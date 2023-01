Scopriamo insieme quali sono le migliori linee guida che consentono di seguire con facilità i corsi online in qualunque momento della giornata

In passato, il conseguimento di un diploma universitario richiedeva la frequentazione fisica delle lezioni, il che spesso presentava ostacoli per i professionisti che lavorano e per le persone con orari complessi. Ora è più semplice che mai scegliere un corso di laurea che offra la flessibilità che desideri, sia attraverso le tradizionali aule in presenza, l’apprendimento online o una combinazione dei due. Ci sono molti vantaggi nel seguire corsi online; ti permettono di studiare quando, dove e come vuoi, semplificando il conseguimento della laurea e gestendo gli impegni lavorativi e familiari. Tuttavia, se non sei ben preparato, l’istruzione online potrebbe portare ostacoli distinti. Ma se padroneggi le abilità necessarie per un apprendimento online efficiente, scoprirai che i corsi online possono essere un’ottima alternativa alle tradizionali impostazioni in classe. Ecco alcune linee guida per il successo dell’apprendimento online che ti aiuteranno a massimizzare la tua prossima lezione.

Linee guida per seguire i corsi online

Se stai pensando di iscriverti a corsi universitari online (o se sei attualmente iscritto a un programma), i seguenti suggerimenti e consigli possono aiutarti a risolvere i loro problemi e massimizzare il valore del tuo programma online.

Considera un corso online come un corso “reale”

Devi avere la disciplina per sederti e dichiarare: “Lavorerò su questo”, così come l’impegno a farlo davvero. Puoi essere flessibile al riguardo quando porti a termine il tuo lavoro durante la settimana, ma non puoi rimandarlo per sempre. Ricordare che stai pagando per questo corso online, proprio come faresti per una tipica lezione di persona, è una delle strategie più semplici per assicurarti di completarlo davvero. i tuoi corsi online come faresti con un corso faccia a faccia, o meglio ancora, come carriera, e inizierai bene.

Esercitati nella gestione del tempo

Creare il tuo programma è spesso uno degli aspetti più interessanti della partecipazione ai programmi online. Tuttavia, se non si dispone di efficaci capacità di gestione del tempo, questa flessibilità può anche essere dannosa. Senza di loro, potresti facilmente ritrovarti a stipare le lezioni e presentare un lavoro mediocre.

Accetta la responsabilità personale

Stabilisci obiettivi all’inizio del semestre e valuta regolarmente i tuoi progressi. In una tipica classe, riceverai spesso promemoria verbali o visivi delle date di scadenza degli incarichi futuri. Tuttavia, se il tuo professore non te lo ricorda in modo aggressivo, è tua responsabilità programmare un tempo sufficiente per terminare il lavoro in modo da non iniziare un incarico il giorno prima della scadenza. Se hai difficoltà a ritenerti responsabile, unisciti a un compagno di classe o chiedi al tuo coniuge o a un amico intimo di fungere da partner responsabile. Anche se la tua vita al di fuori della scuola diventa caotica, puoi ottenere il massimo dal tuo corso online essendo organizzato, proattivo e consapevole di te stesso.

Elimina le distrazioni| Migliori linee guida per seguire i corsi online

Numerose tentazioni, come Netflix, i social media e un lavandino pieno di piatti sporchi, possono far deragliare rapidamente il tuo studio. Gli studenti online di maggior successo possono ridurre al minimo queste distrazioni e dedicare del tempo alla concentrazione. Quanto saranno impegnative queste distrazioni per te dipenderà dalla tua personalità e dalle circostanze specifiche. Alcune persone potrebbero scoprire che la musica li aiuta a sintonizzarsi su una casa rumorosa. Altri possono scegliere di lavorare in un bar o in una biblioteca locale per evitare la tentazione di svolgere più attività a casa. Alla fine dovrai scegliere un piano che funzioni meglio per te.

Crea un luogo di studio permanente e sii organizzato

Creare un ambiente favorevole allo studio. Svolgendo costantemente i tuoi compiti lì, svilupperai una routine. Indipendentemente dal fatto che la tua postazione di lavoro sia un tavolo da cucina, una biblioteca o un bancone d’angolo in un bar di quartiere, è essenziale scoprire quale tipo di atmosfera funziona meglio per te. Determina quale stile di ambiente migliora la tua produttività attraverso la sperimentazione. Assicurati che ci sia un accesso a Internet ad alta velocità ovunque tu decida di seguire un corso online in modo da non essere ostacolato da una connessione lenta.

La pratica porta alla maestria

