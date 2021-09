L’euro digitale sarà un viaggio lento e difficile

La BCE intende risolvere queste sfide con un ampio e tempestivo coinvolgimento delle parti interessate. I lavori inizieranno questo ottobre

Nel luglio di quest’anno la Banca centrale europea ha lanciato ufficialmente il suo progetto sull’euro digitale, segnando la fine della “fase di esame” e l’inizio di un’ambiziosa “fase di indagine” di due anni, con un potenziale avvio tra cinque anni. Ciò porta la BCE un passo avanti rispetto all’86% delle banche centrali che si dice stia effettuando ricerche sulle valute digitali della banca centrale. Anche se questo può sembrare superficialmente lento, ci sono molti problemi da risolvere.

La BCE non vuole perdere la sovranità monetaria

A differenza della Federal Reserve, che rimane scettica sul fatto che un dollaro digitale possa risolvere qualsiasi grave problema che affligge il sistema dei pagamenti degli Stati Uniti, le motivazioni principali della BCE per considerare un euro digitale sono preservare la capacità dei cittadini di utilizzare il denaro della banca centrale e proteggere la sua sovranità monetaria.

Le preoccupazioni derivano dalla diminuzione dell'uso del contante fino al punto in cui non è più universalmente accettabile, rimuovendo l'accesso delle persone per convertire la moneta elettronica al dettaglio in moneta della banca centrale. Ciò potrebbe creare una significativa instabilità durante una crisi finanziaria e rimuovere un pilastro fondamentale del sistema monetario. Ci sono anche preoccupazioni per lo spiazzamento da parte di CBDC estere o soluzioni di pagamento da parte di società straniere, come le stablecoin, che sostituiscono l'euro.

Tuttavia, la liquidità sta diminuendo solo gradualmente nella regione. Rimane lo strumento più utilizzato nell’area dell’euro per i pagamenti al dettaglio. In confronto, il contante come quota di tutti i pagamenti è sceso al di sotto del 50% nella maggior parte delle nazioni in Asia (escluso il Giappone), negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Sebbene la riduzione della dipendenza dal denaro privato sia una motivazione chiave, la BCE avrà il compito di trovare un buon equilibrio tra fornire l’euro digitale come opzione per i consumatori e non spiazzare il settore privato.

Via alla fase di indagine

Lo scorso anno, la sperimentazione della BCE ha stabilito due punti importanti. In primo luogo, l’approccio funzionale al design non sarà limitato dalla tecnologia, il che significa che la scelta del libro mastro e dei potenziali requisiti di privacy può essere modellata interamente da obiettivi politici. In secondo luogo, la BCE non può offrire CBDC illimitate ai consumatori poiché è incompatibile con la politica dei tassi di interesse negativi. Un futuro CBDC avrà molto probabilmente dei limiti alle partecipazioni o una remunerazione a più livelli assegnata a ogni portafoglio.

La fase di indagine dovrà sviluppare un modello di business che sia abbastanza efficace da incoraggiare sia gli intermediari nel settore dei pagamenti al dettaglio a promuoverlo sia i consumatori ad adottarlo, pur non avendo un successo tale da soffocare la concorrenza e l’innovazione nel settore privato.

Inoltre, a differenza del denaro contante, dove lo Stato impiega un operatore per la stampa, l’Eurosistema mirerà probabilmente a bilanciare garantendo che non concedano preferenze indebite a determinati fornitori fornendo la migliore soluzione per i consumatori.

La regolamentazione prima di tutto

Oltre a questi compromessi, la task force di alto livello della BCE sull’euro digitale inizierà anche a esplorare i requisiti legali relativi all’attuazione. Resta da vedere se ciò comporterà l’utilizzo di norme esistenti, emendamenti o un trattamento completamente nuovo. Se la Commissione europea decide di modificare la legislazione, possiamo aspettarci che ciò crei ritardi nella tempistica di cinque anni, data la quantità di tempo necessaria per i processi legislativi. Affinché l’euro digitale diventi una realtà in cinque anni, sarà fondamentale un dialogo intenso tra i legislatori e la BCE. La BCE sa anche che gli atteggiamenti sociali nei confronti dell’identità digitale e della privacy dovranno essere incorporati nella progettazione ma bilanciati con i requisiti normativi. Come la legge, questo è un problema contingente per i comitati CBDC che si estende oltre il mandato – già in crescita – di una banca centrale.

La BCE intende risolvere queste sfide con un ampio e tempestivo coinvolgimento delle parti interessate. I lavori del Digital Euro Market Advisory Group inizieranno questo ottobre. MAG è composto da professionisti del settore che agiscono a titolo personale per determinare il valore che un euro digitale potrebbe aggiungere per le diverse parti interessate (come consumatori, commercianti e fornitori di servizi di pagamento). Le opinioni discusse in MAG saranno poi esplorate dall’Euro Retail Payments Board, istituito nel 2013, per promuovere il dialogo istituzionale sui pagamenti al dettaglio.