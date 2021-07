Non solo digital: nel 2021 è ancora importante il cartaceo

Non solo digital, nel 2021 è ancora importante gestire adeguatamente il cartaceo per aziende e professionisti Scopriamo perchè

Negli ultimi anni la digitalizzazione ha portato le aziende ad utilizzare sempre più spesso i sistemi informatici per inviare, ricevere e conservare documenti.

Tuttavia, è importante precisare che il formato cartaceo è ancora ampiamente in uso e in alcuni casi viene anche preferito a quello digitale. I motivi dietro questa preferenza possono essere moltissimi, partendo dalla semplice abitudine a gestire i documenti in maniera fisica più efficientemente, fino ad arrivare alle preferenze di tipo pratico e logistico (come nei casi dei biglietti da visita, dei volantini elettorali, delle brochure ecc…).

Per questo motivo è importante saper gestire la propria documentazione cartacea nel modo più efficiente possibile, affidandosi magari a dei professionisti nel settore in questione, come quelli dell’azienda Italset , che si occupa principalmente di stampa e imbustamento di documenti.

Come bisogna gestire il formato cartaceo nel 2021

I fattori che vanno presi in considerazione nella valutazione dell’utilizzo del formato cartaceo per la propria azienda possono essere davvero molti, ma si possono riassumere principalmente in tre aspetti: la stampa, l’imbustamento e la postalizzazione.

Per quanto concerne il primo, questo riguarda la creazione dei fogli e dei documenti necessari al funzionamento della propria attività. Questo fattore non deve assolutamente essere sottovalutato, poiché l’utilizzo di un sistema di stampa poco funzionale può creare problemi sia per quanto riguarda l’efficienza dell’organizzazione interna dell’azienda, sia per ciò che rappresenta l’immagine di professionalità dell’impresa stessa.

L’utilizzo di sistemi inadeguati, infatti, può rallentare la produzione di documenti o generare problemi riguardo le tempistiche di stampa dei fogli. Una buona azienda specializzata può garantire l’efficienza totale sotto questo aspetto, producendo fogli in massa e della più alta qualità possibile.

L’imbustamento è un altro importante fattore da considerare; riguarda l‘organizzazione dei documenti e la loro catalogazione precisa. Questo semplice aspetto può essere decisivo per quanto concerne la burocrazia della propria azienda, risolvendo tutti i problemi di gestione dei documenti cartacei.

Parlando di questo fattore, bisogna prendere in considerazione la scelta della busta in cui porre il documento e la sua conservazione; può sembrare un tipo di attività banale, ma è molto più complesso di ciò che si potrebbe pensare, poiché ogni singolo documento va pesato e catalogato con l’utilizzo di etichette apposite. Solo in questo modo si può garantire la gestione dei fogli e dei documenti nel modo più efficiente possibile.

La postalizzazione riguarda in particolar modo tutte le attività di interscambio di documenti cartacei. Oltre alla semplice catalogazione dei fogli, infatti, è necessario poterli inviare e ricevere nel modo più semplice e veloce possibile. Per poter gestire tutte le attività postali della propria organizzazione può essere davvero utile affidarsi ad un’agenzia specializzata. In questo caso tutti i documenti (come fatture o multe) verrebbero controllati, organizzati e spediti in modo praticamente automatico, permettendo al cliente di risparmiare moltissimo tempo in questo genere di operazioni burocratiche.

Perché è importante affidarsi ai servizi di stampa professionali nel 2021

Come già accennato, gli aspetti da dover considerare nella gestione dei documenti cartacei sono davvero molti e complessi. Inoltre, alcuni ambiti lavorativi continuano a necessitare della produzione e della catalogazione di migliaia di documenti cartacei, rendendo la loro gestione fondamentale. Questo tipo di attività può essere effettuata sia in modo autonomo che attraverso l’affidamento ad un servizio specifico.

Qualora si decidesse di non affidarsi ad alcuna agenzia specializzata, ci si ritroverebbe a dover comunque assumere dei responsabili appositi, rendendo i costi di gestione dei documenti probabilmente più alti del previsto.

Nel caso in cui si optasse per l’utilizzo di sistemi professionali di questo genere, la gestione avverrebbe in modo automatico, efficiente ed economico (specialmente quando si parla delle migliori agenzie di stampa). Tutto dipende dalle esigenze specifiche dell’azienda o del libero professionista.