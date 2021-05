L’evoluzione del gioco online: tra storia e divertimento al limite della licenza

Giocare è sempre un divertimento. Che sia un gioco da tavolo o uno da console, lo spasso è assicurato

Si ride, si scherza, ci si concentra e talvolta ci si agita alla sconfitta. Il che è fantastico se si pensa anche al fatto che molti giochi sono ormai disponibili online. Giusto per avere lo svago a portata di mano, no? O di click, per meglio dire.

Ma come è mai nato il gioco online? Come si è evoluto negli anni? E soprattutto, cosa ha in serbo per noi la tecnologia per i giochi online del futuro? Eccolo spiegato in questo articolo.

Giocare online: datato o moderno? Scopriamolo subito

Per i non praticanti del gioco online, questo articolo avrà in serbo tante di quelle curiosità da far perdere la testa anche ai veri amanti del gioco online! Infatti, troverai proprio qui la storia del gioco online – riportata ovviamente in sintesi, enfatizzando le tappe principali – partendo dal passato per passare al presente e immaginare il futuro.

Non preoccuparti, non sarà niente di noioso. Ricorda che giocare è sinonimo di divertimento, svago, distrazione, passatempo ma soprattutto piacere e spasso. E questo articolo non sarà da meno!

La storia del gioco online: un passato remoto, mai però quanto la tecnologia

Se alla domanda “quando è nato il gioco online” non sai rispondere, ti capisco. Anche se la risposta a questa domanda è molto più facile di quanto credi. Ma partiamo dall’inizio: il passato, appunto.

Si dice tra le voci di corridoio di Wikipedia, che prima dei giochi online circolassero, invece, i giochi offline, ovvero quelli che inseriti nella console, erano in grado di regalare tantissime emozioni – ancora oggi al ricordo scappa la lacrimuccia nostalgica.

Grazie alla piattaforma Nintendo, inventata e presentata al pubblico solamente nel 1985, si poteva giocare a Super Mario, Tetris e tanti altri giochi. Addirittura c’è chi dice che sia stata proprio la Nintendo ad aver ideato moltissimi e tanti altri generi di videogiochi.

Fin quando negli anni ’90 console portatili e device fissi non hanno preso d’assalto le tasche, gli zaini e le case dei ragazzini. Proprio nel 1994, infatti, nacque PlayStation.

Chi non ne ha ancora una nella propria casa o, per lo meno, desidera ancora di averla una? L’enorme successo di PlayStation ha permesso non solo un notevole allargamento del pubblico variegato di piccoli e adulti amanti dei videogiochi, ma anche una notevole e repentina evoluzione della tecnologia di gioco. Si tratta dello stesso motivo per cui è uscita la PlayStation 5 e si sta fantasticando sulla sesta, e i videogiochi si sono trasformati da frivole cartucce a comodi e pratici CD … fino agli anni 2000 si intende!

Il presente dei giochi online: col fiato sospeso dal 2000

Proprio nel 2000, grazie all’avvento di internet, i giochi offline, quali totalmente e quali in parte, sono diventati online. Infatti, è proprio internet che ha permesso di poter creare dei veri e proprio “mondi virtuali” in cui la connettività e l’innovazione rappresentano la chiave di accesso.

Il primo gioco online ad essere inventato, proprio nel 2000, è stato TheSims, un grande classico per alcuni o un grande ricordo per altri.

Proprio internet ha permesso di poter creare degli enormi mondi virtuali – sebbene sembrino piccoli nei nostri smartphone o computer – in cui è possibile interagire e giocare con chiunque in qualsiasi parte del mondo. Ecco come sono nate le fanbase, i tornei online e, soprattutto, come giocare online sia ormai visto come un vero e proprio sport dal CIO (comitato internazionale olimpico).

Giocare online: cosa ci aspetta in futuro? Dalle modernità alla moda di oggi all’innovazione creativa del domani

Oggigiorno al di là dei giochi da console come Wii, PlayStation, Xbox e tanti altri, ormai diventati dei grandi classici (ad esempio: GTA, FIFA, Super Mario, Fortnite, ecc.), vanno forte i casinò online. Sono gratis e un ottimo passatempo se si gioca responsabilmente.

Tuttavia, a differenza di altri giochi online disponibili gratuitamente al pubblico, per i casinò online vale una licenza che permetterà di non lasciarti in bancarotta in spiacevole situazione.

Ecco perché nelle piattaforme di gioco con licenza è possibile trovare un casino online sicuro, sempre se si gioca responsabilmente! Giocare è una liberazione e non una sottomissione alla dipendenza. Per cui, iniziamo!