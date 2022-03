Milano Cortina 2026: è iniziato il conto alla rovescia

Le prossime Olimpiadi Invernali si svolgeranno nelle Alpi italiane. La principale rassegna degli sport invernali si svolgerà dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo

Nel 2026, le Olimpiadi invernali torneranno nella loro regione iconica. I Milan Cortina Games 2026 mirano a lasciare un’eredità per gli anni a venire, oltre a contribuire allo sviluppo sostenibile delle città ospitanti e delle loro regioni negli ambiti dell’economia, dell’ambiente e della vita sociale. Alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano e Cortina d’Ampezzo, gli spettatori assisteranno al debutto dello scialpinismo in un programma di gare previsto dagli esperti di migliori siti scommesse.

Sofia Goggia, Arianna Fontana, Federica Brignone e Armin Zoggeler hanno rappresentato l’Italia negli sport invernali e ora il Paese è determinato a regalare al mondo una vacanza per secoli. Milano Cortina 2026 sarà la terza Olimpiade invernale in Italia, avendo ospitato i Giochi nel 1956 a Cortina e nel 2006 a Torino.

Tre regioni, una Olimpiade

Le Olimpiadi invernali torneranno nel nord Italia 70 anni dopo Cortina 1956 e due decenni dopo Torino 2006. Questa volta la competizione sarà ospitata da due città: la stazione sciistica di Cortina d’Ampezzo e Milano, capitale della moda e centro economico d’Italia.

Le gare si terranno in tre regioni contemporaneamente. Cortina si trova al centro delle Dolomiti, mentre Milano è il capoluogo della Lombardia. In generale la superficie dei 14 impianti sportivi sarà di 22 chilometri quadrati, e si estenderà dalla Lombardia al Veneto, comprese le province di Trento e Bolzano.

Le gare indoor si svolgeranno prevalentemente nel Cluster di Milano, mentre il Cluster Cortina ospiterà le gare outdoor. Le Olimpiadi riuniranno circa 3.500 atleti provenienti da 93 paesi. Si prevede inoltre che alla celebrazione verranno circa due milioni di spettatori. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano e la cerimonia di chiusura il 22 febbraio all’Arena di Verona.

Nuovi giochi, nuove discipline

Nel 2026 lo sci alpinismo debutterà alle Olimpiadi Invernali. Si unirà alla famiglia di sette sport, medaglie in cui sono state giocate nel 2022 a Pechino. Lo sci alpinismo combina l’alpinismo con gli sci e poi la discesa su di essi.

Verranno assegnate medaglie nelle gare sprint e individuali femminili e maschili, oltre che nella staffetta mista. Le stesse cinque discipline sono state presentate alle Olimpiadi invernali della gioventù 2020 a Losanna, dove per la prima volta si sono svolte gare di sci alpinismo sotto l’egida del CIO.

Milano Cortina 2026 ospiterà anche gare nelle seguenti discipline: biathlon, bob, sci alpino, curling, pattinaggio di velocità, combinata nordica, sci di fondo, salto con gli sci, slittino, skeleton, snowboard, pattinaggio artistico, sci freestyle, hockey su ghiaccio e pista corta.

Logo scelto dal voto

Futura, emblema ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026, è diventato il primo logo olimpico in assoluto ad essere scelto dal voto del pubblico. In una votazione sul sito ufficiale delle Olimpiadi invernali del 2026, questo logo ha ricevuto il 74% di 871.000 voti da 169 paesi, che è stato annunciato in diretta streaming.

Futura è un’ortografia bianca come la neve del numero 26 e riflette l’impegno degli organizzatori nel rendere verdi i Giochi del 2026 e lasciare una ricca eredità. Questi piani si basano sul desiderio di utilizzare, per la maggior parte, strutture e infrastrutture temporanee o esistenti. Gli organizzatori sognano di organizzare le Olimpiadi a zero emissioni di carbonio e di contribuire allo sviluppo economico del nord Italia.

“Pensa a un semplice gesto di un bambino. Un gesto ordinario, spontaneo che prende vita sul vetro appannato, mostrando cosa c’è dietro e disegnando in superficie il numero 26”, afferma il sito di Milano Cortina 2026.

Completano il logo la scritta “Milan Cortina 2026” e gli anelli olimpici/paralimpici sottostanti.