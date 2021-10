Perché dovresti scegliere di fare una prova gratuita VPN?

Testare un servizio prima di mettere mano al portafoglio è sempre molto apprezzato. Ecco una guida dettagliata alla prova gratuita di una VPN

Una VPN è uno strumento particolarmente utile per la protezione dei propri dati personali durante la navigazione in Internet, ma se non conosci molto questa tecnologia potresti essere dubbioso sul pagamento di uno dei tanti provider disponibili. La maggior parte dei fornitori di VPN, però, offre un periodo di prova gratuito prima dell’attivazione dell’abbonamento in cui è possibile testare il servizio e vedere se fa al caso tuo.

Sebbene molti servizi VPN possano sembrare abbastanza convenienti, specialmente quando sottoscrivi uno dei loro piani a lungo termine (uno, due, o anche tre anni), testare un servizio prima di mettere mano al portafoglio è sempre molto apprezzato. Ecco una guida dettagliata alla prova gratuita di una VPN.

Che cos’è la versione di prova gratuita di una VPN?

Diversi provider VPN offrono agli utenti la possibilità di provare il loro servizio gratuitamente prima di sottoscrivere formalmente l’abbonamento e, ora che questo servizio sta diventando sempre più popolare, anche i provider stanno diventando più generosi con i loro periodi di prova.

Il modo più comune che troverai per provare una VPN gratuitamente è la “garanzia di rimborso”, ossia pagherai la sottoscrizione per un determinato lasso di tempo al termine del quale, se non sarai soddisfatto, potrai richiedere il rimborso. La maggior parte dei fornitori è molto onesta e rimborsa prontamente senza fare ulteriori domande o pretendere richieste di chiarimenti.

Raramente, ci sono provider VPN che permettono di provare il loro servizio completo per un periodo di tempo limitato senza chiedere alcun esborso da parte dell’utente e, solitamente, quando viene implementata questa politica, si hanno a disposizione solo 7 giorni di test gratuito che non consentono di esplorare a pieno un servizio.

L’ultima tipologia sono le VPN gratuite, ossia dei servizi completamente gratis offerti per un tempo indeterminato. Tuttavia, molto spesso si tratta di servizi di scarsa qualità che non garantiscono molta sicurezza.

Come provare una VPN?

Per provare una VPN usufruendo della garanzia di rimborso devi:

Iscriverti e abbonarti a un piano; Scaricare l’applicazione del provider; Utilizzarla e testarla come preferisci; Se decidi di richiedere il rimborso, ricordati di farlo prima della scadenza della prova (generalmente entro 30 giorni dalla sottoscrizione).

Vantaggi della prova gratuita VPN

Ecco i principali vantaggi della prova gratuita di una VPN:

Non perderai soldi . Se alla fine del periodo di prova non sarai soddisfatto del servizio o riterrai di non averne bisogno, puoi richiedere la disattivazione e ricevere il rimborso completo di quanto pagato;

. Se alla fine del periodo di prova non sarai soddisfatto del servizio o riterrai di non averne bisogno, puoi richiedere la disattivazione e ricevere il rimborso completo di quanto pagato; Puoi testare il servizio . Durante il periodo di prova avrai la possibilità di testare il prodotto e comprendere se può essere ciò di cui hai bisogno;

. Durante il periodo di prova avrai la possibilità di testare il prodotto e comprendere se può essere ciò di cui hai bisogno; Accesso completo alle funzionalità. a differenza di altre VPN, con una prova gratuita avrai accesso a tutte le funzionalità offerte dal provider e potrai farti un’opinione completa dell’offerta.

Svantaggi della prova gratuita VPN

Ovviamente, non mancano i lati negativi. Ecco i principali svantaggi dell’utilizzo di una prova gratuita VPN:

Periodo di tempo limitato . a possibilità di usufruire del servizio gratuitamente è limitata nel tempo, trascorso il quale dovrai necessariamente attivare l’abbonamento o recedere;

. a possibilità di usufruire del servizio gratuitamente è limitata nel tempo, trascorso il quale dovrai necessariamente attivare l’abbonamento o recedere; Puoi provarlo una volta sola. Per evitare che si abusi di questa offerta, tutti i provider VPN permettono agli utenti di accedere al periodo di prova solamente una volta;

Per evitare che si abusi di questa offerta, tutti i provider VPN permettono agli utenti di accedere al periodo di prova solamente una volta; Dovrai ricordarti di disdire. Se si vuole disdire il servizio, è necessario ricordarsi di richiederne la disattivazione prima del termine del periodo di prova, altrimenti l’abbonamento verrà attivato e non si avrà diritto al rimborso.

Come scegliere la migliore prova gratuita VPN?

I criteri da prendere in considerazione per scegliere la migliore prova gratuita di una VPN sono:

Affidabilità e garanzia di rimborso . Assicurati che il provider garantisca i rimborsi ai propri utenti in caso di disattivazione al termine del periodo di prova. Puoi verificarlo consultando siti di recensione, come Trustpilot, e vedere le opinioni di altri utenti;

. Assicurati che il provider garantisca i rimborsi ai propri utenti in caso di disattivazione al termine del periodo di prova. Puoi verificarlo consultando siti di recensione, come Trustpilot, e vedere le opinioni di altri utenti; Funzionalità di sicurezza . Cntrolla che il provider VPN offra elevati standard di sicurezza come una crittografia di alto livello, un blocco di rete e una buona varietà di connessioni server.

. Cntrolla che il provider VPN offra elevati standard di sicurezza come una crittografia di alto livello, un blocco di rete e una buona varietà di connessioni server. Sblocco di siti e app con restrizioni . Verifica che la VPN scelta permetta di sbloccare servizi sottoposti a restrizioni, come Netflix, Disney+, YouTube e altri.

. Verifica che la VPN scelta permetta di sbloccare servizi sottoposti a restrizioni, come Netflix, Disney+, YouTube e altri. Sicurezza e anonimità garantite . Leggi l’informativa sulla privacy di ciascuna VPN per assicurarti che non raccolga o archivi dati personali.

. Leggi l’informativa sulla privacy di ciascuna VPN per assicurarti che non raccolga o archivi dati personali. Velocità elevate . Assicurati che il provider offra velocità abbastanza elevate in modo da non avere problemi nelle diverse attività online.

. Assicurati che il provider offra velocità abbastanza elevate in modo da non avere problemi nelle diverse attività online. Servizio clienti efficace. Fai un controllo del servizio di assistenza per capirne le modalità e i tempi di risposta. Molti provider oggi dispongono anche di un servizio di Live Chat tramite il quale poter comunicare direttamente con un operatore.

Conclusioni

Le recensioni di un servizio sono molto utili per farsi un’idea generale, ma non c’è nulla di meglio che testare un prodotto personalmente per capire se è ciò che stiamo cercando! Sfruttando una prova gratuita o usufruendo di una garanzia di rimborso, puoi provare una VPN senza alcun rischio e decidere successivamente se proseguire con l’abbonamento o meno. In questo modo, puoi provare il servizio per diverse settimane, valutare il suo funzionamento in diversi orari della giornata e controllare la presenza di eventuali problematiche.