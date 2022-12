Perché giocare a carte fa bene alla mente

Esistono moltissimi giochi di carte con cui divertirsi in compagnia: poker, burraco, scala 40, ramino, briscola, Black Jack e infine solitario, perfetto per i momenti da soli con se stessi

Chi non ha tempo per giocare a carte dal vivo (o non dispone di uno o più compagni) potrà sempre rivolgersi ai siti dedicati alla briscola online, dove è possibile selezionare i propri giochi preferiti insieme ad altri utenti. Non solo giocare a carte è un ottimo passatempo per divertirsi e scaricare lo stress, ma porta anche dei benefici alla mente dal punto di vista cognitivo.

1. Mantiene la mente elastica

Alcuni giochi di carte richiedono doti di strategia e pianificazione, come la briscola; per giocare bene una partita bisogna concentrarsi, osservare l’avversario e le sue carte.

Ovviamente anche la fortuna gioca un ruolo importante, perciò sarà ancora più importante pianificare delle strategie vincenti mettendo al lavoro il cervello

2. Migliora la memoria

Alcuni giochi, come il poker o il solitario, aiutano a rinforzare la memoria (soprattutto nelle persone più anziane); è infatti importante tenere a mente quali carte sono già uscite e comportarsi di conseguenza. In genere, i miglioramenti della memoria sono maggiormente visibili sul lungo termine.

3. Incrementa le capacità decisionali

Alcuni giochi di carte (in particolare quelli che richiedono uno o più avversari) necessitano di prendere decisioni sensate in tempi molto brevi; quando si inizia a giocare a carte è facile che la fretta diventi una cattiva consigliera, ma col tempo sarà sempre più facile prevedere le mosse dell’avversario e decidere in fretta la strategia migliore.

Infine, è giusto tenere a mente che per gli anziani i giochi di carte sono degli ottimi pretesti per ritrovarsi, socializzare e tenere la mente allenata, senza sprofondare troppo nella solitudine.

4. Permette di rilassarsi

Giocare a carte induce una sorta di stato meditativo, che si ottiene quando si è molto concentrati su qualcosa. In questo modo, è possibile mettere da parte lo stress quotidiano e rilassarsi; ciò vale in particolare per i giochi come il solitario, perfetti per passare del tempo di qualità in solitudine. Alcuni amano giocare a solitario poco prima di dormire, per staccare la spina e prepararsi al riposo.

5. Semplicemente… è divertente

Giocare a carte rende più concentrati, rilassati, socievoli e bravi a pianificare, ma al di là dei singoli benefici si tratta comunque di un passatempo divertente in grado di scacciare la noia in modo semplice e veloce.

Il cervello tende ad agitarsi quando è assalito dalla noia e un buon gioco di carte può risolvere velocemente il problema, anche nelle zone prive di connessione, corrente o spazio. Un lungo viaggio in treno o in aereo, una serata in campeggio con gli amici, un pomeriggio in spiaggia: sono tutte ottime occasioni per tirare fuori un mazzo di carte.

Inoltre, i giochi con le carte possono essere molto versatili, perché ciascuno di essi ha regole e varianti diverse adatte a qualunque tipo di giocatore.

La maggior parte dei giochi può essere imparata da chiunque; tuttavia, solo i più pazienti e costanti potranno diventare dei veri esperti.