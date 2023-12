Migliori siti tennis in live streaming

Siete pronti a immergervi nel mondo del tennis? Con questa guida scoprirete tutte le migliori piattaforme streaming per seguire questo sport

Con l’emergere di talenti come Berrettini e soprattutto Sinner, gli appassionati di tennis italiano stanno crescendo in modo esponenziale. E proprio per questo sono sempre di più le persone che vogliono seguire le partite di tennis in diretta. Tuttavia, districarsi nel mondo del tennis in streaming non è semplice come sembra.

In questo articolo, cercheremo di scoprire qual è la piattaforma di streaming ideale per questo sport. Passeremo quindi in rassegna i siti più visitati d’Italia, cercando di capire che competizioni offrono. Alla fine della lettura, saprete certamente su che canale sintonizzarvi per seguire le imprese dei grandi campioni di tennis.

I Migliori siti di tennis in diretta streaming a pagamento

Iniziamo con una panoramica dei servizi di streaming a pagamento per seguire il tennis. Questo è forse il modo più semplice e affidabile per appassionarsi a questo sport. O quantomeno quello che permette di vedere il maggior numero di season tournaments in totale sicurezza. C’è l’imbarazzo della scelta, e i prezzi non sono affatto proibitivi. Ecco alcune delle piattaforme migliori.

NOW TV

NOW è il servizio online di Sky, e ha opzioni molto più flessibili del satellite. Basterà infatti un Pass Sport Tennis Streaming al costo di 14,99€ al mese per poter vedere canali come Sky Sport Tennis, Eurosport 1 ed Eurosport 2, e anche alcuni contenuti esclusivi on-demand “I Signori del Tennis”. Tra i tornei proposti dalla piattaforma, segnaliamo Wimbledon, ATP Masters 1000, ATP 500 e ATP 250.

DAZN

Arrivato in Italia nel luglio 2018 non senza polemiche, DAZN è una delle piattaforme di punta per lo sport. Famosa soprattutto per il calcio, permette di seguire anche il tennis con un abbonamento mensile di 29,99€ (che include tutti gli sport). Si potranno vedere su smart TV e dispositivi mobili i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, e dunque eventi come gli US Open, Australian Open e Roland Garros. Inoltre, è possibile rivedere molti match in differita.

Discovery+

Uno dei grandi nomi del settore sportivo è Discovery+, che ha anche uno dei prezzi migliori sul mercato, 7,99€ al mese o 69,90€ all’anno. Tra i tornei proposti troviamo anche qui US Open, Roland Garros e Australian Open. D’altronde, a livello di tennis, Discovery+ si basa, proprio come DAZN, su Eurosport: la programmazione è quindi la stessa.

Prezzi e abbonamenti

Piattaforma Prezzo Mensile Tornei Disponibili NOW 14,99 € Wimbledon, ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, Nitto ATP Finals DAZN 29,99 € US Open, Australian Open, Roland Garros Discovery+ 7,99 € US Open, Roland Garros, Australian Open

Servizi streaming gratuiti per vedere il tennis

Per chi non ha intenzione di pagare alcun abbonamento, ci sono delle opzioni gratuite molto interessanti, e molto diverse tra di loro. Ecco alcune delle principali.

RaiPlay

Non c’è bisogno di grandi presentazioni: RaiPlay è il servizio di streaming della Rai. Disponibile anche su smartphone e tablet attraverso il sito ufficiale o l’app, offre accesso a tanti contenuti on-demand e ai canali Rai in diretta. A tal proposito, grazie a RaiSport, si possono vedere qui le Nitto ATP Finals.

SuperTennis

SuperTennis è il canale ufficiale della Federazione Italiana Tennis (FIT), ed è ovviamente dedicato esclusivamente al tennis. Oltre a trasmettere programmi di approfondimento, troviamo anche alcune partite di altissimo livello, come gli Internazionali BNL d’Italia. Uno dei modi migliori per vedere il tennis in TV.

Sportzone

Qui iniziamo ad addentrarci in una zona grigia della legalità su internet. Proprio per questo, per i prossimi tre siti, consigliamo di usare una VPN per avere una connessione sicura ed evitare popup fastidiosi. Sportzone è un sito web molto visitato per lo streaming di tanti sport, e tra questi non poteva manca il tennis. L’homepage è molto intuitiva, e trovare la partita che desiderate sarà semplicissimo.

CricFree

Un altro sito dello stesso tipo è CricFree. Anche qui troviamo tanti sport, ma il tennis occupa una posizione privilegiata. Tutti i tornei del Grande Slam saranno a portata di clic, spesso con più canali disponibili nel caso in cui un collegamento saltasse o fosse oscurato.

VipLeague

VipLeague consente di guardare in diretta ogni partita di tennis in modo estremamente semplice. L’interfaccia è semplice e veloce, ma bisogna prestare attenzione alle tante pubblicità che potrebbero comparire e rendere più difficile cliccare sul link giusto.

Strategie Vincenti per Scommettere sul Tennis

A vedere le partite di tennis non ci sono solo gli amanti di questo sport, ma anche tanti scommettitori. Ecco quindi qualche strategia utile per chi si approccia al mondo delle scommesse sul tennis per la prima volta.

Conosci i giocatori . Potrebbe sembrare semplice, ma non lo è. Conoscere i giocatori significa sapere qual è il loro attuale stato di forma, quali sono i loro campi preferiti (terra, erba, cemento), quali le loro bestie nere in termini di avversari.

Segui le scommesse live . Le scommesse live permettono grandi possibilità di vincita. Fortunatamente, sono tanti i siti in tutto il mondo che offrono questa opzione. Alcuni dei migliori sono segnalati da CasinoTop.co.nz e dal suo team di esperti. Ma perché le live sono così importanti? Beh, permettono di approfittare degli svantaggi del giocatore favorito per scommettere su di lui. In questo caso, la quota aumenterà in modo esponenziale e le vincite saranno maggiori.

Considera il torneo. Non tutti i tornei sono uguali, e la motivazione di un giocatore cambia notevolmente tra un torneo e l’altro. Proprio per questo, nei tornei che non sono parte del Grande Slam, può avere senso puntare su degli underdogs che si impegneranno più dei famosi campioni.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo analizzato le varie possibilità per chi vuole cominciare a seguire il mondo del tennis. Non solo opzioni a pagamento, ma anche tanti canali gratis in TV e su internet. Abbiamo anche dato qualche consiglio a chi volesse approcciarsi al mondo delle scommesse su questo sport. Insomma, ora dovreste essere pronti per cominciare la vostra immersione nel tennis!

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!