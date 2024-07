Olimpiadi 2024: il Villaggio Olimpico ha aperto ufficialmente

Manca davvero pochissimo alle Olimpiadi 2024, vediamo insieme alcune curiosità al riguardo e sulla recente apertura del Villaggio Olimpico

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 stanno per iniziare, e il Villaggio Olimpico ha aperto ufficialmente il 18 luglio per accogliere gli atleti. Situato su un’area di 54 ettari che copre tre comuni della Senna-Saint-Denis (Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Île Saint-Denis), il villaggio è una struttura polifunzionale che, dopo i Giochi, sarà trasformata in 2.800 abitazioni, di cui 2.000 per famiglie e 800 per studenti. Il Villaggio Olimpico vanta numerosi spazi verdi, con 9.000 alberi e arbusti piantati, e una serie di aree ricreative per gli atleti, tra cui una Social Zone con schermi giganti per seguire gli eventi, una Disconnection Bubble per il relax e una Play Zone con sala giochi e calcio balilla. Un’altra novità è l’asilo nido, noto come Spazio Famiglia, che offre servizi per i genitori-atleti, con fasciatoi, area per l’allattamento, area giochi e spazi per il tempo libero delle famiglie.

Villaggio Olimpico: veicoli elettrici e installazioni alle Olimpiadi 2024

Per agevolare gli spostamenti, sono disponibili 55 autobus e una flotta di veicoli elettrici. Gli alloggi includono camere doppie e appartamenti per un massimo di otto persone. Gli atleti avranno a disposizione anche un ufficio postale e un supermercato. Le strutture di allenamento nel villaggio permettono la pratica di sette sport: pallacanestro, basket 3×3, breaking, pallamano, scherma, sollevamento pesi e lotta.

Parigi si sta preparando ad accogliere le gare con diverse installazioni temporanee e permanenti. Il Palazzo della Concordia è stato trasformato in un’arena all’aperto per basket 3×3, breaking, ciclismo BMX freestyle e skateboard. La spianata des Invalides ospiterà le gare di tiro con l’arco, mentre la Reggia di Versailles accoglierà pentathlon moderno e sport equestri. L’Arena Bercy sarà il luogo per ginnastica artistica, pallacanestro e trampolino elastico. L’Aquatics Centre e il Climbing Wall di Le Bourget sono le uniche strutture sportive permanenti costruite appositamente per i Giochi e ospiteranno nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e arrampicata. Infine, gli spalti costruiti sul fiume Senna saranno teatro delle gare di triathlon e nuoto di fondo.

