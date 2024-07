Minare Bitcoin: che tipo di hardware usare e quali sono i rischi

Quali sono i migliori hardware da utilizzare per minare Bitcoin e quali sono i rischi dovuti a tale pratica? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato

Dal suo lancio, avvenuto nel 2009, il Bitcoin ha vissuto alti e bassi considerevoli, fino a registrare, negli ultimi anni, valori in continua ascesa che ne hanno consacrato l’indiscusso successo. Un Investimento che sembrerebbe valere la pena di fare, dunque. Ma come acquisire Bitcoin, adesso che hanno raggiunto un prezzo così elevato? Tra le (poche) opzioni, vi è la partecipazione al mining, il processo attraverso il quale nuove monete vengono generate e le transazioni verificate sulla rete blockchain. Ma questa attività richiede conoscenze approfondite, così come hardware specializzato e altamente performante. Ne vale ancora la pena, considerati gli elevati costi energetici?

Bitcoin: di cosa si tratta?

Bitcoin è la prima criptovaluta al mondo, una moneta digitale decentralizzata creata, nel 2008, da un individuo o gruppo noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, allo scopo di fornire una possibile alternativa al denaro “tradizionale” all’indomani della crisi finanziaria globale. Funziona grazie a una tecnologia chiamata blockchain, un registro pubblico distribuito dove vengono memorizzate tutte le transazioni in modo sicuro e trasparente. Ogni transazione è verificata da una rete di nodi (computer) attraverso un processo chiamato mining, che implica la risoluzione di complessi problemi crittografici.

Come tutte le altre criptovalute nate in seguito, dando vita al fiorente mercato attuale, i Bitcoin possono essere acquistati e “scambiati” con altre monete virtuali, come Ethereum, ad esempio, su apposite piattaforme dette exchange e le relative app. Tra le più famose, troviamo Binance, Coinbase e Plus500, ma le piattaforme dove è possibile vendere, acquistare e scambiare criptovalute, compreso il Bitcoin, sono davvero tante, ognuna con le proprie caratteristiche e costi legati alle commissioni. Pertanto, prima di scegliere, è sempre consigliabile effettuare ricerche approfondite sui principali motori di ricerca, digitando, ad esempio, Binance vs Coinbase per comprendere le funzionalità dei diversi exchange.

Tuttavia, per chi non ha investito, in passato in questi asset, oggi potrebbe essere un problema acquistare Bitcoin; infatti, la quantità di questa moneta virtuale è limitata a 21 milioni e il suo valore è ormai elevatissimo (oltre 50mila dollari per singola moneta).

Come investire in Bitcoin?

Se è vero che il numero di Bitcoin è, sin dalla sua nascita, limitato, e che il suo valore è schizzato alle stelle, è altrettanto vero che è possibile investire anche piccole somme, acquistando solo frazioni di Bitcoin. Per investire in Bitcoin, ci sono tre opzioni:

le già citate piattaforme di scambio e app;

ETF (Exchange-Traded Fund);

azioni di società legate alle criptovalute.

Queste sono le strade percorribili per gli investitori “tradizionali”, ma c’è anche la possibilità, per gli appassionati di tecnologia, di partecipare attivamente al processo di creazione dei Bitcoin, il mining, ed essere ricompensati con queste monete.

Cos’è il mining di Bitcoin

Il mining di criptovalute è il processo attraverso il quale nuove unità di criptovaluta vengono generate e le transazioni verificate e aggiunte a una sorta di registro pubblico, chiamato blockchain. Questo processo è essenziale per il funzionamento di molte criptovalute, come Bitcoin. Il mining richiede la risoluzione di complessi problemi matematici attraverso l’utilizzo di potenti computer. Il miner (il “minatore”, in italiano) deve cercare di risolvere questi problemi prima degli altri, per essere ricompensato con una quantità prestabilita di criptovalute.

Sebbene si tratti di un’interessante fonte di guadagno, il mining è un’attività impegnativa sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, l’hardware da utilizzare è particolarmente potente e costoso e, aspetto assolutamente non secondario, il consumo energetico legato all’utilizzo di queste macchine è elevatissimo, il che pone un problema anche dal punto di vista ambientale.

L’hardware necessario per il mining di criptovalute

Il processo di mining viene effettuato per mezzo di dispositivi noti come ASIC (Application-Specific Integrated Circuits), progettati esclusivamente per questa attività e in grado di offrire prestazioni significativamente superiori rispetto ai tradizionali computer o GPU. Negli ultimi anni, l’attività di mining è diventata sempre più competitiva e specializzata, richiedendo hardware tecnologicamente avanzato e specifico per mantenere la redditività. Prodotti come Antminer S19 Pro, AvalonMiner 1246 e WhatsMiner M32-62T, tra gli altri, offrono la potenza necessaria a supportare il mining, a fronte di un consumo energetico più contenuto.

Una volta acquisito l’hardware, è necessario installare un software di mining. Tra i più popolari ci sono CGMiner e BFGMiner. Questi programmi consentono di collegare l’hardware alla rete Bitcoin e di configurare i parametri necessari per iniziare il mining.

Fattori da considerare nella scelta dell’hardware

L’acquisto di ASIC comporta un investimento iniziale considerevole. Ecco perché è necessario ponderare attentamente questa scelta. Sono diversi i fattori da prendere in considerazione per prevedere un rientro nelle spese in tempi non troppo lunghi e iniziare a generare guadagni:

efficienza energetica : si tratta di uno degli aspetti più critici da considerare quando si sceglie un hardware per il mining di Bitcoin. Il costo dell’elettricità, infatti, può incidere significativamente sulla redditività ed è, quindi, essenziale optare per dispositivi che offrano un buon rapporto tra hash rate e consumo energetico.

affidabilità e durata : per le attività di mining di Bitcoin, l’hardware deve essere in funzione 24/7. Pertanto, robustezza e affidabilità sono requisiti indispensabili. Investire in prodotti rinomati può garantire una maggiore durata e un’assistenza tecnica più efficiente in caso di problemi.

prezzo e ROI : il costo iniziale dell’hardware è un altro fattore importante. Anche se dispositivi più potenti e costosi possono offrire prestazioni superiori, è fondamentale calcolare il ritorno sull’investimento (ROI) per determinare se l’acquisto sarà redditizio nel lungo termine.

assistenza tecnica: un supporto tecnico efficace e aggiornamenti firmware regolari sono essenziali per garantire le prestazioni e la sicurezza dei dispositivi.

Mining di Bitcoin: ne vale ancora la pena?

Lo scorso aprile del 2024, si sono dimezzate le emissioni di Bitcoin e, di conseguenza, anche le ricompense. Questo evento si chiama halving e avviene ogni quattro anni sulla blockchain di Bitcoin, riducendo il numero di miner che, vedendo ridotte le ricompense, non riescono più a trarre profitti e decidono di abbandonare questa attività. La situazione, tuttavia, torna in genere in equilibrio dopo alcuni mesi, con l’ingresso di nuovi miner.

Il mining individuale di Bitcoin è, però, diventato estremamente difficile a causa dell’elevata competizione e della crescente difficoltà di calcolo. Pertanto, molti minatori scelgono di unirsi a un mining pool, un gruppo di minatori che mettono insieme le loro risorse per aumentare le probabilità di risolvere i blocchi e ricevere ricompense. I guadagni vengono poi distribuiti proporzionalmente tra i membri del pool in base alla potenza di calcolo fornita.

Quale che sia la scelta che si decide di fare, l’elevato costo dell’elettricità rappresenta, da un paio di anni, un grosso deterrente. Ci sono, però, altri modi, più sostenibili economicamente, di garantire la sicurezza delle blockchain ed ottenere ricompense, come aprire un nodo su una rete Proof-of-Stake, come hanno fatto gli ex-miner di Ethereum quando la loro blockchain ha cambiato meccanismo di consenso.