Pallacanestro alle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vedere i tornei

Squadre di altissimo livello si sfidano nella pallacanestro, uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi di Parigi 2024

I fan di pallacanestro di tutto il mondo seguono ogni partita. Ma dove si possono vedere i tornei di pallacanestro? La copertura televisiva delle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà vasta e dettagliata. In Italia, le partite di pallacanestro sono trasmesse in diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2, disponibili su piattaforme come Sky e DAZN. Eurosport offrirà anche canali tematici dedicati per seguire ogni evento sportivo nel dettaglio. La Rai trasmette le Olimpiadi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, offrendo una copertura completa degli eventi più importanti, con un’attenzione particolare agli atleti italiani. Questo significa che anche chi non ha un abbonamento a servizi di Pay TV potrà godersi le partite di pallacanestro.

Streaming online dei tornei di pallacanestro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Per chi preferisce lo streaming, ci sono diverse opzioni disponibili. Discovery+ sarà la piattaforma principale per seguire tutte le gare olimpiche, inclusi i tornei di pallacanestro, con una copertura al 100% degli eventi. Gli abbonati a Sky Go, NOW TV e DAZN potranno accedere agli stessi canali Eurosport disponibili in TV. Inoltre, la Rai offrirà lo streaming delle partite su RaiPlay, permettendo agli spettatori di seguire le competizioni in diretta ovunque si trovino.

I tornei di pallacanestro si concluderanno con le finali l’11 agosto 2024. Le fasi a gironi si terranno allo Stadio Pierre Mauroy di Lille, mentre le fasi eliminatorie e le finali si svolgeranno all’Arena Bercy di Parigi. Le squadre maschili e femminili sono state suddivise in gruppi, con le migliori squadre di ogni gruppo che avanzeranno alle fasi eliminatorie. Tra le squadre maschili, gli Stati Uniti, la Spagna e la Francia sono tra le favorite, grazie alla loro storia di successi olimpici e alle loro prestazioni recenti. Nel torneo femminile, le squadre da tenere d’occhio includono gli Stati Uniti, la Spagna e l’Australia, tutte con una forte tradizione nella pallacanestro.

