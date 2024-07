Olimpiadi di Parigi 2024: il futuro dei taxi volanti per i Giochi

I taxi volanti saranno la nuova frontiera del trasporto urbano durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante la mancanza di certificazione ufficiale, i voli di prova promettono di rivoluzionare la mobilità cittadina e ridurre l’impatto ambientale

Quando Parigi ospitò le Olimpiadi nel 1924, nessuno avrebbe potuto immaginare che un secolo dopo la città avrebbe accolto un evento simile con l’aiuto di taxi volanti. Ora, a distanza di 100 anni, Parigi ha annunciato l’introduzione di un servizio di taxi volanti elettrici, noti come aerotaxi. Questa innovazione potrebbe trasformare il trasporto urbano e accelerare l’adozione di questi mezzi in tutta Europa. I taxi volanti, tuttavia, non sono esattamente automobili volanti, ma un mix tra un elicottero e un’auto urbana. Questi velivoli permettono un atterraggio verticale sicuro e sono progettati per rivoluzionare la mobilità cittadina. Il progetto, però, potrebbe incontrare ostacoli a causa della mancanza di una certificazione ufficiale. L’azienda tedesca Volocopter, responsabile dello sviluppo degli aerotaxi, ha dichiarato che, nonostante tutto, sarà in grado di effettuare voli di prova giornalieri durante i Giochi, come riportato dal quotidiano francese Les Echos. Il 21 febbraio scorso, durante un incontro tra Volocopter, Groupe ADP, le autorità francesi dell’aviazione civile e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), è stato evidenziato il problema della certificazione. Tuttavia, come disse Pierre de Coubertin, cofondatore del Comitato Olimpico Internazionale, “l’importante è partecipare”.

I taxi volanti saranno utilizzati anche dopo le Olimpiadi di Parigi 2024?

Un ampio studio dell’EASA conferma che la mobilità aerea urbana sarà il futuro del trasporto in molte città. In sei città europee, tra cui Milano, l’83% degli intervistati vede positivamente l’idea degli aerotaxi. Inoltre, c’è un grande interesse per l’uso dei droni per la consegna di beni. Il 64% degli intervistati sarebbe interessato a utilizzare la consegna tramite droni, il 49% ad utilizzare un taxi aereo, e il 71% probabilmente usufruirebbe di almeno uno di questi servizi.

Sebbene in Italia non siano ancora in uso, i primi voli sperimentali di questi veicoli leggeri sono già in corso nei cieli europei. Il settore si sta rapidamente evolvendo, e oltre agli aerotaxi, sarà necessario sviluppare le infrastrutture a terra. L’EASA sta già studiando corridoi di volo sicuri per gli aerotaxi, che inizialmente trasporteranno due passeggeri e collegheranno i principali snodi urbani. Questi corridoi saranno progettati per minimizzare l’impatto ambientale, consentendo il sorvolo di corsi d’acqua e riducendo i rischi per le persone a terra. Secondo lo studio dell’EASA, il 51% degli intervistati prevede una diminuzione degli ingorghi stradali e il 48% una riduzione delle emissioni locali grazie agli aerotaxi.

