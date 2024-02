Quali sono le più grandi scommesse live della storia? Scopriamole insieme in questo speciale dedicato

Le scommesse live, note anche come puntate in-play, sono relativamente recenti nella storia del betting, ma sin da subito hanno avuto un enorme impatto. Grazie alla possibilità di interagire in tempo reale sul web, i casinò digitali permettono di piazzare giocate su eventi sportivi mentre sono in corso, con quote che cambiano secondo l’andamento della partita. Ma quando sono nate le puntate live? E quali sono le scommesse live che hanno fatto storia?

Questo tipo di giocate è decollato negli anni 2000 con la diffusione di Internet e le nuove tecnologie che hanno permesso ai bookmaker online di offrire questo servizio. Oggi, proprio queste giocate live rappresentano una grossa fetta del mercato, con molti appassionati che le preferiscono per via dell’emozione e del coinvolgimento maggiore.

Le scommesse live entrano nella storia

Nel corso degli ultimi 20 anni ci sono state alcune giocate live passate alla storia per le vincite record o semplicemente, perché sono stati eventi incredibili e inaspettati. Eccone alcune:

La rimonta del Leicester City

Nella stagione 2015/16 il Leicester City, squadra con quote altissime per la vittoria della Premier League, a un certo punto prese il largo in testa alla classifica. Molti bookmaker proposero quote folli sulla vittoria finale del Leicester e alcuni scommettitori live ci puntarono grosse cifre, credendo nell’impresa. Quei pochi furono ripagati con vincite milionarie quando il Leicester completò davvero l’incredibile cavalcata.

Federer contro Djokovic a Wimbledon 2019

La finale di Wimbledon 2019 vide di fronte Federer e Djokovic. Dopo oltre 4 ore di match si arrivò al 5° set. Ad un certo punto Federer serviva per il match avanti 40-15. In quel frangente le quote live su Djokovic erano altissime, e qualcuno ci puntò cifre enormi credendo nella rimonta. Quella rimonta avvenne, e anche il 5° set arrivò al tie-break con una vittoria finale di Djokovic, regalando un premio milionario.

Grecia campione d’Europa nel 2004

Agli europei di calcio del 2004, la Grecia era quotata a 80 per la vittoria finale. Dopo aver superato il girone, nei quarti eliminò clamorosamente la Francia campione in carica e in finale batté il Portogallo padrone di casa. Chi puntò sulla vittoria della Grecia durante il torneo sfruttando le alte quote live 2024, portò a casa somme immense.

Le 10 puntate live più profittevoli di sempre? Scopriamole insieme

Classifiche come questa sono difficili da definire con precisione, ma secondo molti esperti queste sono considerate le 10 giocate live più profittevoli nella storia:

Vincita da 1 milione di sterline sulla vittoria del Leicester (2016) Vincita da 850 mila sterline su una partita di tennis (2007) Vincita da 620 mila sterline sulla Champions League (1999) Vincita da 500 mila sterline sul 7-1 Brasile-Germania (Mondiali 2014) Vincita da 450 mila sterline sull’Arsenal contro il Ludogorets (Champions 2016) Vincita da 250 mila sterline su Federer-Djokovic a Wimbledon (2019) Vincita da 220 mila sterline su una partita di cricket (2010) Vincita da 214 mila sterline sulla prima di Hamilton in F1 (2008) Vincita da 200 mila sterline sull’Italia campione del mondo (2006) Vincita da 150 mila sterline sul Greeks Euro 2004.

L’evoluzione delle scommesse live

Da quando sono nate, le scommesse live si sono evolute molto. Oggi i migliori bookmaker offrono moltissimi mercati live diversi, con quote che cambiano in tempo reale molto velocemente. Le interfacce sono ricche di dati statistici e grafici per aiutare le analisi. L’utilizzo degli smartphone ha poi reso le giocate live accessibili ovunque. Nel futuro, con 5G e realtà virtuale, l’esperienza è destinata a migliorare ancora. Intanto le puntate live continuano a entrare nella storia con nuovi eventi incredibili e vincite milionarie.

Pensieri finali

Come abbiamo visto, analizzando le scommesse live che hanno fatto storia, possiamo affermare che questa dimensione del betting abbia portato una ventata di novità ed emozione nel mondo delle giocate sportive. Consentono di vivere gli eventi in modo molto più coinvolgente e di sfruttare le oscillazioni delle quote per puntare in maniera strategica.

Intrattenersi puntando soldi in live richiede velocità di pensiero, sangue freddo e capacità di sfruttare le variabili del momento. Per questo le più grandi vincite live sono entrate nella storia, frutto di scommesse coraggiose fatte al momento giusto da scommettitori con fiuto e talento.

