Licenze di casinò in tutto il mondo: ecco le più importanti per ogni continente

Le normative sulla regolamentazione del gioco d’azzardo e dei casino in tutto il mondo sono in costante cambiamento. Le normative relative al gioco d’azzardo online, ai casinò e all’iGaming non sono uniformi e possono differire in modo significativo tra i vari paesi del mondo. Alcune aree hanno limitazioni rigorose, mentre altre hanno scelto di liberalizzare i propri mercati. Che tu stia mirando ad entrare nello spazio iGaming come proprietario, operatore, utente o affiliato di casinò, navigare in questa intricata rete di leggi e regolamenti internazionali sul gioco d’azzardo è essenziale.

In questo post del blog, esamineremo i quadri giuridici più importanti in tutto il mondo e forniremo una panoramica su misura per il nostro settore. Questo vi permetterà di identificare i singoli operatori quando controllerete la loro sezione licenze, cosa che vi consigliamo sempre di fare prima di iniziare.

Il sistema delle licenze dei casino in Europa: le licenze più importanti

Le normative sulla licenza per l’iGaming variano notevolmente all’interno dell’UE. Ogni paese ha la propria autorità di regolamentazione che rilascia licenze e supervisiona le operazioni di iGaming. Ecco alcuni esempi:

Regno Unito: la UK Gambling Commission è responsabile della concessione di licenze e della regolamentazione dell’iGaming nel Regno Unito. Per ottenere una licenza, gli operatori devono soddisfare rigorosi standard di equità, trasparenza e gioco responsabile.

Malta: la Malta Gaming Authority è tra le autorità di concessione delle licenze più rispettate nel settore iGaming. Offre licenze a operatori di tutto il mondo ed è noto per i suoi rigorosi standard normativi.

Svezia: l’autorità svedese per il gioco d’azzardo, Spelinspektionen, supervisiona la concessione di licenze agli operatori di iGaming in Svezia. Mira a garantire la legalità, la sicurezza e l’affidabilità del mercato svedese dei giochi d’azzardo e del gioco d’azzardo.

Italia: l’AAMS regola tutte le forme di gioco d’azzardo in Italia. I casinò online, le scommesse sportive e il poker sono ammessi con una licenza. AAMS

Spagna: la DGOJ regola il gioco d’azzardo online. I casinò online, le scommesse sportive e il poker sono ammessi con una licenza.

Asia: Sistema Licenze Gioco Online

Il sistema di regolamentazione del gioco d’azzardo in Cina

La Cina ha da tempo assunto una posizione dura contro il gioco d’azzardo, considerandolo una minaccia all’ordine sociale. Tutte le forme di gioco d’azzardo sono illegali sulla terraferma, sebbene Macao operi come una regione amministrativa speciale con leggi proprie che consentono il gioco d’azzardo nei casinò.

Tuttavia, negli ultimi anni la Cina ha esercitato un maggiore controllo sull’industria dei giochi di Macao. Le normative imposte nel 2019 richiedono un controllo più attento dei clienti e delle loro fonti di finanziamento per frenare il riciclaggio di denaro. La Cina ha anche vietato le scommesse proxy, in cui i giocatori utilizzano telefoni o agenti per scommettere.

La Corea del Sud vieta la maggior parte delle forme di gioco d’azzardo

In Corea del Sud sono consentite solo alcune forme selezionate di gioco d’azzardo, come le corse di cavalli, il ciclismo e la lotteria. I casinò sono vietati ad eccezione di un casinò per soli stranieri. Una legge anti-gioco d’azzardo approvata nel 1995 ha vietato tutte le altre forme di gioco d’azzardo.

Tuttavia, il gioco d’azzardo online e le scommesse sportive continuano ad avvenire attraverso siti Web offshore, sebbene rimangano illegali. Ci sono state discussioni periodiche sulla legalizzazione del gioco d’azzardo nei casinò per rilanciare il turismo, ma l’opinione pubblica rimane fortemente contraria.

Lo scenario della regolamentazione del gaming in Giappone

Il Giappone ha approvato una legge nel 2018 per consentire i resort integrati (IR) che includono casinò. Dopo anni di dibattito, il governo lo ha visto come un modo per aumentare il turismo e le entrate fiscali. Tuttavia, la legge impone molte restrizioni, come limitare lo spazio nei casinò, vietare l’ingresso ai cittadini giapponesi e un’aliquota fiscale elevata.

Come puoi vedere, la maggior parte dei paesi asiatici mantiene un divieto o un’elevata regolamentazione del gioco d’azzardo a causa di atteggiamenti culturali e preoccupazioni riguardo alla dipendenza e alla criminalità. Mentre alcuni hanno legalizzato i casinò per incentivare il turismo, i governi stanno procedendo con cautela con controlli e supervisione rigorosi. Con l’emergere di nuove forme di gioco d’azzardo online e mobile, le nazioni asiatiche sono alle prese con come o se consentire anche questi giochi. Nel complesso, è probabile che l’Asia rimanga una regione difficile da penetrare nel settore dell’iGaming.

America Latina: Sistema Licenze Gioco Online

Mentre l’iGaming continua a crescere in tutto il mondo, sempre più paesi stanno legalizzando e regolamentando il gioco d’azzardo online. Diverse nazioni dell’America Latina hanno recentemente istituito mercati regolamentati, consentendo agli operatori di richiedere licenze. Questa è una notizia entusiasmante per gli operatori che desiderano espandersi in nuovi territori.

Costa Rica: per lungo tempo hub di igaming, la Costa Rica ha ufficialmente regolamentato le scommesse sportive nel 2020. Le nuove leggi consentono agli operatori di richiedere licenze, sebbene il mercato rimanga piuttosto piccolo.

Colombia: la Colombia ha legalizzato il gioco d’azzardo online e ha iniziato a rilasciare licenze nel 2017. Il mercato è cresciuto rapidamente e ora comprende casinò online, scommesse sportive, poker e bingo. Le scommesse sugli sport locali sono particolarmente popolari.

Messico: il mercato regolamentato dell’igaming messicano è stato lanciato nel 2004 ma è rimasto limitato. Nel 2020, nuove leggi hanno ampliato il gioco d’azzardo online consentendo agli operatori privati di richiedere licenze per la prima volta. Tuttavia, le normative sono ancora in fase di sviluppo, quindi resta da vedere il pieno impatto.

Argentina: l’Argentina ha legalizzato il gioco d’azzardo online nel 2019 e ha iniziato a rilasciare licenze per casinò online e scommesse sportive nel 2021. Essendo la seconda economia più grande dell’America Latina, il nuovo mercato dell’Argentina rappresenta un’entusiasmante opportunità nonostante l’incertezza economica.

Sebbene la regolamentazione spesso significhi costi di conformità più elevati, i mercati in via di sviluppo dell’America Latina offrono opportunità di crescita ed espansione del business che superano le sfide. Naturalmente, non esiste un approccio “uguale per tutti”, quindi gli operatori devono considerare le normative, le preferenze culturali e il clima economico di ciascun paese individualmente. Con un mix di abilità e fortuna, i mercati regolamentati dell’America Latina potrebbero essere la prossima grande novità nel campo dell’igaming.

La regolamentazione del gioco d’azzardo negli Stati Uniti

Quando si tratta di regolamenti sul gioco d’azzardo online, gli Stati Uniti rendono le cose complicate. Analizziamo quindi il complesso sistema di leggi vigente nella repubblica federale degli Stati Uniti.

Il Federal Wire Act del 1961 ha vietato le scommesse sportive interstatali tramite telecomunicazioni, ma è stato recentemente reinterpretato per consentire agli stati di legalizzare le scommesse sportive online e persino i giochi da casinò. Tuttavia, l’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act del 2006 vieta alle aziende di gioco d’azzardo di accettare pagamenti per scommesse online illegali. Si applicano regole diverse per le lotterie online, i daily fantasy sport, il poker, le scommesse sportive e i giochi da casinò.

Ecco alcune delle principali normative e leggi federali che influiscono sul gioco d’azzardo online:

L’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) del 2006: questa legge proibisce alle aziende di gioco d’azzardo di accettare consapevolmente pagamenti in relazione al gioco d’azzardo illegale su Internet. Non definisce cosa costituisce il gioco d’azzardo online legale o illegale, lasciandolo ai singoli stati.

Il Federal Wire Act del 1961 mirava alle scommesse sportive interstatali tramite telefono, esteso poi al gioco d’azzardo online. Il 2011 ha limitato il Wire Act alle scommesse sportive, ma nel 2018 un’opinione ha creato incertezza. Il PASPA del 1992 bandiva agli stati la sponsorizzazione delle scommesse sportive, poi annullato nel 2018, consentendo la legalizzazione statale. L’IHA del 1978 regola le scommesse interstatali sui cavalli, incluso il gioco online.

L’IGRA del 1988 sovrintende al gioco nelle terre native, influenzando il gioco online delle tribù. L’IGBA del 1970 colpisce le operazioni di gioco d’azzardo su larga scala, applicabile anche online. RAWA cerca di vietare gran parte del gioco d’azzardo online ma non è legge. COPPA limita la pubblicità di giochi, incluso il gioco d’azzardo, ai minori di 13 anni. Le leggi sulla verità nella pubblicità, gestite dalla FTC, richiedono pubblicità veritiere per il gioco d’azzardo online.

Le regolamentazioni statali variano, con stati come New Jersey, Nevada e Pennsylvania che hanno leggi specifiche sul gioco d’azzardo online, coprendo licenze, operazioni e tasse. Le leggi sull’iGaming negli Stati Uniti sono complesse e presentano molte aree grigie. Ma poiché sempre più stati legalizzano le scommesse e i casinò online, il futuro sembra promettente per questo settore.

In conclusione

Desideri approfondire le norme e i regolamenti sul gioco d’azzardo di tutto il mondo? Ecco le risorse più utili che puoi consultare tu stesso per conoscere i sistemi di regolamentazione più influenti del gaming internazionale.