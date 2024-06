Miti e fraintendimenti comuni su Bitcoin

Le persone hanno miti e fraintendimenti che impediscono loro di abbracciare Bitcoin. Ecco i miti e i fraintendimenti comuni su Bitcoin

Bitcoin ha catturato l’attenzione di molte persone a livello globale. Tuttavia, alcuni hanno miti e fraintendimenti su questa criptovaluta. Per esempio, sul sito www.btc-apex.de, puoi trovare molte risorse per comprendere meglio Bitcoin. Smentire questi miti può aiutarti a prendere decisioni più informate sul trading o sull’investimento in esso. Ecco i miti e i fraintendimenti più diffusi su Bitcoin.

Non ci sono utilizzi reali di Bitcoin

Alcuni critici sostengono che il mondo non abbia bisogno di Bitcoin poiché mancano utilizzi reali. Altri dicono che solo i criminali lo usino per attività illegali. Tuttavia, questi sono fraintendimenti su Bitcoin. Le persone utilizzano Bitcoin per transazioni globali senza che i processori di pagamento o le banche agiscono come intermediari. Inoltre, sempre più persone, compresi investitori istituzionali, lo usano come protezione dall’inflazione.

Bitcoin è solo un’altra bolla

Alcune persone considerano Bitcoin un investimento speculativo e lo acquistano sperando di ottenere rendimenti significativi. Tuttavia, ciò non lo rende una bolla. Una bolla è un ciclo economico le cui caratteristiche includono aumenti insostenibili del valore di mercato. Alla fine, la bolla scoppi quando gli investitori capiscono che i prezzi sono superiori al suo valore fondamentale.

Bitcoin ha vissuto diversi cicli di prezzo durante la sua esistenza. Questa criptovaluta ha dimostrato di non essere una bolla riprendendosi e raggiungendo nuovi massimi. Inoltre, molti esperti di investimento notano che le oscillazioni della criptovaluta sono dovute al tipico modello di un mercato giovane. Di conseguenza, si attenueranno con durate più lunghe e oscillazioni minori una volta che il mercato si sarà consolidato e avrà raggiunto una relativa stabilità.

Bitcoin manca di un valore reale

A differenza delle criptovalute centralizzate come il yuan digitale, Bitcoin non ha un’autorità centrale o un sostegno governativo. È una valuta decentralizzata senza il supporto di un asset fisico. Tuttavia, Bitcoin si oppone all’inflazione perché i suoi creatori lo hanno codificato duramente per garantire la scarsità. Le valute fiat soffrono di inflazione quando i governi le creano in grandi quantità, diluendo la loro offerta.

Con Bitcoin, esisteranno solo 21 milioni di monete. Il suo protocollo crea scarsità, che guida il suo valore. Inoltre, il numero di nuovi Bitcoin generati dai minatori diminuisce a un tasso prevedibile nel tempo. Man mano che l’offerta si riduce, la scarsità di Bitcoin aumenta a causa della crescente domanda. Di conseguenza, il suo valore continua ad aumentare man mano che i minatori si avvicinano al limite massimo e gli utenti aumentano.

Un concorrente sostituirà Bitcoin

Bitcoin esiste da oltre un decennio. Mentre altre criptovalute affermano di avere nuove e migliori caratteristiche, nessuna ha battuto Bitcoin. Questa criptovaluta ha la più grande capitalizzazione di mercato ed è la più preziosa. Inoltre, è la più popolare grazie al suo vantaggio di primo arrivato.

La decentralizzazione di Bitcoin crea una comunità globale di nodi o minatori eliminando una autorità centrale. Pertanto, qualsiasi modifica alla sua architettura sottostante richiede un consenso dei partecipanti alla rete. Ad esempio, l’aggiunta di nuove funzionalità o caratteristiche richiede alla comunità di avviare un fork per aggiornare la rete Bitcoin. La maggior parte delle criptovalute emergenti copia Bitcoin ma non sono mai arrivate a sostituirlo.

Bitcoin è insicuro

Alcune persone pensano che Bitcoin sia insicuro poiché alcuni hanno perso soldi a causa di truffatori, hacker e frodatori. Tuttavia, la maggior parte degli incidenti di insicurezza avviene negli scambi di criptovalute, nei portafogli e in altre piattaforme. Nessuno ha hackerato la rete Bitcoin. Molti informatici e esperti di sicurezza hanno scrutinato il codice open source di Bitcoin e ne hanno dimostrato la sicurezza. Inoltre, questa criptovaluta ha un meccanismo per risolvere il problema del doppio spendimento. Rende le transazioni peer-to-peer una realtà. Inoltre, le transazioni Bitcoin sono impossibili da annullare una volta che i minatori le convalidano e le aggiungono al registro immutabile.

Parole finali

Bitcoin è un’innovazione. La sua tecnologia sottostante lo rende un sistema di pagamento peer-to-peer unico senza un’autorità centrale. Anche se alcune persone hanno perso Bitcoin attraverso truffe e hackeraggi di scambi di criptovalute, nessuno ha hackerato il sistema Bitcoin. La tecnologia blockchain conferisce valore a Bitcoin, e sempre più persone si stanno rivolgendo ad essa a causa dei suoi vantaggi rispetto alle valute fiat. Quindi, smentire i miti su Bitcoin può aiutarti a decidere se vale la pena usarlo o investire prima che il suo valore raggiunga livelli non sostenibili.