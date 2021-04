Come parlare con persone random online

In questo articolo vedremo un modo per parlare con persone random online. Si tratta di un modo sicuro per interagire con gli altri e fare nuove conoscenze sfruttando l’enorme rete di internet

Il web permette di mettere in contatto miliardi di persone in pochi istanti, anche se sono situate dall’altra parte del mondo. Nell’infrastruttura della rete i pacchetti viaggiano a velocità prossime a quella della luce e connettono i vari nodi in una frazione di secondo. Ma non si tratta solamente di un capolavoro di ingegneria e logistica. Internet infatti ha permesso di creare anche una enorme rete sociale, dove si può entrare in contatto con tantissime persone diverse, con la loro cultura i loro punti di vista differenti. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità però, lo sappiamo. Molto spesso il web è utilizzato male, ma altre volte è anche utilizzato in maniera costruttiva per entrare in contatto e scambiare opinioni e punti di vista per la nostra crescita personale. In questo articolo nello specifico vi parliamo di Omegle e ChatRandom.

Omegle: chat e video chat con estranei random

Omegle è una chat room online gratuita in cui persone sconosciute possono fare degli incontri casuali in modo anonimo da tutto il mondo e divertirsi insieme. Non è necessario registrare un account o fornire alcuna informazione personale per iniziare a chattare. Si può iniziare a chattare immediatamente immettendo un nickname a piacimento e si può anche scegliere se utilizzare la chat testuale o la video chat.

Ovviamente la video chat è quella che permette una maggiore coinvolgimento e una maggiore immediatezza, ma che espone anche i maggiori rischi: dato che non si sa chi ci si troverà davanti, è opportuno aspettarsi qualsiasi cosa e quindi partire prevenuti. Che sia una chat video o testuale in ogni caso è bene non diffondere in alcun modo i propri dati personali o qualsiasi informazione sensibile. Molte persone utilizzano anche una maschera per coprire il volto in queste situazioni in modo da garantire il completo anonimato. Il video comunque è monitorato e il servizio p moderato per evitare situazioni pericolose o illegali.

Omegle ha iniziato nel 2009 come servizio di chat testuale ed è subito diventato molto popolare, ottenendo oltre 3 milioni di visualizzazioni al mese. Nel 2010, Omegle ha introdotto la funzione di video chat che oggi rappresenta la principale attrazione del sito. Per utilizzarla basterà dotarsi di un PC con webcam e microfono. Per iniziare a chattare è sufficiente fare clic sull’opzione “Text”o “Video” a seconda che si voglia entrare in una video chat oppure una chat testuale. Si possono anche aggiungere i propri interessi per essere accoppiato ad utenti che vogliono parlare degli stessi argomenti in modo da semplificare l’interazione. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, si verrà messi in collegamento con una persona in modo casuale. Omegle è disponibile solamente tramite il sito web ufficiale, ma funziona molto bene anche su dispositivi mobili dal browser senza bisogno di installare app dedicate.

ChatRandom: tante funzionalità per tutti i gusti

Chatrandom è un a web app di chat video e testuale istantanea e gratuita che permette di connettersi con estranei provenienti da tutto il mondo in maniera casuale. Il sito Web è stato lanciato nel 2011 ed ora è uno dei siti di video chat random più famosi ed affermati, alla pari di Chatroulette. Anche in questo caso non è necessario registrare nessun account e quindi non è necessario condividere i propri dati. Tuttavia il sito offre anche un servizio a pagamento per gli utenti che lo desiderano che permette di sbloccare funzionalità aggiuntive come selezionare il sesso di una persona o la sua nazionalità e altri filtri o rimuovere gli annunci.

Ci sono diverse modalità di utilizzo di ChatRandom. Ovviamente c’è la chat casuale che permette di connettersi con un estraneo scelto dal sistema in modo casuale. La modalità Cam4 Video Chat permette invece di connettersi con un massimo di 4 persone contemporaneamente. La chat gay invece è specificatamente dedicate alle persone omosessuali che vogliono incontrare altre persone con il loro stesso orientamento sessuale. E infine la modalità chat room dove ogni chat è associata ad uno specifico argomento ed è possibile quindi trovare persone interessate a partecipare alla discussione. Il servizio è disponibile nel sito web ufficiale oppure tramite una comoda app disponibile per dispositivi Android.

