Come monitorare l’attività di un profilo su Instagram

In questo articolo vi spiegheremo dei trucchetti per monitorare l’attività di un profilo su Instagram. Vi parleremo di varie tecniche, più o meno invasive per poter raccogliere le informazioni che vi servono!

Al momento Instragram è certamente uno dei social più utilizzati, soprattutto dai giovani che ci passano molte ore. I social ormai diventati un passatempo quotidiano con migliaia, forse milioni, di nuovi video e immagini caricate ogni giorno da vedere. Ma soprattutto i social ci permettono di incontrare nuove persone con cui parlare e scherzare e ci permettono di condividere e sviluppare le nostre passioni e i nostri interessi. O anche per condividere le nostre idee, i nostri pensieri ed esperienze. Insomma, nei social mettiamo moltissime informazioni che riguardano la nostra vita personale. Molto spesso si possono trovare informazioni che nascondiamo nella nostra vita reale o si possono scoprire lati della nostra persona che non sono esposti all’infuori del web. Ecco perché molte persone potrebbe essere interessate a monitorare le attività di un profilo Instagram. Che stiamo parlando del vostro partner, di vostro figlio o di un amico, attraverso la sua attività sui social potremo capire molte come. Ma come andare oltre le semplici storie che durano 24 ore e poi spariscono? Alcuni alcuni trucchi per sfruttare al massimo la fonte informativa dei social!

I post recenti | Monitorare l’attività di un profilo su Instagram

Partiamo dalle basi: le storie sono molto più in vista, ma spariscono dopo 24 ore. I post invece, di cui spesso ci si dimentica dell’esistenza rimangono! Quindi basterà andare nel profilo della persona che ci interessa e scorrere la sua bacheca. Trovare informazioni non sarà difficile. Potrete sapere dove e con chi è stata di recente guardando post, reel e storie in evidenza. Anche se si tratta di una strategia semplice e banale, può portare molti frutti! Se volete rimanere aggiornati in ogni istante, potete attivare le notifiche per uno specifico profilo. Basterà andare nella pagina del profilo della persona interessata, toccare la campanella in alto a destra e potrete ricevere le notifiche di ogni nuovo post in tempo reale.

Attività | Monitorare l’attività di un profilo su Instagram

Potete sapere se una persona è online e sta usando Instagram semplicemente guardando le vostre chat passate nei Direct. Se i trovate un pallino giallo con la dicitura “Attivo/a ora” allora potete star certi che quella persona sta usando il telefono in qualche modo tramite il noto social. Inoltre questo trucchetto ci permette di fare molto di più! Infatti nelle chat dei Direct ci verrà segnalata anche l’ultima attività di quella persona, riportando quanto tempo è passato da quest’ultima! L’informazione temporale sull’attività su Instagram può essere molto potente, ma fate attenzione: anche gli altri possono vedere il vostro stato.

Mantenere l’anonimato

Come abbiamo appena detto, se ci mettiamo a visualizzare le storie e i contenuti di un profilo, il proprietario potrà vedere cha siamo online e che abbiamo visualizzato la storia. In molti casi quando si vuole monitorare un account social però si vuole passare inosservati e non destare sospetti. Ma ci sono delle soluzioni molto comode. Infatti esistono dei servizi web come StoriesIG.app che permettono di visualizzare i contenuti pubblici di un profilo Instagram come storie, video e post in modo del tutto anonimo! La prassi è molto semplice. Vi basterà inserire il nome del profilo a cui siete interessati nella barra di ricerca ed aprirlo. Ora vedrete una sorta di copia del profilo desiderato e potrete visionare in tranquillità qualsiasi contenuto. Questi servizi in genere sono gratuiti e facilmente accessibili. Ovviamente dovrete fare la pace con parecchia pubblicità che paga il servizio. Spesso si possono anche scaricare i contenuti, cosa impossibile da fare tramite l’app ufficiale. Si tratta quindi di strumenti molto utile anche per raccogliere delle “prove”. Funzionano solo per i profili pubblici ovviamente. Vi invitiamo a diffidare di applicazioni che permettono di visionare profili privati. Oltre che rischiare problemi legali, probabilmente si tratta di truffe.

Usare un software di tracciamento | Monitorare l’attività di un profilo su Instagram

Esistono tanti software che permettono di recuperare informazioni dai cellulari altrui in modo molto semplice e discreto. Queste app permettono di accedere a quasi tutti i dati che vengono generati all’interno del telefono. In particolare potremo vedere quando e per quanto tempo una certa app viene utilizzata. Potremo vedere i messaggi che vengono scambiati con altre persone, le telefonate e videochiamate eseguite, le foto scaricate e molto altro. Insomma, è quasi come avere il telefono di un’altra persona in mano.

Ma come funzionano? Prendiamo come esempio una delle migliori, FamiGuard Pro. Prima di tutto bisogna installare l’applicazione nel telefono della persona che ci interessa. L’applicazione in genere sarà invisibile. Successivamente dobbiamo registrarci nel portale web fornito dallo sviluppatore dell’app e da qui avremo accesso a tutti i dati che ci servono. Oltre ai messaggi scambiati con le app più comuni e le attività dei social (possiamo anche vedere i messaggi cancellati su Instagram), potremo anche mappare la posizione GPS del telefono.

Ovviamente dobbiamo avvertirvi che questo tipo di attività è considerata illecità in molti paesi, se non c’è l’esplicito consenso del proprietario del telefono dove volete installare l’applicazione. Non importa se si tratta del vostro partner e sospettate un tradimento o di vostro figlio. La privacy non può essere violata cosi facilmente! Quindi chiedere prima di utilizzare queste applicazioni.

