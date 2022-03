Marketing Automation per Ecommerce: cos’è e quali sono tutti i vantaggi

Gli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) possono fornire alle aziende online una varietà di metodi per ottimizzare le operazioni del sito e migliorare l’esperienza che visitatori e acquirenti hanno con loro. Uno di questi strumenti è l’automazione del marketing

Questo termine può riferirsi a qualsiasi software che può essere configurato per eseguire regolarmente attività relative al marketing in modo che i dipendenti non debbano farlo manualmente. Al di là del fatto che tu gestisca una piccola o grande impresa, potresti beneficiare di una serie di vantaggi di questa tecnologia, e a tal proposito puoi consultare, per esempio, il servizio di marketing automation dell’agenzia t.bd.

Ecco alcuni motivi per cui l’automazione del marketing ha senso per la tua attività di e-commerce.

L’automazione del marketing riduce la manodopera

I tool di automation marketing semplificano notevolmente il lavoro e riducono la quantità di manodopera necessaria per completare un’attività. Le azioni che prima richiedevano ore o addirittura giorni di lavoro manuale ora possono essere eseguite in pochi minuti, se non istantaneamente. Mirano a gestire i processi più ripetitivi della gestione di un’attività di e-commerce.

Ecco alcuni esempi di lavori che il software di automazione del marketing può svolgere, ma non solo:

Invio di email di marketing mirate; Servizio Clienti; Tracciamento sul sito; Coordinamento di campagne di marketing multicanale; Analisi delle prestazioni del sito e dei dati di acquisto; Rapporti statistici sui social media.

In passato, i dipendenti dovevano svolgere alcune di queste attività manualmente ogni volta, oltre a tutte le altre attività, e molte altre attività erano inattive o inesistenti. Oggi, possiamo eseguire tutte queste attività in modo sistematico e automatico.

Maggiore risparmio di tempo

Oltre a prosciugare la forza lavoro di un’azienda, i compiti meccanici sopra descritti possono anche far perdere tempo prezioso in una giornata lavorativa. Affidando ai software i compiti più noiosi al posto degli esseri umani, il software di automazione del marketing permette ai dipendenti di ottimizzare i tempi e li solleva da compiti che potrebbero occupare una parte significativa del loro tempo di lavoro.

Possono quindi concentrarsi non sulle operazioni di base, ma su attività più complesse come la strategia e le relazioni con i clienti, senza perdere tempo prezioso inutilmente. Crediamo che, quando si tratta di produttività, ogni piccolo dettaglio della giornata lavorativa sia importante.

Accesso prezioso alla business intelligence

Come saprai, il panorama aziendale è in continua evoluzione, a volte, senza preavviso. È importante accedere ai dati giusti al momento giusto in modo da poter prendere decisioni informate.

Gli strumenti di automazione, come l’integrazione dei dati, sono particolarmente importanti in questo caso. Se la tua piattaforma commerciale è integrata con il tuo sistema ERP, i dettagli di eventuali ordini effettuati possono essere trasferiti al tuo back office. Ciò significa un ciclo di evasione degli ordini più rapido.

Allo stesso modo, tutte le informazioni raccolte e archiviate nel tuo sistema ERP possono essere inviate all’ufficio commerciale. Ad esempio, i livelli di inventario e magazzino possono garantire che tutte le informazioni relative alle scorte sul tuo sito Web di e-commerce siano accurate.

Migliorare le campagne di marketing e i tassi di conversione

L’accesso ai dati in tempo reale è fondamentale se la tua attività sarà operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

Il software di automazione del marketing può aiutare il tuo team di marketing a migliorare continuamente le proprie campagne. I dati raccolti da varie parti di una campagna di marketing (ad es. prestazioni e-mail, percentuali di clic CTA e coinvolgimento sui social media) possono essere utilizzati per ottimizzare le campagne di follow-up.

Meglio ancora, questi dati non devono essere raccolti manualmente e sono interamente personalizzabili.