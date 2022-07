Le slot hanno qualche segreto per vincere

Una delle varietà di bonus a pagamento è il re-spinning dei singoli rulli, o respin a pagamento. Questa funzione è implementata in particolare in Reel Gems, Bikini Party e Break da Bank Again Respin di Microgaming. Il costo della rotazione in questo caso dipende dall’ammontare delle possibili vincite. Se c’è un’alta probabilità di vincere un’enorme somma, allora il prezzo del respin per un rullo può essere diverse volte più costoso della normale rotazione.