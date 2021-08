Quali tra le tante sono le slot online più giocate del 2021? Scopriamolo in questo articolo, analizzandone il successo

Le slot machine sono in circolazione da oltre un secolo e da allora non hanno mai smesso di stupire grazie ai miglioramenti offerti dalla tecnologia. Oggi sono le slot video a essere di tendenza grazie alla loro capacità di portare i giocatori in un altro mondo mentre giocano con interfaccia grafiche ancora più emozionanti pensate appositamente per la rete.

Le slot online esistono fin dagli anni Novanta ma è in questi ultimi anni che grafica e gameplay hanno fatto passi da gigante, con un aumento del numero dei rulli che è salito anche a una media di 5, a fronte di una partenza standard di 3 rulli e a un massimo di 10. All’aumentare dei rulli crescono le possibili combinazioni vincenti, ecco perché questo fattore è così interessante.

Il motivo per cui le slot online sono così popolari è dovuto alla loro convenienza: il giocatore si trova semplicemente a finanziare il proprio account attraverso uno dei molteplici metodi di pagamento possibili. Le slot che sono più apprezzate dai giocatori nel 2021 sono: Starbust, Fowl Play, Book of Ra e Gonzo’s Quest.

Starbust

Si tratta di una delle slot più famose della casa di produzione NetEnt. Si caratterizza per i molti giri di bonus, gli elementi grafici di effetto e il fatto che il giocatore può scegliere quanti gettoni spin può spendere tra un minimo di 0,01 euro a un massimo di 100 euro. È una slot che presenta premi vicini tra loro, motivo per cui piace anche a quanti vogliono divertirsi anche con un bankroll abbastanza limitato.

Fowl Play

Conosciuta anche con il nome di slot Gallina, Fowl Play è tra le slot online più apprezzate in Italia. I motivi? Software semplici ed efficaci ma anche ampia diffusione nei bar e nelle sale da gioco. Il tutto con una veste grafica intramontabile unita ai simboli che permettono di potenziare le vincite tra i più classici.

Book of Ra

È l’ambientazione nell’Antico Egitto a rendere questa slot online affascinante. Ci si trova tra le Piramidi, nientemeno che al cospetto del Dio Ra. Un gioco composto da 3 righe, 5 rulli e ben 10 linee di vincita. Diversi i simboli che caratteristici come l’esploratore, lo scarabeo, due divinità egizie e molti altri.

La possibilità di vincita è alta grazie al return to player del 95,10% e alla volatilità media. Motivi per cui Book of Ra è adatta (e amata) anche per giocatori meno esperti i quali possono rischiare senza perdere somme elevate.

Gonzo’s Quest

Protagonista della slot è Gonzo, un esploratore dell’impero spagnolo che si imbarca alla ricerca dell’Eldorado dei suoi tesori perduti. La particolarità del software è quella della funzionalità Avalanche: tutti i simboli vincenti esplodono uno dietro l’altro, a valanga appunto, generando un effetto per cui è possibile formare ulteriori combinazioni vincenti durante lo stesso giro.

Il playout è tra i più alti grazie a una percentuale del 96% ma non è il solo fattore di attrattiva della slot la quale presenta animazioni divertenti e di ottima fattura.