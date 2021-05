Le società finanziarie di Wall Street e Main Street hanno abbracciato il Bitcoin, adesso sta crollando

Goldman Sachs è tornata nel mercato emergente delle criptovalute all’inizio di quest’anno, quando ha rilanciato il suo trading desk di bitcoin dopo una breve pausa

All’inizio di questo mese, la banca di Wall Street ha iniziato a offrire un servizio di investimento che consente ai suoi clienti con un patrimonio netto elevato di trarre profitto da un aumento dei prezzi dei bitcoin senza dover possedere la valuta digitale.

“È un ottimo momento per essere nello spazio”, ha detto a Bloomberg John Chow, dirigente della società di trading di criptovalute Cumberland DRW, che sta lavorando con Goldman al suo nuovo sforzo di investimento in bitcoin.

Cripto per le persone

Anche altri importanti attori finanziari che si rivolgono a clienti meno redditizi sono saliti sul carro mentre i prezzi delle criptovalute sono aumentati vertiginosamente. Una recente promozione PayPal ha offerto $ 25 ai primi 48.000 clienti che hanno acquistato almeno $ 25 in bitcoin utilizzando l’app della società di pagamento.

E Venmo, di proprietà di PayPal, il mese scorso ha iniziato a consentire agli utenti di acquistare e vendere Bitcoin e altre criptovalute con incrementi di un minimo di $ 1.

Robinhood, la popolare app di trading rivolta agli investitori più giovani, ha affermato che la sua offerta di valuta digitale aveva 9,5 milioni di utenti nel primo trimestre del 2021, rispetto a 1,5 milioni alla fine dello scorso anno.

Come per le azioni, Robinhood consente agli utenti di acquistare Bitcoin e altre criptovalute senza commissioni, incluso dogecoin, la valuta digitale originariamente lanciata per scherzo, che è tra le valute digitali più rischiose. Il sito web di Robinhood dice: “Il trading di criptovalute comporta un rischio significativo”.

Andamenti recenti

Il tempismo non avrebbe potuto essere peggiore. Nell’ultimo mese, bitcoin e altre criptovalute sono crollate. Questa settimana, il prezzo del bitcoin è sceso fino a $ 30.000. Sebbene sia rimbalzato a $ 40.000, il valore di Bitcoin rimane più di un terzo inferiore al suo massimo storico di $ 63.000 registrato ad aprile.

Il crollo ha ridotto il valore totale di bitcoin di circa $ 450 miliardi, secondo Coinmarketcap.com, mentre anche Ethereum e altre criptovalute sono crollate. L’improvviso declino sta minando il motivo per cui anche gli investitori medi dovrebbero rischiare sulle criptovalute.

Alcuni invece approfittano del momentaneo ribasso per investire di più nelle criptovalute, usando piattaforme affidabili come bitcoin pro. E’ importante leggere le bitcoin pro recensioni e tutte le informazioni necessarie prima di investire.

Crypto non sostituisce il dollaro

Uno degli argomenti principali sostenuti dai sostenitori del bitcoin è che le valute digitali rappresentano un modo più economico ed efficiente di fare affari. Il problema: solo un numero molto piccolo di persone utilizza bitcoin per acquistare beni e servizi.

Nel 2016, il numero medio di acquisti effettuati con bitcoin ha superato per la prima volta 200.000 al giorno. Cinque anni dopo, quella cifra è solo leggermente superiore. Ci sono state una media di 270.000 transazioni al giorno in bitcoin nell’ultimo mese, secondo Blockchain.com, e questo probabilmente include molte transazioni in cui un investitore di bitcoin sta scambiando bitcoin con un altro.

È difficile dire come si paragoni al numero di transazioni giornaliere condotte in dollari. Tuttavia, ci sono quasi 110 milioni di transazioni con carta di credito solo negli Stati Uniti al giorno. Ciò suggerisce che il numero di transazioni bitcoin ammonta a una piccola frazione della spesa complessiva dei consumatori.

All’inizio, i sostenitori di Bitcoin erano soliti dire che le transazioni sarebbero aumentate man mano che più aziende avrebbero iniziato ad accettare criptovalute per il pagamento. E oggi, un numero crescente di rivenditori accetta bitcoin: Square, Venmo e Paypal supportano tutti bitcoin come metodo di pagamento, mentre Mastercard ha affermato che presto consentirà pagamenti crittografici.

Crypto non è realmente globale

Un altro ritornello comune dai tori di bitcoin: le criptovalute sono una risorsa finanziaria globale. Questo, in teoria, dovrebbe rendere più facile ed economico negoziare affari con chiunque nel mondo.

In realtà, il mercato delle criptovalute ha incontrato gli stessi problemi di altre valute, vale a dire che paesi diversi hanno regole diverse che disciplinano le transazioni consentite. Questa settimana, la Cina ha vietato alle banche nazionali e ad altre istituzioni finanziarie di supportare bitcoin. Ciò significa che non sono autorizzati a elaborare pagamenti effettuati nella criptovaluta o consentire ai clienti delle banche di detenere bitcoin nei loro conti. Alle banche cinesi è inoltre vietato convertire bitcoin in yuan o in qualsiasi altra valuta.

Altrove, alle banche è vietato anche trattare Bitcoin in gran parte del Medio Oriente. Negli Stati Uniti, le autorità di regolamentazione sembrano propendere per un monitoraggio più attivo delle criptovalute. Giovedì, il Dipartimento del Tesoro ha affermato che richiederà alle aziende di segnalare qualsiasi pagamento in bitcoin superiore a $ 10.000, citando uno sforzo per reprimere l’evasione fiscale.

Gary Gensler, il nuovo presidente della Securities and Exchange Commission, ha recentemente dichiarato alla CNBC che mentre capisce perché le persone vogliono investire in bitcoin, il mercato delle criptovalute deve essere regolato meglio prima che ciò possa accadere in modo più ampio. “Penso che abbiamo bisogno di una maggiore protezione degli investitori lì”, ha detto.