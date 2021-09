Orologi per uomini: cosa scegliere tra cronografi, analogici, digitali o smartwatch? Per ogni tipologia di orologio presenteremo le proposte di due marchi e le varie fasce di prezzo

Per un uomo l’orologio da polso è molto più di un semplice accessorio. È un oggetto che ne sottolinea la personalità e dice molto sul suo carattere. C’è chi ama classe ed eleganza e opta spesso per un cronografo o per un orologio analogico. C’è chi vuole essere al passo con i tempi e con la tecnologia e investe le proprie risorse su uno smartwatch di ultima generazione. Le scelte sono molteplici. E per organizzarsi fra le decine e decine di offerte disponibili online, abbiamo deciso di preparare questa guida sui migliori orologi da polso per uomo oggi sul mercato. Per ogni tipologia di orologio presenteremo le proposte di due marchi e le varie fasce di prezzo.

Orologi da uomo: la classe dei cronografi

Gli orologi con cronografo sono uno dei must per l’uomo che vuole abbinare classe, eleganza e sportività. Tra le proposte più interessanti ci sono gli orologi Michael Kors. Da qualche anno il brand statunitense famoso per la moda ha deciso di entrare anche nel mondo degli orologi e ha riscosso subito un ottimo successo.

La linea di orologi Michael Kors riesce ad abbinare un design molto elegante e ricercato a materiali di realizzazione di altissimo livello. Le colorazioni sono molto tradizionali e si muovono tra i classici bianco, nero, oro e argento, in molti casi abbinati fra loro. Il movimento di questi orologi è al quarzo, hanno il cinturino regolabile e resistono fino a 10 atmosfere. I cronografi sono dotati di cronometro e indicazione dell’ora.

Molto competitivi anche i prezzi degli orologi Michael Kors: oscillano tra i 250 e i 300 euro.

Decisamente interessanti anche gli orologi Fossil delle ultime collezioni. In questo caso ci troviamo di fronte a uno stile molto più colorato e moderno ma non per questo meno elegante. Ideali per le persone dinamiche, gli orologi Fossil presentano cinturini in pelle, cronografi con i quadranti irregolari e materiali che variano dal classico acciaio alla plastica.

I prezzi degli orologi Fossil oscillano tra i 150 e i 200 euro, la collezione Zalando di orologi per uomo offre una vasta gamma tra i quali scegliere.

Orologi analogici: la bellezza della tradizione

L’orologio da uomo analogico è stato il primo in assoluto a essere creato ma non per questo ha perso qualcosa del suo fascino. Tra tutti quelli presenti nei vari shop e outlet online un posto speciale occupano gli orologi Daniel Wellington. Chi ama i grandi classici non può non averne uno al polso. Il design è davvero minimale e i quadranti hanno solo le lancette, le stanghette delle ore e il logo Daniel Wellington nella parte alta. Quello che cambia sono le forme e le dimensioni. Possiamo trovare orologi rotondi più o meno grandi, quadranti rettangolari o quadrati, cinturini in materiali diversi.

L’ideale per ogni outfit. In più i prezzi degli orologi Daniel Wellington sono molto competitivi: si va dai 120 euro dei modelli base ai 250 euro dei top di gamma.

Per chi ama il colore e lo stile casual una buona scelta sono gli orologi Swatch. Coloratissimi, dalle forme decisamente eccentriche e con stampe all’interno dei quadranti, questi orologi sono pensati per i più giovani ma stanno molto bene al polso di chi ha una personalità forte e vuole emergere.

I prezzi degli orologi Swatch coprono tutte le esigenze di budget: si va dai 75 euro dei modelli base agli oltre 200 dei modelli in metallo.

Gli orologi digitali: per chi vuole tutto a portata di mano

Il must have per chi ama il digitale sono gli orologi Casio. Da alcuni anni sono ritornati prepotentemente in voga e rappresentano la scelta ideale per le persone pratiche che cercano un orologio da polso comodo per la vita di tutti i giorni. I Casio hanno molte funzioni interessanti come l’illuminazione notturna, il datario e il cronometro e le ultime collezioni sono decisamente fantasiose. I prezzi degli orologi Casio sono i più tra i più competitivi sul mercato e partono da 20 euro. Il modello di punta è il G-Shock.

Bellissima anche la proposta di Timex, uno dei migliori marchi di orologi digitali in circolazione. Il modello di punta è il Command Urban che oltre alla data e alla sveglia ha la funzione fuso orario. Il prezzo di lancio è di 129,99 euro.

Smartwatch: quando la tecnologia incontra gli orologi da polso

Da qualche anno gli smartwatch hanno fatto felici gli amanti della tecnologia e si sono arricchiti di moltissime funzioni. Oggi non parleremo del classico Apple Watch, forse lo smartwatch più famoso in assoluto, ma ci concentreremo su altri due marchi decisamente importanti.

A metà tra smartwatch e orologio analogico troviamo l’Emporio Armani Connected. Estremamente elegante, ha un quadrante in stile classico e funzionalità moderne. Con un semplice click potremo attivare il music player, lo sleep tracking e l’activity tracker. Costa 280 euro.

Da non perdere anche gli smartwatch Skagen. In più rispetto allo smartwatch Armani danno la possibilità di leggere messaggi di testo e hanno cinturino e quadrante personalizzabili. Il tutto con un irresistibile stile pop anni ‘90. I prezzi degli orologi Skagen variano tra i 220 e i 300 euro.