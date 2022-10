Le società finanziarie tradizionali considerano le FinTech un buon modello di riferimento

La loro capacità d’innovazione ha costretto le istituzioni tradizionali a stringere alleanze con le FinTech o, almeno, a studiare i loro approcci creativi

Il consolidamento dell’ecosistema FinTech, avvenuto meno di 10 anni fa, si avvia a rappresentare una delle grandi rivoluzioni del settore. Dopo il processo di digitalizzazione avviato dall’inizio di questo millennio, molte istituzioni tradizionali ritenevano che il lavoro più importante fosse già stato fatto e che i passi successivi sarebbero stati un graduale miglioramento e una correzione dei loro sistemi, nonché una graduale assimilazione da parte dei loro clienti. Tuttavia, l’emergere delle FinTech è stato percepito come una potenziale minaccia alla loro posizione dominante sul mercato.

Queste nuove aziende hanno utilizzato le ultime tecnologie per offrire nuovi servizi o nuovi modi di fornire servizi già esistenti. L’innovazione è stata la chiave che ha permesso loro di essere ben accolti da una società più moderna, tanto che il loro pubblico potenziale risulta più ampio e si è adattato meglio alle loro proposte. Uno dei punti di forza è lo studio che le aziende FinTech hanno svolto per poter capire come la tecnologia possa adattarsi meglio alle esigenze, ai gusti e alle abitudini della società odierna, invece di costringere gli utenti ad adattarsi a loro.

Nuove idee e concetti

Questo approccio ha dato vita a proposte interessanti che evidenziano il modo in cui le imprese siano così creative e innovative. Un caso esemplare è quello dell’azienda tedesca NAGA, che si occupa di investimenti. Da un lato, le possibilità che offre per questo settore del mercato finanziario sono molto ampie, con oltre 1.000 attività disponibili per il trading, tra cui materie prime, forex, indici, criptovalute, CFD, azioni, futures ed ETF. La vera innovazione è arrivata, però, con il modo in cui l’azienda si è presentata come piattaforma d’investimento sociale.

Questo concetto si basa sul cambiamento del modo in cui l’azienda si relaziona con il cliente, spesso su base esclusiva. Quando parliamo di NAGA Trade, l’idea è quella di rafforzare i canali di comunicazione con l’utente, ma anche di consentire e facilitare il contatto tra i diversi commercianti della piattaforma, in modo che possano arricchire le loro conoscenze ed esperienze grazie alla socializzazione. In NAGA, l’obiettivo è che il cliente sia istruito (ci sono strumenti moderni per questo) e che abbia buone informazioni per prendere le sue decisioni di trading. Il commerciante è posto in una posizione molto più attiva e la comunicazione è molto più in linea con le tendenze attuali portate dalle nuove tecnologie.

Rinnovare o sparire

Anche in questo caso, assistiamo a uno stile diverso di trattare con i clienti, molto più in linea con i comportamenti attuali. Ciò, insieme all’automazione di molti processi e ai relativi vantaggi, è stato il grande vantaggio delle FinTech, che ha fatto sì che molte istituzioni tradizionali abbiano dovuto scegliere tra due opzioni: creare alleanze con loro o, almeno, prendere atto delle loro innovazioni per poterle incorporare. La Banca d’Italia ha già creato il proprio canale FinTech per poter comunicare meglio con i propri clienti e adattarsi meglio alle loro esigenze. Mediobanca, a sua volta, si sta impegnando a fondo in questo ecosistema e sta creando forti alleanze nell’area dei pagamenti rateali con aziende (start-up) dedicate a questa nicchia di mercato.

Il rinnovamento sembra necessario per molte delle istituzioni che hanno dominato il settore negli ultimi decenni. L’emergere di aziende FinTech, come l’esempio di NAGA, ha rivelato che la loro modalità può essere ancorata ad altri tempi e deve essere aggiornata, soprattutto quando si è potuto constatare che le nuove imprese competono per le quote di mercato (la stessa NAGA ha già più di un milione di conti clienti) e sembrano essere più apprezzate dagli utenti grazie alle innovazioni che portano e al ruolo che stanno dando loro, invece di trovarsi un servizio più datato e un contatto troppo concentrato sugli aspetti commerciali.