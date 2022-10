LiquidityX Recensioni – Trading online a basso costo

LiquidityX è tra i broker a basso costo presenti oggi sul mercato. Tuttavia, le commissioni più basse non sono gli unici aspetti che attirano i trader sulle sue piattaforme

LiquidityX è tra i broker a basso costo presenti oggi sul mercato. Tuttavia, le commissioni più basse non sono gli unici aspetti che attirano i trader sulle sue piattaforme. Ecco i principali vantaggi e difetti di LiquidityX.

Pro

Zero commissioni sul trading di azioni e ETF online

Riduzione delle commissioni e dei tassi di interesse sui margini

Programmi di trading altamente intuitivi

Accesso a diverse classi di attività

Ampi materiali didattici

Contro

I servizi non sono accessibili in alcune regioni

Personalizzazione limitata

Spiegazione dei pro

LiquidityX è uno dei pochi broker che ti consente di scambiare azioni ed ETF online. Si tratta di un significativo sollievo finanziario per gli investitori principianti e i trader attivi che cercano di investire in azioni ed ETF. La politica di nessuna commissione di LiquidityX si applica alle azioni lunghe e corte e a tutti gli Exchange Traded Fund disponibili sulla piattaforma.

Riduzione delle commissioni e dei tassi di interesse sui margini

Le altre negoziazioni effettuate su LiquidityX oltre alle azioni e agli ETF attireranno diversi tassi di interesse a margine. Tuttavia, il broker utilizza un meccanismo di determinazione dei prezzi basato su livelli che consente ai propri clienti di accedere a più offerte di prodotti mantenendo i costi al minimo. Inoltre, LiquidityX non addebita i minimi del conto, le commissioni di controllo, le commissioni di trasferimento del conto e le commissioni per i bonifici nazionali.

Strumenti di trading e risorse educative di facile utilizzo

LiquidityX offre piattaforme di trading desktop e mobile per trader e principianti attivi. I programmi integrano più strumenti e funzioni di trading quasi simili per una navigazione senza interruzioni. Le piattaforme desktop e mobili di LiquidityX mettono l’utente al centro dei loro progetti, con schermi convenienti, strumenti di ricerca, calcolatori finanziari e programmi educativi che risuonano bene con la maggior parte dei trader e investitori.

Accesso a diverse classi di attività

LiquidityX ha continuamente ampliato la propria offerta di prodotti per soddisfare diversi tipi di trader e investitori. Vanta una vasta selezione di investimenti tradizionali e nuove classi di attività, con extra per investitori sia a breve che a lungo termine. Ciò ti consente di accedere facilmente a particolari asset che si allineano con i tuoi obiettivi di investimento.

H2: Commissioni e commissioni di LiquidityX

LiquidityX ha una politica relativamente indulgente per quanto riguarda le commissioni di trading. Il broker non dispone di minimi di conto, spese di controllo, commissioni di bonifico bancario nazionali, commissioni di chiusura del conto e commissioni di inattività. Inoltre, non consentono commissioni sulle negoziazioni di azioni e ETF. Inoltre, i tassi di interesse del margine dell’intermediario sono inferiori alla media del settore. Queste deroghe e gli spread più bassi rendono LiquidityX una delle piattaforme di trading online più convenienti al giorno d’oggi. Tuttavia, dovresti controllare la struttura delle commissioni dettagliata per conoscere i costi complessivi prima di effettuare qualsiasi operazione.

H2: Che cos’ è l’esperienza di trading su LiquidityX?

Piattaforme di trading

L’onboarding, l’esecuzione degli ordini e il monitoraggio delle negoziazioni su LiquidityX sono relativamente facili e semplici poiché le sue due piattaforme integrano funzionalità simili. Le versioni mobile e desktop forniscono classi di asset identiche e gli utenti possono inserire ordini direttamente dalle piattaforme. La possibilità di personalizzazione è limitata, ma i programmi dispongono di strumenti e funzioni affidabili per semplificare l’esperienza di trading complessiva per tutti gli utenti.

Le piattaforme desktop e mobili di questo broker offrono strumenti di screening, funzioni di ricerca e calcolatori tecnici per consentire di restringere le scelte di investimento più adatte. Altri strumenti e servizi standard includono grafici, avvisi sui prezzi, opzioni multi-leg, generatori di idee di trading e notizie. È inoltre possibile posizionare gli ordini nell’area intermedia per inserirli in un secondo momento.

Formazione

Oltre agli strumenti di trading, LiquidityX fornisce anche una vasta gamma di risorse educative per principianti, investitori passivi e trader attivi. I clienti hanno accesso a vari programmi di formazione degli investitori, tra cui tutorial, video, webinar e rapporti di mercato che puoi cercare senza sforzo in base ai tuoi obiettivi di investimento, alle tue capacità di trading o all’argomento di interesse.

Offerta di prodotti

LiquidityX vanta diversi prodotti di investimento per i trader al dettaglio e gli investitori istituzionali. Sottolineano un ampio portafoglio che si rivolge agli investitori principianti e ai trader attivi che hanno bisogno di un migliore accesso a più opportunità di investimento. Ecco i prodotti negoziabili su LiquidityX.

Azioni

Forex

Cripto

ETFs

Opzioni

Futures

Tutti i clienti di LiquidityX hanno accesso a scorte lunghe e corte, una solida selezione delle migliori criptovalute e coppie di valute e altri prodotti a reddito fisso.

LiquidityX è globale?

LiquidityX accetta trader e investitori da diverse parti del mondo, desiderosi di sfruttare le sue opzioni di investimento a basso costo, piattaforme intuitive, una programmazione educativa di prim’ ordine e diverse classi di attività per ottenere migliori rendimenti di investimento. Tuttavia, i loro servizi non sono disponibili in alcuni paesi e regioni. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web di LiquidityX qui.

Disclaimer: questo è un contenuto di marketing sponsorizzato.