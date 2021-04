Il nuovo portale MisterBonny non può che guardare con ottimismo al futuro. I due fondatori sono pronti a lanciare nuove proposte ed iniziative per far crescere sempre più il proprio portale

Da un’idea di Luca e Mattia Bonati, figli di Massimo Bonati – patron di Bomax Srl, nasce il nuovo e-commerce dedicato ai prodotti per la tecnologia. Stiamo parlando ovviamente di MisterBonny.it, il nuovo portale italiano che ha un obiettivo molto importante: diventare uno dei player più importanti del settore.

Per raggiungere tale obiettivo, come possiamo vedere sullo store online www.misterbonny.it, sono già disponibili circa 15.000 prodotti di oltre 300 tra i migliori brand del settore. Lo store vanta prodotti che abbracciano diverse categorie come l’informatica, la telefonia, la fotografia, i videogiochi, i piccoli elettrodomestici, la domotica ed i device per la smart mobility, il tempo libero e strumenti musicali.

Misterbonny.it: tutte le curiosità sul nuovo store di tecnologia

MisterBonny si presenta con una veste grafica semplice ed accattivante che permette agli utenti di navigare in totale semplicità sul portale. Inoltre MisterBonny è stato arricchito da servizi che rendono l’esperienza di acquisto più interessante per gli utenti. Attraverso l’utilizzo di un chat bot, infatti, gli utenti vengono aiutati lungo il percorso di acquisto con informazioni circa le misure ed i requisiti necessari al montaggio e all’individuazione della soluzione migliore. Inoltre il portale MisterBonny è arricchito da un blog sempre aggiornato con notizie che possono essere molto utili agli utenti per chiarire gli eventuali dubbi sull’acquisto dei vari prodotti e che rappresentano dunque un servizio in più a vantaggio dei consumatori finali.

Ogni settimana vengono inserite numerose offerte con prezzi competitivi e sconti particolari. Inoltre, con la registrazione alla newsletter, si accede subito ad uno sconto del 10% da utilizzare per l’acquisto di uno dei prodotti disponibili sul portale. Ma non è tutto, nelle prossime settimane MisterBonny verrà arricchito con nuove famiglie di prodotti del mondo hi-tech come, ad esempio, i grandi elettrodomestici.

Con queste premesse il portale si appresta a diventare uno dei punti di riferimento nel mercato nazionale ed europeo.

Merito dell’esperienza della famiglia Bonati, da sempre grande protagonista nel mondo dell’elettronica di consumo. Massimo Bonati è infatti imprenditore stimato e conosciuto in tutta Italia, grazie soprattutto a due grandi protagonisti come Elettra Srl e Bomax Srl. Quest’ultima è stata insignita da “Il Sole 24 Ore” di un riconoscimento importante: è stata infatti inserita Nel dossier “Leader della crescita 2021” che include le 450 aziende con la maggiore espansione economica in Italia nel triennio 2016-2019.

Con queste basi il nuovo portale MisterBonny non può che guardare con ottimismo al futuro. I due fondatori sono pronti a lanciare nuove proposte ed iniziative per far crescere sempre più il proprio portale e per rispondere alle esigenze degli utenti.