversi individui si affrettano a investire in Bitcoin principalmente perché è l’asset più importante che gli investitori credono che diventerà la prossima grande cosa. Tali trader investono a causa del timore di perdere opportunità future potenzialmente redditizie. Così, finiscono per prendere decisioni emotive, ignari dei rischi coinvolti negli investimenti in Bitcoin.

A differenza delle risorse tradizionali, Bitcoin è una nuova invenzione con insidie uniche che potrebbero avere un impatto enorme sulle perdite anche per i trader esperti. Quindi, tieni a mente questi indicatori e investi con cautela per evitare di perdere denaro.