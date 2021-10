Scopriamo quali sono i migliori siti per comprare follower Instagram italiani attivi e veri, la lista definitiva di riferimento

Con milioni di utenti che vi accedono ogni giorno, Instagram è diventata una piattaforma indispensabile per quanto concerne le strategie di marketing. Tuttavia, trovarvi posto non è sempre facile. Infatti, con migliaia di influencer ciascuno con centinaia di migliaia o addirittura milioni di follower su Instagram, non è facile farsi spazio quando si parte da zero o quando si è appena costruita una piccola comunità di poche migliaia di follower. Per superare questo problema, molti nuovi influencer comprano follower Instagram attivi. Vedremo insieme quali sono i migliori siti per comprare follower Instagram che rimangono e capire se questa strategia vale la pena.

Top 4 siti sicuri per comprare follower Instagram attivi

Sosvisualizzazioni.com

Sosvisualizzazioni.com è un must per l’acquisto di follower Instagram. Con servizi efficienti e una qualità eccezionale di follower, si classifica facilmente al primo posto nella nostra selezione dei migliori siti di follower Instagram.

I seguaci ricevuti sono attivi sulla piattaforma, senza perdita, il che è un grande punto di forza rispetto ai suoi concorrenti. Il sito permette anche di acquistare follower Instagram italiani a un prezzo abbastanza accettabile.

Comprare-like.com

Comprare-like.com è un sito molto conosciuto per i suoi servizi di fan boosting su Facebook, ma ha anche un servizio di acquisto di follower Instagram molto efficiente. Proprio come Sosvisualizzazioni, i follower forniti da questa piattaforma sono attivi e rimangono per sempre, a differenza di molti siti che offrono follower agli stessi prezzi di Comprare-like.com. I seguaci sono abbastanza naturali e avrete la possibilità di scegliere una consegna più o meno veloce, il che è molto apprezzabile.

Galaxyfollower.com

È probabile che tu non conosca galaxyfollower.com. Infatti, questo sito è molto popolare in Svizzera, ma poco conosciuto in Italia. Si distingue per la qualità dei suoi servizi. I seguaci ricevuti sono di qualità, rimangono attivi e non scompaiono. Galaxyfollower.com rimane una buona soluzione di ripiego se non vuoi usare i 2 siti menzionati sopra.

SocialSeguaci : Miglior sito che accetta PayPal

SocialSeguaci è certamente uno dei migliori siti per acquistare follower di Instagram. Tuttavia, il sito accetta solo Paypal e questo è il motivo per cui non lo elenchiamo come 1° o 2°. Speriamo che accettino presto anche le carte di credito. Nel frattempo socialseguaci rimane il miglior sito per acquistare dei follower su Instagram con Paypal.

Perché usare l’acquisto mirato di follower di Instagram?

Per ottenere visibilità

Quando cominciamo a postare su un social media le nostre pubblicazioni passano più o meno inosservate. E per una buona ragione: gli algoritmi dei social media infatti non hanno interesse a mettere in evidenza i piccoli influencer con poche decine di seguaci su insta.

Guadagnare notorietà e credibilità

Se hai appena iniziato su insta, c’è una buona probabilità che le persone che scoprono il tuo account per la prima volta non lo prendano sul serio, ma perché? Semplicemente perché non hai abbastanza seguaci sulla piattaforma. Infatti, chi seguiresti tra un influencer che ha 10.000 follower su Instagram e un influencer che ne ha soltanto 500?

Assicurarsi partnership

Oggi, gli influencer sono sempre più numerosi e si sa che quelli con più seguaci Instagram ottengono i migliori contratti pubblicitari. Infatti, un influencer con 10.000 seguaci su insta non sarà nemmeno considerato da un marchio, o lo sarà, ma molto poco: invece, un influencer con 100.000 seguaci o più sarà in grado di ottenere interessanti contratti pubblicitari.

Lo stesso vale per le partnership o collaborazioni con altri instagrammers. Se hai molti seguaci sulla piattaforma, saranno più inclini a fare foto/video con te.

Comprare follower insta: è legale?

Sì, non c’è alcun motivo per cui non puoi comprare follower Instagram italiani. Stai facendo una semplice campagna di marketing proprio come se avessi usato Facebook ADS per promuovere la tua pagina Instagram. Tuttavia, anche se questa strategia sta diventando sempre più popolare, spesso non è ben percepita da alcune persone, ed è per questo che ti consigliamo di utilizzare un sito affidabile che ti fornirà i tuoi seguaci gradualmente e naturalmente, in modo che la tua comunità non rilevi che hai scelto di comprare fan insta per aumentare la tua reputazione.

Come rendere impercettibile il tuo acquisto insta-fan?

Come detto, l’acquisto di follower non è sempre ben accolto dalla tua comunità. Fortunatamente, ci sono soluzioni per rendere tale acquisto completamente inosservato, vediamo come fare passo dopo passo:

Comprare seguaci insta consegnati gradualmente

Comprare like Instagram

Comprare visualizzazioni Instagram

Comprare commenti Instagram

L’idea è quella di comprare tutti i tipi di interazioni Instagram contemporaneamente. Questo renderà il tuo acquisto molto più naturale rispetto al dover comprare dei follower un giorno, dei like Instagram il giorno dopo e dei commenti Instagram una settimana dopo. È imperativo avere una strategia globale!

Comprare like di Instagram per le tue foto per simulare un buzz

Devi avere già pubblicato delle foto, se no devi pubblicarne almeno qualcuna (2 o 3 sono sufficienti) perché un account senza foto e con 1000 o 10000 seguaci Instagram può sembrare sospetto.

Insieme al tuo acquisto di seguaci Instagram attivi, ti consigliamo di mantenere un rapporto di un like ogni 10 seguaci Instagram. Per esempio, se hai 10.000 seguaci Instagram dopo il tuo acquisto ti consigliamo di accumulare almeno 1.000 Instagram like su ognuno dei tuoi ultimi post.

Questo rapporto di un like ogni 10 followers dovrebbe essere adattato in base al tuo numero di fan di insta. Infatti, l’impegno delle star che hanno milioni o centinaia di migliaia di seguaci su Instagram è spesso intorno al 2-8%. Se hai 100.000 follower su Instagram puoi per esempio avere un tasso di coinvolgimento del 5%. Sarà quindi necessario comprare 5000 like Instagram per i vostri ultimi post o almeno comprare abbastanza like per ottenere almeno 5000.

Scegliendo di comprare like Instagram allo stesso tempo dei tuoi followers simulerai un buzz intorno al tuo account che renderà il tuo acquisto di follower Instagram naturale per i tuoi fans.

Comprare visualizzazioni Instagram: è necessario?

Questo dipenderà dal contenuto che di solito condividi su Instagram. Infatti, se non pubblichi spesso dei video, puoi comprare delle visualizzazioni su Instagram, ma questo non è obbligatorio. D’altra parte, se pubblichi regolarmente dei video nel tuo feed Instagram, è altamente raccomandato comprare visualizzazioni Instagram per mantenere un rapporto naturale like/views di circa 100 like per 300 visualizzazioni.

Comprare commenti su Instagram: è importante?

Quando si tratta di comprare commenti Instagram, dipenderà in gran parte dal fatto che i tuoi post stanno coinvolgendo il tuo pubblico o meno. Ci sono settori in cui i commenti sono molto frequenti, per esempio nel campo del make-up, dove i follower sono abituati a fare domande ai loro influencer. Se il tuo account è relativo a questo tema, c’è una buona probabilità che tu abbia bisogno di comprare commenti Instagram italiani per rendere naturale la tua strategia generale.

Suggerimento: è possibile aggiungere tag ai commenti per fare riferimento al tuo post su più tag possibili in modo rapido.

Comprare follower Instagram a buon mercato: ci sono rischi?

Assolutamente no! Se si utilizza un sito che offre di acquistare seguaci Instagram a buon mercato, nel migliore dei casi si otterranno seguaci falsi, di bassa qualità e inattivi, che si dovrebbero assolutamente evitare se si vuole mantenere un tasso di coinvolgimento accettabile. La prassi di acquistare seguaci a buon mercato può sembrare una soluzione efficiente a breve termine per ottenere follower a un costo inferiore, ma la realtà è ben diversa. In effetti, i follower Instagram forniti da siti che li offrono a prezzi bassi sono raramente senza perdita, il che significa che c’è una buona probabilità che i follower che hai comprato spariranno così rapidamente come sono arrivati. Quando fai un acquisto, è imperativo che i follower che compri siano senza perdite e attivi, cosa che non avviene quando vai su siti di basso livello.

Lo stesso vale se si sceglie di acquistare like Instagram a buon mercato, non riceverai veri insta like e questo può essere negativo per la visibilità del tuo post: fai attenzione!

Come comprare follower italiani attivi su Instagram?

Comprare follower Instagram attivi non è complicato per qualcuno che ha già esperienza nel webmarketing o nei social media, ma per qualcuno che è nuovo in questo campo, può essere complicato capire come fare. Concentriamoci su questo: prima di tutto, bisogna scegliere un buon sito, che sia affidabile e serio, ma soprattutto che fornisca seguaci Instagram senza perdite e che sia attivo (potete basarvi sul nostro confronto di siti di seguaci Instagram, può aiutarvi a farvi un’idea su quali siti favorire o meno). In secondo luogo, è necessario definire il numero di follower Instagram che è necessario acquistare. Una volta fatto questo, devi solo inviare il link o il nome utente del tuo account Instagram al fornitore di servizi che hai scelto e questo è tutto.

Come scegliere il giusto numero di follower Instagram da comprare?

Abbiamo visto sopra che dovrai scegliere una quantità di seguaci da acquistare, ma questo non è necessariamente ovvio per tutti. Per aiutarti a vedere più chiaramente questo, passeremo attraverso diversi pacchetti di follower Instagram.

100 seguaci Instagram

1000 seguaci Instagram

000 seguaci Instagram

L’elenco non è certamente esaustivo, ma ti permetterà di valutare le tue necessità di follower in base al tuo profilo.

Comprare 100 follower Instagram: un aiuto per iniziare

Acquistare 100 follower Instagram è un pacchetto abbastanza piccolo di follower insta. Tuttavia, un aumento di 100 seguaci quando ne hai solo 10 è ancora considerevole. Per un investimento di pochi euro, avrete un impatto significativo sul vostro conto. Tuttavia, se hai già diverse centinaia o addirittura migliaia di seguaci insta, l’interesse a comprare 100 seguaci Instagram sarà molto più basso.

Comprare 1000 follower Instagram: pacchetto intermedio

Il vantaggio di acquistare 1000 seguaci insta è che è adatto sia per un account che vuole ottenere una spinta per iniziare, sia per un influencer che ha già qualche migliaio di seguaci e vuole consolidare la sua visibilità sulla piattaforma. Scegliendo di comprare 1000 follower Instagram si è quasi sicuri di non sbagliare. Tuttavia, se la tua community è già abbastanza grande, potrebbe essere più interessante optare per un pacchetto di 5000 o 10000 follower Instagram.

Comprare 10.000 follower Instagram: è troppo?

La decisione di acquistare 10.000 follower Instagram può sembrare eccessivo per un influencer che ha appena iniziato. Tuttavia, se la consegna avviene in modo progressivo, cioè spalmata su diversi giorni o addirittura settimane, e se le foto pubblicate ricevono tra i 500 e i 1000 like ciascuna, ci sono buone possibilità che l’acquisto passi inosservato. Quindi no, comprare 10.000 follower Instagram non è eccessivo, ma richiede un certo budget che i piccoli influencer non sempre hanno.

Comprare follower Instagram italiani? O internazionali?

Molte persone si chiedono se una persona compra follower Instagram italiani vale la pena o no. Dipende dal tuo obiettivo: se vuoi ottenere il massimo numero di seguaci insta, allora sarà più interessante comprare fan internazionali. D’altra parte, se vuoi sviluppare un marchio italiano e non hai necessariamente un sacco di seguaci Instagram, allora comprare seguaci Instagram italiani è molto probabilmente l’opzione migliore. Lo stesso vale per l’acquisto di like Instagram italiani che è molto vantaggioso se vuoi che la tua foto salga nel feed degli utenti italiani.

E la Svizzera, il Belgio e il Canada?

Per quanto riguarda la Svizzera, non ci sono siti localizzati in questo Paese che offrono questo tipo di servizio, quindi non sarà possibile acquistare abbonati su un sito svizzero: tuttavia, si può ripiegare su siti italiani purché si possa pagare in euro. Per quanto riguarda il Belgio, c’è acheterdesfollowers.be che permette di accedere tramite un sito belga in .be; in alternativa si può accedere tramite un sito italiano, quindi non c’è nessun problema a comprare abbonati in Belgio.

Il Canada è un caso speciale, perché non ha la stessa valuta e non si trova in Europa, il che può essere un ostacolo all’uso di un sito italiano. Tuttavia, se hai una carta bancaria che ti permette di fare pagamenti internazionali in euro o un conto PayPal allora non dovresti avere problemi a utilizzare i servizi di boosting di un sito italiano; a seconda del sito potresti anche avere la possibilità di comprare seguaci Instagram canadesi o comprare like canadesi per potenziare il tuo account in modo mirato al Canada.

Cosa c’è dietro l’acquisto di follower di Instagram, like, visualizzazioni etc?

Anche se questa strategia può sembrare poco corretta, molti influencer decidono di comprare i like di Instagram per simulare un pubblico molto grande su un post sponsorizzato Instagram, finanziato da un marchio che pensa di beneficiare di una grandissima esposizione quando questo non è necessariamente il caso. Da un lato, l’influencer è molto apprezzato dal marchio, che probabilmente ricorrerà di nuovo ai suoi servizi per promuovere i suoi prodotti o servizi. D’altra parte, l’azienda potrebbe rimanere un po’ irritata, ma riterrà comunque di aver fatto un’operazione redditizia.

Questa pratica è ancora più diffusa quando si tratta di storie sponsorizzate. In effetti, molti influencer comprano visualizzazioni per le storie di Instagram per aumentare le loro statistiche e ottenere così partnership pubblicitarie molto interessanti.

Conclusione sull’acquisto di follower e like di Instagram

Come abbiamo visto nel corso di questo articolo, comprare insta like e followers che rimangono porta dei vantaggi innegabili. Tuttavia, è importante scegliere un sito affidabile e serio per essere sicuri di comprare like Instagram veri e followers non falsi come quelli dai siti economici. La regola d’oro quando compri like o followers reali Instagram è questa: scegli la qualità piuttosto che la quantità per evitare di essere imbrogliato.