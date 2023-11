L’importanza di un server dedicato per il proprio sito web

Scopriamo insieme in questo articolo l’importanza dell’avere un server dedicato per il proprio sito web: ecco tutti i dettagli

I server dedicati rappresentano un fiore all’occhiello nella gestione di siti web e applicazioni online, in quanto offrono una soluzione avanzata rispetto all’hosting condiviso. Nel contesto digitale odierno, dove la velocità, la sicurezza ed il controllo sono essenziali, l’adozione di un server dedicato è spesso la scelta migliore per garantire prestazioni ottimali, che può essere addirittura determinante nel successo di un progetto online.

Perché? La risposta è racchiusa nel termine “dedicato”: questi server offrono un’alternativa esclusiva e su misura, adatta a coloro che cercano un controllo totale sulle risorse hardware e software a disposizione. Tale esclusività diventa una vera e propria ancora di salvezza per chi progetta una presenza online solida e duratura: per questo rappresenta un’opzione hosting avanzata, riservata a chi ambisce al massimo in termini di prestazioni e sicurezza. Vediamo, in questo articolo, quali sono le peculiarità di un server dedicato e quali i vantaggi che esso può offrire ad un sito web, rispetto ad un tradizionale hosting condiviso.

Server dedicati e hosting condiviso: quali sono le differenze?

Prima di scegliere tra server dedicati e hosting condiviso è importante capire innanzitutto la loro differenza, che si può spiegare in poche parole: essa è racchiusa nel modo in cui le risorse di un server vengono allocate e gestite. Nel contesto dell’hosting condiviso diversi siti web condividono le medesime risorse all’interno dello stesso server, al contrario con i server dedicati l’intero set di risorse viene riservato a un singolo utente.

Una differenza sostanziale, questa, che comporta notevoli diversità, soprattutto in termini di performance e sicurezza. In un server condiviso infatti la distribuzione delle risorse in uno stesso spazio hardware può portare a mettere in competizione l’accesso a CPU, RAM e banda. In concreto, ciò si traduce spesso in prestazioni altalenanti e potenziali rallentamenti, oltre che in una riduzione della sicurezza nella protezione dei dati.

Diversamente, in un server dedicato tutte le risorse tra cui CPU, RAM e banda, sono esclusivamente a disposizione di un singolo cliente. Ne consegue la possibilità di controllo totale sul server, che determina a sua volta una serie a cascata di vantaggi significativi: quali sono nello specifico? Vediamoli con ordine.

Prestazioni, sicurezza e controllo elevati

Prima di tutto, eliminando la competizione per le risorse, il server dedicato garantisce una distribuzione uniforme della potenza di elaborazione, evitando rallentamenti dovuti al sovraffollamento. Questo significa prestazioni superiori, fondamentali per siti web ad alto traffico come ad esempio gli e-commerce, o per applicazioni aziendali complesse. La potenza dedicata garantisce una risposta rapida di caricamento delle pagine web, essenziale sia in ottica di posizionamento SEO, sia per garantire una user experience ottimale.

Inoltre, la separazione fisica assicura una maggiore sicurezza, poiché ciascun utente ha il proprio spazio isolato, riducendo il rischio di intrusioni esterne e migliorando la protezione da possibili attacchi hacker. La sicurezza è una priorità assoluta nei server dedicati, inoltre il controllo completo consente l’implementazione di misure di sicurezza personalizzate: nel server dedicato infatti l’assenza di “vicini” virtuali assicura che eventuali personalizzazioni non interferiranno con altri utenti, offrendo un controllo totale sull’ambiente di hosting e sul livello di sicurezza adottato.

In sintesi, mentre l’hosting condiviso può essere una soluzione senz’altro più economica, i server dedicati rappresentano la scelta ideale per coloro che mirano ad ottenere il massimo potenziale dal proprio progetto web. A tal proposito, situazioni ideali per l’adozione di server dedicati includono progetti strutturati, che richiedono una gestione dettagliata delle risorse, e siti web in crescita, che necessitano di scalabilità senza compromettere le prestazioni.

Shellrent, il tuo server dedicato di qualità

Il nostro consiglio? Scegli un server dedicato affidandoti ad un provider di qualità come Shellrent, azienda specializzata nell’offerta di soluzioni ad elevate prestazioni, che propone una vasta gamma di server dedicati per rispondere a molteplici esigenze di CPU, RAM, banda e tipologia di dischi. Tra le opzioni di storage messe a disposizione si distinguono i dischi SATA, SSD e NVMe, ciascuno con specifiche peculiarità: una breve panoramica può essere utile.

Dischi SATA: la tecnologia SATA è una soluzione conveniente per lo storage di massa, in quanto consente un’ampia capacità di archiviazione a costi inferiori. Di contro, afferisce a prestazioni e affidabilità inferiori: per questo i dischi SATA risultano la scelta ideale, in particolare, quando si ha la necessità di accedere con frequenza ad un grande archivio di file.

SSD (Solid State Drive): questi dischi garantiscono velocità di lettura e scrittura notevolmente superiori, maggiori prestazioni e durata di vita, migliore velocità di caricamento delle pagine e delle applicazioni. I dischi SSD sono ideali per siti web strutturati, e-commerce e applicazioni.

NVMe (Non-Volatile Memory Express): rappresentano la punta di diamante in termini di velocità, in quanto ad oggi sono i più veloci a disposizione nel mercato. Grazie ad un’architettura avanzata, i dischi NVMe consentono un accesso ai dati ultra-rapido, ideale per applicazioni ad elevato carico.

Sicurezza proattiva a tutto tondo: scopri il monitoraggio attivo!

Anche quando si parla di server dedicati, la sicurezza è sempre una componente critica, decisiva per il buon funzionamento di qualsiasi progetto: come ottenerla ai massimi livelli? A tal proposito, un efficace servizio di monitoraggio attivo può davvero fare la differenza. Si tratta di un servizio finalizzato a prevenire potenziali problemi di sicurezza prima che possano compromettere il funzionamento del server, attraverso un monitoraggio costante su di esso.

Shellrent si distingue per il suo servizio Active Monitoring, che monitora costantemente le prestazioni del server e rileva preventivamente eventuali anomalie o minacce. Una tutela in più, che denota un’attenzione maggiore verso un ambiente di hosting sicuro, performante e altamente personalizzabile: eccovi spiegato come partire con il piede giusto, quando si vuole aprire un nuovo progetto digitale.

Investire nella sicurezza e nelle prestazioni, oggi, è la chiave per il successo di qualsiasi presenza online: noi ti consigliamo di affidarti ad un ambiente hosting avanzato come un server dedicato, quale investimento sicuro per un progetto web di lunga durata.

