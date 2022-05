Marketing online: la promozione siti web e la SEO

I servizi SEO fanno parte della promozione web e la definizione di SEO è proprio Search Engine Optimization. La web agency lavora per promuovere il posizionamento sui motori di ricerca

Oggi più che mai ogni azienda deve fare marketing online per promuovere prodotti e servizi e tra le attività più importanti c’è la SEO, che permette di aumentare visibilità e clienti. Perché è importante fare SEO e rivolgersi ad un esperto?

I motori di ricerca non si possono ingannare e online è importante raccontare chi si è e cosa si fa con onestà in modo da raggiungere la giusta visibilità;

L’attività SEO va fatta in modo qualitativamente efficace e per questo si devono studiare attentamente gli obiettivi, lavorando con passione e lealtà.

A questo punto l’agenzia web si occupa di ottimizzazione per i motori di ricerca e fa in modo che la pagina web appaia tra i primi risultati di ricerca nella SERP grazie alla calibrata attività SEO sul sito web.

Cosa si intende con servizi SEO?

I servizi SEO fanno parte della promozione web e la definizione di SEO è proprio Search Engine Optimization. La web agency lavora per promuovere il posizionamento sui motori di ricerca e tra i risultati organici, ottimizzando man mano nel tempo il sito o il blog. Per questo fare SEO è un lavoro dinamico e che fa parte a pieno titolo delle attività di web marketing.

Avere visibilità online è l’obiettivo della SEO e questo significa creare siti web appetibili per Google oltre che per gli utenti e che rispondono a determinati requisiti tecnici. Per questo l’attività SEO va affidata a una agenzia SEO Roma esperta e competente, che lavora per promuovere il sito web . Oltre alla SEO il professionista lavorerà alla SEM, ovvero al posizionamento di annunci a pagamento per determinate parole chiave.

A cosa serve fare SEO?

I servizi SEO e la promozione del sito web migliorano il posizionamento e rafforzano la presenza sui motori di ricerca e si tratta di attività che fanno parte assieme al posizionamento a pagamento della gestione e ottimizzazione dei siti web.

Per esempio, una valida web agency porta in prima posizione la pagina web e il sito per una determinata parola chiave e la prima pagina di Google oltre che le prime tre posizioni è l’obiettivo principale da raggiungere. Per questo gli specialisti SEO lavorano per posizionare i siti web subito sotto gli annunci a pagamento.

La SEO per promuovere prodotti e servizi

Grazie all’attività SEO la web agency può promuovere e far conoscere a un bacino illimitato di utenti determinati prodotti e servizi come la Lampada Nutella. Si tratta di una lampada realizzata utilizzando il classico vasetto icona del brand: il tappo bianco è dotato di un pulsante touch per l’accensione e contiene al suo interno 6 luci led incapsulate. Questa lampada originale e divertente è alimentata a pile o con un connettore micro USB.

Anche per far conoscere un prodotto di design e particolare come la lampada Nutella si può puntare sull’attività SEO. Lo specialista individuerà le parole chiave per cui posizionare la pagina web e quelle più cercate dagli utenti per incentivare vendite e richieste di informazioni.