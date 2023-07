Mobile marketing: cos’è e come sfruttarlo per ottenere lead

Il mobile marketing è una strategia che punta soprattutto ai dispositivi mobili che ormai la fanno da padroni nella vita delle persone

Il mondo del marketing continua a evolversi a un ritmo frenetico, e uno dei trend più significativi degli ultimi anni è il mobile marketing. Stiamo parlando di una strategia innovativa che diventa centrale, soprattutto in un periodo come questo in cui si è assistito al proliferare dell’utilizzo dei dispositivi mobili. Sono sempre di più le aziende che hanno deciso di impegnarsi nel mobile marketing, adattando le proprie strategie per coinvolgere un pubblico sempre più catturato dai dispositivi mobili. Ma cos’è il mobile marketing e come può essere sfruttato per ottenere lead mobile?

Cos’è il mobile marketing

Tanto per cominciare, il mobile marketing incrementa in modo esponenziale i vantaggi della lead generation (visibili anche in questa pagina del sito Ediscom sulla lead generation). In termini semplici, il mobile marketing si riferisce all’utilizzo di dispositivi mobili, come smartphone e tablet, per promuovere prodotti e servizi, raggiungere potenziali clienti e generare lead mobile. Con l’accesso costante e immediato ai dispositivi mobili, le aziende possono intercettare il pubblico in movimento, fornendo contenuti e offerte mirate direttamente sui loro schermi. La lead generation mobile è estremamente importante e queste tecniche permettono anche di ottimizzare i siti web per i dispositivi mobili. Assicurarsi che il proprio sito sia facilmente navigabile e fruibile su schermi di diverse dimensioni è fondamentale per coinvolgere gli utenti mobili e offrire un’esperienza utente positiva. Quando si parla di sito web responsivo, ad esempio, si fa riferimento a un sito web in grado di adattarsi automaticamente alle dimensioni dello schermo del dispositivo. Il tutto garantendo una visualizzazione ottimale e una navigazione agevole.

Lead generation mobile: cosa sapere

La lead generation mobile è diventata una componente fondamentale delle strategie di marketing moderne. La generazione di lead attraverso i dispositivi mobili implica l’utilizzo di strategie mirate, tra cui possiamo annoverare l’ottimizzazione dei siti web e la creazione di landing page responsive. Non solo, con il mobile marketing si possono usare le notifiche push e l’utilizzo dei social media come canali per promuovere offerte e interagire con il pubblico e catturare l’attenzione degli utenti mobili e a convertirli in lead qualificati. Grazie alla lead generation mobile, le aziende possono ampliare la propria portata e ottenere risultati significativi nel contesto sempre più mobile in cui operano.

I vantaggi del mobile marketing

Fatte queste debite premesse, quali sono i vantaggi direttamente collegati al mobile marketing? Tanto per cominciare, con le giuste tecniche le aziende possono ottenere ottimi risultati per quanto riguarda il rafforzamento del brand. Non sorprende che le aziende abbiano iniziato a investire risorse importanti anche nella creazione di app aziendali sempre più innovative. Ma sarebbe un errore ritenere che il mobile marketing sia una prerogativa solo delle grandi aziende. Anche le piccole realtà, infatti, possono ottenere ottimi risultati, si pensi alle potenzialità degli SMS per generare attenzione verso prodotti e servizi o alla possibilità di supportare il lancio di offerte promozionali. Non solo, con il marketing su dispositivi mobili si può anche stimolare l’utente nella richiesta di informazioni.

Mobile marketing ed SMS: un esempio

Per toccare con mano come una strategia di mobile marketing possa apportare dei benefici per quanto riguarda la lead generation, si pensi ad esempio a una catena di bar e ristoranti che desidera promuovere una nuova offerta speciale. Utilizzando il mobile marketing tramite SMS, si possono inviare messaggi di testo mirati ai loro clienti registrati per informarli dell’offerta e invogliarli a partecipare. In questo esempio, il ristorante utilizza l’SMS per raggiungere direttamente i clienti che hanno espresso interesse nel ricevere offerte e promozioni tramite questo canale. Il messaggio contiene informazioni chiare sull’offerta, inclusa la percentuale di sconto e l’orario di validità dell’offerta. Inoltre, l’SMS deve incoraggiare i clienti a mostrare l’SMS al momento del pagamento, così da usufruire dello sconto. Questa tecnica di marketing è perfetta per stimolare l’interesse e l’azione immediata da parte dei destinatari, generando potenziali lead che si traducono in visite al ristorante e, idealmente, in conversioni.

Mobile marketing: personalizzazione e interazione

Grazie ai dati raccolti dagli utenti mobili, le aziende possono creare messaggi e offerte personalizzate per migliorare l’esperienza degli utenti e massimizzare l’efficacia delle campagne di marketing. L’uso di app mobili e l’analisi dei dati comportamentali consentono di comprendere meglio i gusti, le preferenze e i comportamenti degli utenti, consentendo di inviare messaggi altamente mirati e rilevanti.

Uno dei vantaggi distintivi del mobile marketing è la possibilità di interagire immediatamente con il pubblico. Gli utenti mobili tendono a rispondere rapidamente alle notifiche push, agli SMS o alle chiamate in-app. Questa immediata interazione consente alle aziende di ottenere risposte immediate e promuovere l’azione da parte degli utenti, come l’acquisto di un prodotto o l’iscrizione a un servizio